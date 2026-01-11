ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

500元吃遍華西街4家老味道！25元香菇粥、必比登推介滷肉飯

▲▼4家華西街夜市在地老店清單（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

走進艋舺，最迷人的不是華燈初上的夜色，而是巷弄裡一間間飄著熱氣的老味道。這趟500元美食挑戰，在龍山寺周邊散步、一路吃遍4家在地人激推的銅板美食。

從超過半世紀的清泉號香菇粥、小王煮瓜的滷肉飯與瓜仔肉，到大火快炒的郭家炒牛肉，最後再來杯華西街珍果木瓜牛奶作結，每一道都是經典艋舺味，不只吃得飽，更吃到這座老城區的風土與人情。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

清泉號香菇粥蚵仔煎
來艋舺一定要吃一口「清泉號」的香菇粥，這家在地開了超過50年，是附近居民從小吃到大的味道。端上桌的香菇粥一碗只要25元，看似樸實，卻是最容易喝出真功夫的那種，湯頭清爽、不會死鹹，米粒熬到微綿卻保留口感，吸滿香菇香氣，早晨來一碗直接被喚醒。

▲▼4家華西街夜市在地老店清單（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

一吃就懂的艋舺日常味
但真正讓人驚喜的是他們家的蚵仔煎。網路上不少老饕推過，我原本以為就是普通版本，結果一口咬下直接懂！外皮微酥、裡面Q彈，蚵仔鮮味明顯，加上店家特製的醬料，甜鹹比例剛剛好。

每一口都很有存在感，清泉號就是這種會讓你覺得「好像沒什麼、但怎麼吃完還想再來」的老店魅力，用銅板價就能吃到的溫度，是艋舺最迷人的日常味。

清泉號香菇粥蚵仔煎

地址：台北市萬華區華西街19之3號（攤位137號）
電話：0910－063148
營業時間：周三至周日16：00－21：00（周一、二公休）

小王煮瓜
來艋舺想吃一碗厲害的滷肉飯，「小王煮瓜」絕對是那個不能錯過的名字，獲得米其林必比登推介後更是常常排隊，但只要吃過一次就懂為什麼。他們家的滷肉飯第一眼看上去顏色偏深，會讓人以為味道重得不得了，結果入口完全顛覆印象——鹹香平衡、油香不膩，滷汁濃郁卻不死鹹，每一口都能吃到細碎滷肉在嘴裡化開的滑順感，那種「看似兇、其實剛剛好」的味道，非常耐吃。

▲▼4家華西街夜市在地老店清單（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

米其林必比登認證的滷肉飯（40元）
另一個不能錯過的就是招牌清湯瓜仔肉（80元），湯頭喝起來帶著濃郁胡椒香，溫溫熱熱很舒服，肉丸本身扎實、帶甜味，喝完居然還可以免費續湯，超貼心！對第一次來的小資旅人或500元挑戰來說，根本佛心。小王煮瓜就是那種「吃完會理解排隊意義」的在地名店，滷肉飯＋瓜仔肉的組合，看似簡單卻讓人回味到不行，是艋舺絕對要打卡的一站。

小王煮瓜

地址：台北市萬華區華西街17之4號（攤位153號）
電話： 02－23707118
營業時間：09：00－20：00（周二公休）

郭家炒牛肉
如果你在艋舺突然想吃熱炒，那一定要把「郭家炒牛肉」排進行程。這家走的是最純正、最爽快的台式快炒路線，鐵鍋加大火的香氣直接在路口飄出來，還沒靠近就先被香味抓住，必點的空心菜炒牛肉（140元）完全不需要多做介紹，一上桌就能聞到大火爆炒的鍋香與蒜香，牛肉嫩、蔬菜脆，醬汁鹹香剛好，每一口都充滿熱炒的爽度，那種「一吃就會想白飯來一碗」的誘惑根本逃不掉。

▲▼4家華西街夜市在地老店清單（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

白飯殺手無誤
鐵鍋大火香氣炸開，而且份量實在、價格平實，是500元挑戰裡最有「攻擊力」的一站。熱熱的、香香的、現炒的，就是這種台式靈魂味，才會讓人吃完還念念不忘，郭家炒牛肉就是這樣的存在：沒有華麗招牌，也沒在玩花樣，但就是靠這股鍋氣把客人牢牢抓住，來艋舺想吃點更有存在感的鹹香料理，這家一定能滿足你。

