「山文治」純素三明治清爽開胃　80年歷史菜頭粿軟嫩香甜

▲山文治位於西門町。

記者陳建竹／台北報導、攝影

位在台北西門町的山文治2016年底開幕，裝潢簡約中帶點文青風，店內的地磚、裝盛三明治的器皿，到飲料的玻璃杯，則帶有復古懷舊的味道，在年輕人聚集聖地西門町走這樣的風格，反而更吸引眾人目光。

▲菇菇蔬百匯文治是純素料理。

從店名可知這裡專賣三明治，有不少口味可以選擇，使用老牌福源花生醬配上豬里肌的花生雙肉蛋（85元），還有添加台中知名老店東泉辣椒醬的經典辣肉蛋文治（55元），是店內招牌。但如果不想吃太多肉，菇菇蔬百匯文治（65元）是很好的選擇。

▲菜頭粿來自近80年老舖三六粿店。

菇菇蔬百匯文治是純素料理，裡面有生菜、蕃茄與鴻禧菇，吃起來酸酸的，有檸檬香，非常清爽開胃。以女孩的胃口來看，吃一份菇菇蔬百匯配上一杯牛奶，份量剛好。如果吃不夠，可加菜頭粿套餐（40元，含25元飲料），這裡的菜頭粿使用的是龍山寺旁近80年老舖三六粿店的產品，口感軟嫩香甜，沾東泉辣椒醬吃，味道更佳。

▲聖誕文治每一口都吃得到草莓。（圖／翻攝自山文治粉絲頁）

現在正值草莓季，店內推出的聖誕文治（85元）使用抹茶吐司、nutella榛果巧克力醬、手作鮮奶油，還有每一口都吃得到的大湖草莓，愛吃草莓的朋友別錯過。

▲假日早晨有許多年輕人用餐。



山文治

店址：台北市萬華區西寧南路189號

電話：02 2381 6680