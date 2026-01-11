ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
桃園「角板山行館」近300棵梅花開5成　樹下茶席、市集4日限定

▲桃園「角板山行館」296棵梅花綻開約5成。（圖／桃園市風管處提供）

▲桃園復興區「角板山行館」為北部最大梅園，296棵梅花目前綻開約5成。（圖／桃園市風管處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

桃園市復興區角板山行館內近300棵梅花樹陸續綻放，桃園市風管處表示，今年梅花1月初開始結苞綻放，已開花約5成，預估1月中旬進入盛開期，民眾可著手規劃賞梅行程，感受山林間的冬日風情。

▲桃園「角板山行館」296棵梅花綻開約5成。（圖／桃園市風管處提供）

▲潔白花朵點綴枝頭，散發幽香淡雅的氣息。（圖／桃園市風管處提供）

「2026角板山行館園區梅花季活動」將於1月17日、18日、24日及25日登場，1月17日上午10時正式開幕。開幕式邀請三民國小森巴鼓、義盛國小合唱團及原林舞集演出。

▲桃園「角板山行館」296棵梅花綻開約5成。（圖／桃園市風管處提供）

▲▼桃園復興區「角板山行館」296棵梅花進入最佳觀賞期。（圖／桃園市風管處提供）

▲桃園「角板山行館」296棵梅花綻開約5成。（圖／桃園市風管處提供）

4個活動日規劃多項特色體驗，包括結合日式、英式、歐洲花果茶及復興區在地茶文化的「梅樹下國際茶席」，以及匯集北橫沿線及復興區特色農產與手作美食的「梅花市集」，共計22攤，為賞梅行程增添層次。

▲桃園復興區「角板山行館」種有296棵梅花。（資料照／桃園市風管處提供）

▲園區茶坊安排書法家現場揮毫。（資料照／桃園市風管處提供）

園區茶坊安排書法家現場揮毫，贈送民眾新春春聯，預熱年節氣氛；凡參加梅花季活動並下載「遊桃園APP」或追蹤桃園市政府風景區管理處粉專，即可兌換「角板山梅子康普茶」，每日限量200瓶，每人限換1瓶，發完為止。

▲桃園復興區「角板山行館」種有296棵梅花。（資料照／桃園市風管處提供）

▲4日活動現場贈送民眾新春春聯，預熱年節氣氛。（資料照／桃園市風管處提供）

此外，蕃薯藤自然咖啡將於1月17日進駐角板山行館園區回字館，提供夾層三明治搭配有機沙拉吧的半自助式早午餐、有機咖啡及在地種植有機香草茶等飲品，並推出融入在地梅子風味的特色糕點。

活動期間，市府也攜手角板山、羅浮及小烏來地區34家商家推出限定優惠，賞梅之餘可順遊泡湯、探索北橫景點，同步登場的還有小烏來宇內溪溫泉冬日活動，集章即可兌換限定紀念品。梅花季期間將每周更新花況，民眾可至官方臉書粉專或「遊桃園」YouTube頻道即時影像掌握花況。

風管處表示，花季期間雖已協調復興區公所提供仁愛及上台地兩處收費公有停車場，以及介壽國中免費停車供自駕客使用，為避免交通壅塞，仍建議民眾多搭乘大眾運輸前往，輕鬆走進梅香環繞的冬日山城。

關鍵字： 桃園旅遊 復興區旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 角板山行館 梅花 賞梅

【這裡求婚阿捏甘丟？】她只想快點走完高空吊橋　沒想到男友在後面下跪了

桃園「角板山行館」近300棵梅花開5成

桃園「角板山行館」近300棵梅花開5成

桃園「角板山行館」近300棵梅花開5成

桃園「角板山行館」近300棵梅花開5成

