發現南迴神秘角落！台東大武鄉低調老屋咖啡　網上幾乎零資訊

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者蘇相云

大武不像那些熱門區域那樣喧鬧，但它的魅力是那種，你一旦看見，就會忍不住想回頭多看幾眼的質樸。就在行程途中，我意外遇見了一間還在試營運、卻已經擁有成熟靈魂的大武咖啡廳「去那呼玩」。這裡沒有過多的喧囂，而是充滿人情味的種種氛圍。從進門的那一刻開始，才真正感受到大武原來也有這麼柔軟、這麼讓人停下腳步的小角落。

環境介紹

去那呼玩隱身在大武的巷弄裡，從遠遠的馬路邊看過去，這裡不像一般的網美咖啡館那樣刻意漂漂亮亮，它更像是村落裡阿嬤家隔壁的那間小店，木頭香、陽光味、還帶點海風吹過的感覺。斑駁的老屋瓦頂、木製拉門，加上一旁貨櫃屋的白色牆面與大片玻璃，一新一舊的組合，卻意外安靜又自然。前院撒著細碎石地，被幾棵樹、幾盆植物點綴得剛剛好。陽光正好的時候，影子落在地上，很喜歡這樣自然的氛圍感。

▲門口兩張藤椅配上一朵向日葵的小桌子很有故事感。而那一篇屬於我的大武故事，從拉開門的那瞬間，我想就已經開始撰寫了。

室內環境

走進室內，大量的木質調、暖黃光、老屋結構保留下來的樑柱、手感十足的磚牆，完全就是我最喜歡、最能讓人心安下來的那種風格。但更讓我好奇的，是這間店的主人。這樣成熟沈穩、氣氛拿捏得剛剛好的空間，很難不讓人想像背後是一位有多年經驗的店家，結果當我看到老闆原來是個非常年輕的女孩時，我真的愣了一下，不是因為驚訝，而是因為佩服。

在整個台東的旅遊動線裡，大武相對是低調又陌生的存在。選擇在這樣的地方開店，需要的不只是熱情，更需要勇氣、堅持、與對土地的感情。因為她的勇氣，讓這片古意十足的鄉鎮有了新的亮光。讓旅人願意停下腳步，走進大武，看見這裡的溫度、故事與生活味。而也因為她，第一次真正認識台東大武。

▲這裡沒有太多華麗的東西，但每一處都很剛剛好，吧台前的高腳椅座位適合跟老闆聊天，靠窗的單椅是給想發呆的旅人，深色皮椅組成的小桌面，則很適合小小的午後談心。

▲陽光從木框窗戶照進來，空間的溫度突然變得很柔軟，那一刻我真的覺得，如果時間可以放慢一點也沒關係。

菜單

去那呼玩

地址：台東縣大武鄉尚武村政通路23號

電話：0912－609969

