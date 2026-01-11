ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
高雄超萌甜點「北極熊馬卡龍」！開心果夾麻糬、甜鹹層次太銷魂

虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼高雄抹茶控必訪「兔思糖法式甜點」，超可愛北極熊馬卡龍，還有草莓蛋糕與現刷草莓抹茶。（圖／部落客虎麗提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者蘇相云

「兔思糖法式甜點」是抹茶控很喜歡的甜點店，從沱江街搬家到武廟附近，內用空間更舒適，整體氛圍也很放鬆。這裡提供多款細緻的抹茶與法式甜點，尤其是造型討喜的北極熊馬卡龍，開心果口味在濃郁內餡中包裹軟Q白麻糬，吃起來甜中帶點微鹹；黑醋栗口味有明顯的莓果酸勁，平衡了馬卡龍外殼的甜感，滋味比較清爽。

抹茶系列是這裡的招牌，抹茶草莓芭蕾舞的蛋糕濕潤滑順，帶有淡雅茶香與草莓果香；偏愛濃厚風味可以選擇濃抹茶提拉米蘇，質地綿密又有淡淡蘭姆酒香，苦甜層次鮮明。開心果富蘭酥是蓬鬆酥脆的餅皮，包裹著風味厚實的堅果內餡，口感很有層次。飲品推薦現點現刷的草莓抹茶飲或八女抹茶鮮乳，茶香與奶味融合，喝起來苦甜溫潤，建議加購一份濃抹茶冰淇淋享用更滿足！

▲▼高雄抹茶控必訪「兔思糖法式甜點」，超可愛北極熊馬卡龍，還有草莓蛋糕與現刷草莓抹茶。（圖／部落客虎麗提供）

北極熊造型馬卡龍

▲▼高雄抹茶控必訪「兔思糖法式甜點」，超可愛北極熊馬卡龍，還有草莓蛋糕與現刷草莓抹茶。（圖／部落客虎麗提供）

大北極熊開心果165元
北極熊造型的馬卡龍超可愛！外殼口感酥鬆帶點軟Q黏牙感，搭配厚實濃郁的開心果內餡，中心還包裹著白麻糬增加咬感，甜中帶點微鹹，層次感非常豐富。

▲▼高雄抹茶控必訪「兔思糖法式甜點」，超可愛北極熊馬卡龍，還有草莓蛋糕與現刷草莓抹茶。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄抹茶控必訪「兔思糖法式甜點」，超可愛北極熊馬卡龍，還有草莓蛋糕與現刷草莓抹茶。（圖／部落客虎麗提供）

大北極熊黑醋栗165元
這款馬卡龍是黑醋栗內餡，酸勁十足、充滿莓果香氣，厚實的內餡剛好中和了馬卡龍殼的甜感，呈現出清爽且不甜膩的滋味。

▲▼高雄抹茶控必訪「兔思糖法式甜點」，超可愛北極熊馬卡龍，還有草莓蛋糕與現刷草莓抹茶。（圖／部落客虎麗提供）

抹茶草莓芭蕾舞　特價230元
這款是招牌必吃的甜點！抹茶蛋糕濕潤滑順，入口後散發出淡雅茶香，結合新鮮草莓的果香與酸甜感，吃起來順口不膩。

▲▼高雄抹茶控必訪「兔思糖法式甜點」，超可愛北極熊馬卡龍，還有草莓蛋糕與現刷草莓抹茶。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄抹茶控必訪「兔思糖法式甜點」，超可愛北極熊馬卡龍，還有草莓蛋糕與現刷草莓抹茶。（圖／部落客虎麗提供）

濃抹茶提拉米蘇170元

▲▼高雄抹茶控必訪「兔思糖法式甜點」，超可愛北極熊馬卡龍，還有草莓蛋糕與現刷草莓抹茶。（圖／部落客虎麗提供）

▲這款提拉米蘇帶有淡淡的蘭姆酒香，蛋糕質地綿密，加上滑順的濃抹茶，有鮮明的苦甜層次。

▲▼高雄抹茶控必訪「兔思糖法式甜點」，超可愛北極熊馬卡龍，還有草莓蛋糕與現刷草莓抹茶。（圖／部落客虎麗提供）

開心果富蘭酥180元
開心果內餡綿密，帶有濃郁的堅果香氣，還能吃到白麻糬的軟Q感，外層的富蘭酥餅皮蓬鬆且帶有酥度，口感很有層次。

▲▼高雄抹茶控必訪「兔思糖法式甜點」，超可愛北極熊馬卡龍，還有草莓蛋糕與現刷草莓抹茶。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄抹茶控必訪「兔思糖法式甜點」，超可愛北極熊馬卡龍，還有草莓蛋糕與現刷草莓抹茶。（圖／部落客虎麗提供）

