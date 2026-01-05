ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
牛室炙燒牛排祭平日優惠　2/27前自助吧339元吃到飽

▲▼板橋吃到飽!牛室炙燒牛排附自助百匯339元起爽嗑手拍現烤披薩、熟食炸物點心冰淇淋。（圖／商妮吃喝玩樂攝）

▲牛室炙燒牛排2/27前祭出平日專屬優惠。（圖／商妮吃喝玩樂

記者黃士原／台北報導

牛室炙燒牛排雖然去年收掉林口、板橋店，不過迎接全新的一年，祭出平日專屬優惠，自助吧特價339元，現省49元，經典豬排、特製牛排也便宜49元、29元，活動只到2月27日。

牛室炙燒牛排創立至今已7年，以親民價格、豐富自助吧及多種排餐可選，餐檯上的各式披薩、炸物、濃湯、筆管麵、炒物、甜點、港式點心通通吃到飽，其中披薩區人氣最高，可以看到店員現場製作麵皮並鋪上配料，因此牛室炙燒牛排也有「被牛排耽誤的披薩店」的美譽。

▲牛室炙燒牛排現烤披薩有將近10種口味。（圖／商妮吃喝玩樂）

雖然去年收掉林口、板橋店，迎接全新的2026年，牛室炙燒牛排即日起至2月27日祭出平日專屬優惠，自助吧特價339元，原價388元，現省49元，經典豬排特價369元（原價418元），特製牛排特價399元（原價428元），分別便宜49元、29元。

▲基隆40年「華星牛排館」元旦起暫時歇業。（圖／取自華星牛排館臉書）

另外，位於基隆愛三路的華星牛排館，是當地的老牌西餐廳，陪伴基隆人已有40多個年頭，除了供應美國、澳洲、紐西蘭牛排外，還有德國豬腳、帶骨豬排、雞腿、比目魚、羊肩等排餐，價格950元至1580元。

雖然華星牛排館是老字號品牌，仍敵不過缺工。業者日前公告「因近期人力不足，無法維持一貫品質，2026年1月1日起暫時歇業」。消息傳出後，當地人驚呼「OMG...無法接受」、「我最喜歡的牛排店～滿滿的回憶～可惜了」、「全家人的愛店」。

