士林「湖畔落羽松」轉紅　北市12大花季1/16起接力綻放

▲士林官邸與原住民文化主題公園的落羽松變色。（圖／翻攝自Facebook／公園新花漾）

▲原住民文化主題公園位於故宮對面，沿著湖畔矗立的落羽松在近日變色。（圖／翻攝自Facebook／公園新花漾，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

氣溫驟降，北市許多景點換上秋冬新裝！士林官邸、原住民文化公園的落羽松逐步變色，特別是原住民文化公園的20株落羽松，倒映湖面上，有如置身北國般夢幻。而今年首波花展「台北茶花展」將於1月16日登場，為2026花季揭開序幕。

▲士林官邸與原住民文化主題公園的落羽松變色。（圖／翻攝自Facebook／公園新花漾）

▲「原住民文化主題公園」沿湖岸種植約20株落羽松，羽狀葉片近日染上金黃與橘紅色，夢幻不已。

故宮對面的「原住民文化主題公園」沿湖岸種植約20株落羽松，羽狀葉片近日染上金黃與橘紅，倒映翠綠湖水，美得令人屏息，蔚為台北人的小驚喜；尤其天氣好時，陽光順著樹梢穿透而下，呈現出猶如歐美油畫中的景致。

▲士林官邸與原住民文化主題公園的落羽松變色。（圖／翻攝自Facebook／公園新花漾）

▲▼士林官邸前的落羽松，也在低溫催促下變色，形成冬日最唯美的風景。

▲士林官邸與原住民文化主題公園的落羽松變色。（圖／翻攝自Facebook／公園新花漾）

士林官邸前的落羽松，也在低溫催促下變色，為行道樹增添溫暖色彩，形成冬日最唯美的風景。上述兩處落羽松景點皆能搭公車抵達，無車族也能方便前往欣賞。

▲2023台北茶花展「看見花開」今（6日）至1月15日開跑。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北茶花展為北市第一個花展。（資料照／記者彭懷玉攝）

不讓落羽松專美於前，「2026台北茶花展」將於1月16日至1月25日在陽明山花卉試驗中心登場。本次茶花展匯集全台精選及公園處培育的特色盆景，以「永續」為核心理念呈現，開幕式安排「亞洲香研所x陽明山花季」春光調香室，以及「中華民國茶花學會」帶來限定品茗活動。

▲「2024台北茶花展」今（5日）起開展，一路展10天到1/14止。（圖／公園處提供）

▲「2026台北茶花展」將於1月16日至1月25日在陽明山花卉試驗中心登場。圖為茶花隧道。（資料照／公園處提供）

此外，2026「花IN台北」花季時間也同步出爐，在台北茶花展1月25日結束後，1月30日迎來樂活夜櫻季，將持續至2月22日；陽明山花季預計於2月6日展開；三層崎花海則從2月11日開放，至3月15日閉幕。貓空樟樹步道花海也在2月迎來最佳賞花期。

▲2026台北市花季。（圖／翻攝自Facebook／公園新花漾）

▲▼2026台北市花季日期和地點。（圖／翻攝自Facebook／公園新花漾）※點圖可放大

▲2026台北市花季。（圖／翻攝自Facebook／公園新花漾）

士林官邸鬱金香展自2月26日起至3月8日開跑，台北杜鵑花季暨花伴野餐從3月6日持續至3月31日，台北玫瑰展則從3月6日展至4月6日。竹子湖海芋季預計落在3月中至4月中旬，繡球花季則在5月中至6月中旬接棒；台北河濱花海分別在2至3月以及10到11月開放，而士林官邸菊展將在11月27日至12月13日舉辦，花迷們不妨先行筆記。