草莓抹茶飲200元
草莓抹茶飲品結合了草莓果醬、鮮乳與現刷抹茶，建議先直接就口品嚐，感受濃郁茶香與淡淡果香的融合風味；接著再使用吸管飲用，能喝到更明顯的草莓甜味。

▲▼高雄抹茶控必訪「兔思糖法式甜點」，超可愛北極熊馬卡龍，還有草莓蛋糕與現刷草莓抹茶。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄抹茶控必訪「兔思糖法式甜點」，超可愛北極熊馬卡龍，還有草莓蛋糕與現刷草莓抹茶。（圖／部落客虎麗提供）

▲抹茶飲都是現點現刷。

▲▼高雄抹茶控必訪「兔思糖法式甜點」，超可愛北極熊馬卡龍，還有草莓蛋糕與現刷草莓抹茶。（圖／部落客虎麗提供）

八女抹茶鮮乳170元

▲▼高雄抹茶控必訪「兔思糖法式甜點」，超可愛北極熊馬卡龍，還有草莓蛋糕與現刷草莓抹茶。（圖／部落客虎麗提供）

▲這款選用現刷的八女抹茶加入鮮乳，茶香與奶香融合，喝起來溫潤順口。

濃抹茶冰淇淋　加購價79元
點飲品可加購濃抹茶冰淇淋，口感滑順冰涼，入口化開後是紮實的茶香與苦韻，微甜不膩口，還有加堅果碎增添香氣與脆脆口感。

▲▼高雄抹茶控必訪「兔思糖法式甜點」，超可愛北極熊馬卡龍，還有草莓蛋糕與現刷草莓抹茶。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄抹茶控必訪「兔思糖法式甜點」，超可愛北極熊馬卡龍，還有草莓蛋糕與現刷草莓抹茶。（圖／部落客虎麗提供）

內用外帶須知

▲▼高雄抹茶控必訪「兔思糖法式甜點」，超可愛北極熊馬卡龍，還有草莓蛋糕與現刷草莓抹茶。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄抹茶控必訪「兔思糖法式甜點」，超可愛北極熊馬卡龍，還有草莓蛋糕與現刷草莓抹茶。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄抹茶控必訪「兔思糖法式甜點」，超可愛北極熊馬卡龍，還有草莓蛋糕與現刷草莓抹茶。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄抹茶控必訪「兔思糖法式甜點」，超可愛北極熊馬卡龍，還有草莓蛋糕與現刷草莓抹茶。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄抹茶控必訪「兔思糖法式甜點」，超可愛北極熊馬卡龍，還有草莓蛋糕與現刷草莓抹茶。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄抹茶控必訪「兔思糖法式甜點」，超可愛北極熊馬卡龍，還有草莓蛋糕與現刷草莓抹茶。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄抹茶控必訪「兔思糖法式甜點」，超可愛北極熊馬卡龍，還有草莓蛋糕與現刷草莓抹茶。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄抹茶控必訪「兔思糖法式甜點」，超可愛北極熊馬卡龍，還有草莓蛋糕與現刷草莓抹茶。（圖／部落客虎麗提供）

兔思糖法式甜點Tu’s Town Pâtisserie

地址：高雄市苓雅區家齊路29號
電話：07－3341168
營業時間：周四／五14：00～19：00（內用到18：00）、周六／日 13：30～18：00（內用到17：00）、周一／二／三公休

▲▼高雄抹茶控必訪「兔思糖法式甜點」，超可愛北極熊馬卡龍，還有草莓蛋糕與現刷草莓抹茶。（圖／部落客虎麗提供）

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
部落格粉絲團Instagram