郭家炒牛肉

地點：台北市萬華區華西街攤位146號
電話：0916－882578
營業時間：11：30－22：00（周二、三公休）

華西街珍果
濃郁現打，喝到最後一口都在微笑，逛完艋舺、吃上一輪鹹食之後，最後一定要到「珍果」用木瓜牛奶收尾，這家在華西街夜市裡算是人氣老店，招牌主打「現切現打」，木瓜甜度高、牛奶濃度足，兩者融合後喝起來就是一種很純粹的滿足。

▲▼4家華西街夜市在地老店清單（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

木瓜香氣濃
不會有粉粉感；牛奶順口、比例抓得剛剛好，整體質地很滑順，一入口就覺得清涼又舒服，更棒的是喝起來甜度自然，不會膩，是那種喝完會忍不住說「好讚」的耐喝款，對500元艋舺挑戰來說，珍果真的很適合當最後一站，逛街逛到有點熱、吃完熱炒有點口渴，來一杯冰涼現打木瓜牛奶，直接讓整趟行程完美落幕。

華西街珍果

地點：台北市萬華區華西街113號攤
電話：02－23089390
營業時間：12：00－23：30（周四公休）

台北美食｜4家從小吃到大的永康街美食清單！從可麗餅到港式茶餐廳，一次收服老饕味蕾！

【你可能也想看】

►不趕路的深度台東行！拜訪漂流木小屋、綠植甜點與光影美術館
►解鎖老北投人古早味記憶！7家必吃老字號　剉冰配料多達五十種
►新竹小資約會提案！入住1300元大浴缸房　免門票逛客家老宅聚落

關鍵字： ReadyGo 達人美食 美食情報 台北美食 美食雲 華西街夜市

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【是有這麼好吃？】兔兔吃香蕉不小心噎到　直接變身小飛兔XD

推薦閱讀

台中大慶夜市500元預算這樣吃最內行！盤點6攤人氣排隊美食

台中大慶夜市500元預算這樣吃最內行！盤點6攤人氣排隊美食

體驗雪中泡湯！日本6處溫泉名所玩法懶人包　吃硫磺泉黑蛋延壽

體驗雪中泡湯！日本6處溫泉名所玩法懶人包　吃硫磺泉黑蛋延壽

士林官邸賞菊一日遊景點＆美食攻略！順遊微風平台賞金橘日落

士林官邸賞菊一日遊景點＆美食攻略！順遊微風平台賞金橘日落

走讀台灣百年製糖史！盤點全台8座必去老糖廠　體驗搭懷舊五分車

走讀台灣百年製糖史！盤點全台8座必去老糖廠　體驗搭懷舊五分車

鬍鬚張48個品項明漲價

鬍鬚張48個品項明漲價

挑戰「500元」吃遍華西街4家老味道！

挑戰「500元」吃遍華西街4家老味道！

全台首座「泰迪熊海上樂園」在台南

全台首座「泰迪熊海上樂園」在台南

必比登「阿城鵝肉」漲價！半隻鵝要900元　拌飯貴5元

必比登「阿城鵝肉」漲價！半隻鵝要900元　拌飯貴5元

發現南迴神秘角落！台東大武鄉低調老屋咖啡

發現南迴神秘角落！台東大武鄉低調老屋咖啡

高雄超萌甜點「北極熊馬卡龍」

高雄超萌甜點「北極熊馬卡龍」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

380元辦桌菜自助吧吃到飽！

世界唯二「青磺泉」在北投！盤點北部12處免費足湯　金銀雙湯必泡

士林「湖畔落羽松」轉紅　北市12大花季1/16起接力綻放

必比登「阿城鵝肉」漲價！半隻鵝要900元　拌飯貴5元

生肖屬馬吃Buffet「2人同行第2位半價」

蘊泉庄日蘊堂再推港點吃到飽

全台最大「我家牛排」插旗高雄

基隆45年老味道！油蔥極香千萬別點大碗

牛室平日自助吧339元吃到飽

基隆廟口「60年紅燒鰻魚羹」續湯免錢

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

鬍鬚張48個品項明漲價

挑戰「500元」吃遍華西街4家老味道！

全台首座「泰迪熊海上樂園」在台南

必比登「阿城鵝肉」漲價！半隻鵝要900元　拌飯貴5元

發現南迴神秘角落！台東大武鄉低調老屋咖啡

高雄超萌甜點「北極熊馬卡龍」

桃園「角板山行館」近300棵梅花開5成

JR東日本2/9前限時供應三星若狹牛

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366