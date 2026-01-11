必比登「阿城鵝肉」漲價！半隻鵝要900元　拌飯貴5元

▲米其林必比登名店「阿城鵝肉」宣布漲價。（圖／翻攝阿城鵝肉臉書粉專，下同）

記者蕭筠／台北報導

獲得米其林必比登推薦的台北名店「阿城鵝肉」宣布漲價，半隻鵝由840元漲至900元，其餘鵝肉類漲幅20至30元，另外還有鵝油拌飯、米粉、油麵也貴5元。

▲阿城鵝肉連年獲得必比登推薦。

阿城鵝肉臉書粉專發出最新公告，近年來整體物價持續上漲，鵝肉、原物料與人力成本不斷增加，鵝肉價格多年沒有調整，但成本壓力過大，不得已調整部分價格。

▲阿城鵝肉新菜單。

根據調整後的價格，半隻鵝從840元漲至900元、鵝肉類前半段及前半段從420元漲至450元、鵝肉最小份則從220元漲至240元；鵝油拌飯、板條、冬粉等調漲5元；地瓜葉、時令青菜漲10元；滷菜類及湯類也有5至10元漲幅。

店家發出漲價公告後，不少網友則留言表示支持、可以理解。

▲栢麗廳1月1日起漲價。（圖／晶華提供）

另外，5家飯店Buffet餐廳也在元旦起漲價，晶華栢麗廳平日餐價上調100元，君悅凱菲屋平假日午餐調漲100元，台北美福飯店則是全餐期調整，最高貴280元。

晶華酒店栢麗廳

晶華酒店栢麗廳1月1日起調整平日餐價，周一至周五午餐從1580元漲到1680元，下午茶從1080元漲到1180元，周一至周四晚餐從1680元漲到1780元，漲幅為100元。周五晚餐及假日全天維持原價。

▲君悅酒店凱菲屋1/1起調整了午餐價格。（圖／君悅酒店提供）

君悅酒店凱菲屋、彩日本料理

君悅酒店凱菲屋調整了午餐價格，周一至周五從1680元漲到1780元，周六、周日及國定假日從1980元漲到2080元，漲幅為100元。彩日本料理周一至周五從1480元漲到1580元，周六、周日及國定假日從1680元漲到1780元。

老爺酒店Le Café 咖啡廳

老爺酒店Le Café 咖啡廳除了平日下午茶維持原價，其他餐期上漲100元至200元。周一至周五午餐從1380元漲到1580元，周一至周四晚餐從1480元漲到1580元，周五晚餐從1580元漲到1780元。周六、周日及國定假日午餐、晚餐從1580元漲到1780元，下午茶980元漲到1080元。

▲美福大飯店彩匯自助餐廳各餐期價格上漲30元至280元。（圖／台北美福大飯店提供）

美福大飯店彩匯自助餐廳

美福大飯店彩匯自助餐廳各餐期價格上漲30元至280元，平日與假日早餐從860元漲到890元，周一至周五午餐從1600元漲到1680元，晚餐從1900元漲到2080元。周五及假日下午茶從1200元漲到1380元；周六、周日午餐從1800元漲到2080元，晚餐則從2000元漲到2280元。