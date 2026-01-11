台灣唯一販售「福井三星若狹牛」　JR東日本2/9前限時供應

▲JR東日本2/9前限時供應若狹牛。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本福井縣擁有純淨水源與得天獨厚的自然環境，孕育出產量極其稀少、被視為黑毛和牛中夢幻逸品的「若狹牛」。現在不用飛日本也吃得到，JR東日本大飯店台北再度引進最高等級的三星級若狹牛，除了在「HAYASE 日本料理」推出期間限定鐵板燒套餐，中餐廳與1樓酒吧也有多道若狹牛美食。

日本擁有多種和牛銘柄牛（和牛品牌，例松阪牛、近江牛），而位於日本中部北陸地區的福井縣，擁有純淨水源與得天獨厚的自然環境，孕育出產量極其稀少、被視為黑毛和牛中夢幻逸品的「若狹牛」，每年產量僅600頭，其油酸達55%以上，高油酸可使和牛的油脂在口中迅速融化，產生極度柔嫩、入口即化的絕佳口感，並散發獨特香氣。

▲HAYASE日本料理福井若狹牛御饗套餐的「漬牛肉黃金粟子地瓜泥沙拉」。（圖／記者黃士原攝）

為讓台灣民眾不用出國也能品嚐到福井若狹牛的美味，JR東日本大飯店台北再度引進最高等級的三星級若狹牛，前天開始在「HAYASE日本料理」、「凱華樓中華料理」、一樓大廳酒吧「PLATFORM月台町」，推出限定企劃與單點菜色，由於活動只到2月9日，同時也是目前唯一一家供應若狹牛的飯店，想品嚐的民眾要把握時間。

▲▼師傅現場涮煮的「若狹牛壽喜燒」。（圖／記者黃士原攝）

日本料理HAYASE於鐵板燒區推出期間限定的「福井若狹牛御饗套餐」，一次匯集牛肩、紐約客、肋眼、牛筋等不同部位，讓饕客體驗不同部位的若狹牛，在油脂分布、肉質口感與風味層次上的細膩變化。像是若狹牛壽喜燒，切成薄片的紐約客擁有豐富且均勻的油花，師傅現場以鹹甜醬汁涮煮之後，再配上特製的蛋黃。

▲若狹牛排。（圖／記者黃士原攝）

▲和牛叉燒飯。（圖／記者黃士原攝）

主餐牛排使用肋眼部位，師傅先在鐵板上香煎，經過一次靜置處理後，切片後進行二度香煎，接著切塊盛盤給客人享用。另可加價200元升級菲力，體驗截然不同的柔嫩質地。和牛叉燒飯與清燉牛肉湯則採內腿、牛筋兩種部位，將牛肉風味由主菜延伸至收尾。

▲鱈場蟹蒸煎雙吃。（圖／記者黃士原攝）

▲福井鮭魚。（圖／記者黃士原攝）

套餐中也有海鮮配置，鱈場蟹以蒸、煎雙重手法呈現，蒸品凸顯蟹肉清甜細緻；福井鮭魚的柔潤細緻油脂，為壽喜燒、牛肉雙主菜鋪陳。福井若狹牛御饗套餐每位3800元+10%。點用套餐另可獲贈日本傳統工藝「若狹塗」筷子1雙，並有機會抽中「北陸拱型鐵路周遊券（Hokuriku Arch Pass）」雙人套票。

▲若狹牛咖哩飯。（圖／記者黃士原攝）

凱華樓中華料理則運用中菜擅長的煨、燉、煎、炸等技法，重新演繹福井三星若狹和牛的風味層次，菜色包括「龍蝦和牛肉麵」、「砂鍋紅油和牛獅子頭」、「孜然菠蘿烤和牛」、「草莓鐵板和牛肉」。

位於飯店一樓的PLATFORM月台町，則將「紅酒燉和牛」、「和牛咖哩飯」兩款人氣料理使用的牛肉，直接升級三星若狹和牛，活動期間仍以原本680元的優惠價格供應。

▲爆彈燒本舖1/16登台快閃。（圖／業者提供）

另外，每日銷量千顆的東京名店「爆彈燒本舖」將登台，1月16日至3月31日快閃進駐LaLaport南港5樓，限時販售大尺寸的章魚燒，每顆180元起。

「爆彈燒本舖」發跡東京池袋，目前在日本已有10家門市，韓國也有4家分店，捨棄傳統章魚燒的小巧尺寸，放大成直徑8公分、重達200克的巨型球體，像是結合了大阪燒、文字燒與御好燒優點的「究極合體」，1顆就能帶來如正餐般的飽足感，最高紀錄是日銷2500顆。