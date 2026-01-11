500元吃遍華西街4家老味道！25元香菇粥、必比登推介滷肉飯

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

走進艋舺，最迷人的不是華燈初上的夜色，而是巷弄裡一間間飄著熱氣的老味道。這趟500元美食挑戰，在龍山寺周邊散步、一路吃遍4家在地人激推的銅板美食。

從超過半世紀的清泉號香菇粥、小王煮瓜的滷肉飯與瓜仔肉，到大火快炒的郭家炒牛肉，最後再來杯華西街珍果木瓜牛奶作結，每一道都是經典艋舺味，不只吃得飽，更吃到這座老城區的風土與人情。

清泉號香菇粥蚵仔煎

來艋舺一定要吃一口「清泉號」的香菇粥，這家在地開了超過50年，是附近居民從小吃到大的味道。端上桌的香菇粥一碗只要25元，看似樸實，卻是最容易喝出真功夫的那種，湯頭清爽、不會死鹹，米粒熬到微綿卻保留口感，吸滿香菇香氣，早晨來一碗直接被喚醒。

圖／ReadyGo

一吃就懂的艋舺日常味

但真正讓人驚喜的是他們家的蚵仔煎。網路上不少老饕推過，我原本以為就是普通版本，結果一口咬下直接懂！外皮微酥、裡面Q彈，蚵仔鮮味明顯，加上店家特製的醬料，甜鹹比例剛剛好。

每一口都很有存在感，清泉號就是這種會讓你覺得「好像沒什麼、但怎麼吃完還想再來」的老店魅力，用銅板價就能吃到的溫度，是艋舺最迷人的日常味。

清泉號香菇粥蚵仔煎

地址：台北市萬華區華西街19之3號（攤位137號）

電話：0910－063148

營業時間：周三至周日16：00－21：00（周一、二公休）

小王煮瓜

來艋舺想吃一碗厲害的滷肉飯，「小王煮瓜」絕對是那個不能錯過的名字，獲得米其林必比登推介後更是常常排隊，但只要吃過一次就懂為什麼。他們家的滷肉飯第一眼看上去顏色偏深，會讓人以為味道重得不得了，結果入口完全顛覆印象——鹹香平衡、油香不膩，滷汁濃郁卻不死鹹，每一口都能吃到細碎滷肉在嘴裡化開的滑順感，那種「看似兇、其實剛剛好」的味道，非常耐吃。

圖／ReadyGo

米其林必比登認證的滷肉飯（40元）

另一個不能錯過的就是招牌清湯瓜仔肉（80元），湯頭喝起來帶著濃郁胡椒香，溫溫熱熱很舒服，肉丸本身扎實、帶甜味，喝完居然還可以免費續湯，超貼心！對第一次來的小資旅人或500元挑戰來說，根本佛心。小王煮瓜就是那種「吃完會理解排隊意義」的在地名店，滷肉飯＋瓜仔肉的組合，看似簡單卻讓人回味到不行，是艋舺絕對要打卡的一站。

小王煮瓜

地址：台北市萬華區華西街17之4號（攤位153號）

電話： 02－23707118

營業時間：09：00－20：00（周二公休）

郭家炒牛肉

如果你在艋舺突然想吃熱炒，那一定要把「郭家炒牛肉」排進行程。這家走的是最純正、最爽快的台式快炒路線，鐵鍋加大火的香氣直接在路口飄出來，還沒靠近就先被香味抓住，必點的空心菜炒牛肉（140元）完全不需要多做介紹，一上桌就能聞到大火爆炒的鍋香與蒜香，牛肉嫩、蔬菜脆，醬汁鹹香剛好，每一口都充滿熱炒的爽度，那種「一吃就會想白飯來一碗」的誘惑根本逃不掉。

圖／ReadyGo

白飯殺手無誤

鐵鍋大火香氣炸開，而且份量實在、價格平實，是500元挑戰裡最有「攻擊力」的一站。熱熱的、香香的、現炒的，就是這種台式靈魂味，才會讓人吃完還念念不忘，郭家炒牛肉就是這樣的存在：沒有華麗招牌，也沒在玩花樣，但就是靠這股鍋氣把客人牢牢抓住，來艋舺想吃點更有存在感的鹹香料理，這家一定能滿足你。

郭家炒牛肉

地點：台北市萬華區華西街攤位146號

電話：0916－882578

營業時間：11：30－22：00（周二、三公休）

華西街珍果

濃郁現打，喝到最後一口都在微笑，逛完艋舺、吃上一輪鹹食之後，最後一定要到「珍果」用木瓜牛奶收尾，這家在華西街夜市裡算是人氣老店，招牌主打「現切現打」，木瓜甜度高、牛奶濃度足，兩者融合後喝起來就是一種很純粹的滿足。

圖／ReadyGo

木瓜香氣濃

不會有粉粉感；牛奶順口、比例抓得剛剛好，整體質地很滑順，一入口就覺得清涼又舒服，更棒的是喝起來甜度自然，不會膩，是那種喝完會忍不住說「好讚」的耐喝款，對500元艋舺挑戰來說，珍果真的很適合當最後一站，逛街逛到有點熱、吃完熱炒有點口渴，來一杯冰涼現打木瓜牛奶，直接讓整趟行程完美落幕。

華西街珍果

地點：台北市萬華區華西街113號攤

電話：02－23089390

營業時間：12：00－23：30（周四公休）

