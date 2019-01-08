人氣貼圖貓貓蟲開專屬商店　咖波燒雞蛋糕要等2小時

▲咖啵屋1月6日開始試營運已有大量人潮。（圖／藍色起士的美食主義提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導 圖／藍色起士的美食主義提供

「貓貓蟲-咖波」的創作者亞拉曾做過遊戲設計，由於喜歡畫畫，一邊工作一邊畫畫的他，2014年在FB創作出「貓貓蟲-咖波」，同年10月製作一組40張的貼圖放在Line「原創巿集」，結果一炮而紅，現在更開了「咖波屋」販售咖波的周邊商品及咖啡點心。部落客藍色起士的美食主義在試營運第一天就去了，快來看看她的分享！

▲很可愛的造型玩偶。

▲拉拉與桌上的奶泡貓。

咖波屋原址是一棟日據時期留下來的老房子，雖然位於有點隱密的模範街，但鄰近草悟道、范特喜文創聚落，靠近熱門觀光地點，因此試營運期間就有許多人慕名而來。據部落客藍色起士的美食主義表示，1月6日試營運第一天就有滿滿人潮。

▲門口的咖波BUS站就有很多人等著排隊拍照。

門口的咖波屋BUS站，有咖波、咖波好朋友狗狗，還有後方粉紅色的暴龍姊，光是這裡就停了不少遊客，還好大家拍得很迅速，不用等太久就可以在巴士站拍照。

▲滿滿結帳人潮。

▲每一位主角都有屬於自己的杯子。

據藍色起士的美食主義表示，目前店內沒有設置座位，只有一些立桌，雖然很多客人在店內排隊結帳，還是有客人不嫌擁擠，在立桌喝飲料，大概邊看咖波他們邊喝飲料，也有療癒效果。除了咖啡飲料跟甜點，店內還有門市限定商品，例如每一位主角都有屬於自己的杯子，例如奶泡貓、咖波、咪卡等等。

▲造型咖波雞蛋糕非常搶手。

除了這些限定商品，造型咖波雞蛋糕（100元／5顆）也非常搶手，據藍色起士的美食主義表示，她在中午買的時候等了40分鐘，朋友下午去則等了快2個小時，幾乎人手一盒。雖然試營運的人潮就非常多，但是據藍色起士的美食主義表示，想要看完整的咖波屋，要再等2個禮拜後的正式開幕才行。



咖波屋

地址：台中市西區模範街8巷23號