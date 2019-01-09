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十種新鮮漁獲現蒸　高雄滿益疊鮮鍋4小時熬煮湯底香甜營養

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▲滿益疊海鮮位於北斗街、新興街交叉口。

▲▼清蒸海鮮是這2、3年頗為流行的料理方式。（圖／記者陳建竹攝）

▲清蒸海鮮是這2、3年頗為流行的料理方式。

記者陳建竹／高雄報導、攝影

台灣這2、3年開始流行清蒸海鮮，由於清蒸的料理方式比其他方式更健康、更能吃到食物的原味而受歡迎。高雄鹽埕區的滿益疊鮮鍋開業至今2年半，在剛開始流行蒸海鮮時就已經營業，除了搭上潮流，店家每日新鮮採買漁獲，很快就靠清蒸料理累積出忠實顧客。

▲▼大層一層650元，小層一層是350元。（圖／記者陳建竹攝）

▲大層一層650元，小層一層是350元。

▲滿益疊海鮮已累積許多忠實顧客。（圖／記者陳建竹攝）

▲滿益疊海鮮已累積許多忠實顧客。

滿益疊鮮鍋下午營業，因此海鮮主要是從武廟的黃昏市場進貨，比較能把握貨源。消費方式依人數來配，大層一層650元，小層一層是350元，還想吃其他火鍋料的可在冰箱自由拿取，再加總計費。店家給的建議是，1至2人，小層1層；2至4人，小層3層；5至6人，大層2層；7人以上最少要大層3層。

▲▼小卷口感滑Q，海鱸魚口感軟嫩。（圖／記者陳建竹攝）

▲小卷口感滑Q，海鱸魚口感軟嫩。

鍋子裡面的綜合食材，會以少量多樣的方式，讓客人盡可能吃到各種不同海鮮。海鮮種類每日大致有8成一樣，另外2成會依季節調整。魚是最大宗的食材，這個季節可以吃到的海鱸魚，肉質比較軟嫩，只需用一點點醬油、薑絲調味，即可吃出新鮮原味。小卷蒸過之後口感滑Q，肉質清甜，帶有海水香氣，非常可口。

▲▼這裡的海鮮從武廟的黃昏市場進貨。（圖／記者陳建竹攝）

▲這裡的海鮮從武廟的黃昏市場進貨。

此外還有白蝦、草蝦、蛤蜊、海瓜子、扇貝等等，都沒有額外調味，全部用清蒸方式，因為這些都是海裡養殖，本身就有海的鹹味。

▲▼火鍋湯底要花4小時熬煮。（圖／記者陳建竹攝）

▲火鍋湯底要花4小時熬煮。

至於火鍋湯，據店家表示是每天花4個小時熬煮而成，用了豬骨、雞骨，還有高麗菜、蕃茄、紅蘿蔔、白蘿蔔、玉米等等，熬出來的湯有豬骨與雞骨的濃郁，又有新鮮蔬菜的甜味，加上海鮮清蒸後滴入湯裡的精華，光是喝湯就有豐富營養。

▲▼肉燥飯以瘦肉居多。（圖／記者陳建竹攝）

▲肉燥飯以瘦肉居多。

滿益疊鮮鍋也賣肉燥飯，但是是無心插柳而成。主要是店家的小孩喜歡吃而經常煮，最後乾脆加到菜單裡面，沒想到意外受歡迎。吃起來毫不油膩，因為用的是瘦肉居多，只用簡單的醬油、蒜頭、油葱拌炒後，再加點瓜仔肉滷製。


滿益疊鮮鍋
地址：高雄市鹽埕區北斗街18號
電話：07-5210969

關鍵字： 高雄美食 美食情報 滿益疊海鮮 武廟 黃昏市場 鹽埕區 清蒸

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