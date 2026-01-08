獨／全台最大「我家牛排」插旗高雄　700坪旗艦店1月底試營運

▲全台最大！我家牛排高雄旗艦店1月底試營運。（圖／高雄美食地圖提供）

記者黃士原／台北報導

被網友稱為「自助吧才是本體」的我家牛排，去年就傳出即將在高雄開出旗艦店（同盟店），地點就在三民區同盟三路、高雄牛角旗艦店舊址，經過半年多的籌備，即將於1月底試營運，由於店面占地700多坪，預計將取代板橋遠科店，成為全台最大的分店。

平價牛排館是許多小資族的最愛，近年來我家牛排更是增設自助吧，無限供應數十道料理，由犇峰餐飲集團加盟打造桃園春日店、中和連城店、蘆竹南崁店、林口A9店、板橋遠科店，更把供應的項目擴大到上百道，從熱炒、炸物、烤物、水果甜點到飲料冰淇淋都有，因此被網友稱為「自助吧才是本體」、「被牛排耽誤的Buffet」。

▲近年來我家牛排豐富的自助吧已成饕客關注的重點。（圖／記者黃士原攝）

去年7月，高雄三民區同盟三路、牛角旗艦店舊址空置2年多後，傳出新租客是我家牛排（同盟店），經過查詢，加盟主是以「生日幾歲送幾隻雞翅」聞名的薄多義，經過半年多的籌備，即將於1月底試營運，由於該店面占地700多坪，預計將取代板橋遠科店，成為全台最大的分店。

近日薄多義將我家牛排招牌掛上，馬上引起高雄人討論，不少人期待能跟板橋遠科店一樣，提供超過百道菜色吃到飽。記者實際前往業者在人力銀行的徵才資訊，發現職務需求有煎檯、熟食、熱鍋、炸檯、披薩、甜點師傅，業者應該也是規劃有豐富菜色的自助吧，讓客人無限享用。

▲薄多義「幾歲就送幾隻雞翅」開放9月訂位。（圖／薄多義提供）



至於我家牛排同盟店加盟主薄多義餐飲，主打義式窯烤披薩、義大利麵及燉飯，還有各式主廚排餐、開胃菜、沙拉，2019年推出的「雞翅生日禮」，壽星幾歲就送幾隻雞翅，成為許多民眾慶生首選餐廳。由於近年原物料飆漲，原本2023年5月停止舉辦，不過去年7月重新回歸，目前已開放1、2月壽星預約。

▲牛室炙燒牛排2/27前祭出平日專屬優惠。（圖／商妮吃喝玩樂）

另外，牛室炙燒牛排雖然去年收掉林口、板橋店，但迎接全新的2026年，牛室炙燒牛排2月27日前祭出平日專屬優惠，自助吧特價339元，原價388元，現省49元，經典豬排特價369元（原價418元），特製牛排特價399元（原價428元），分別便宜49元、29元。

牛室炙燒牛排創立至今已7年，以親民價格、豐富自助吧及多種排餐可選，餐檯上的各式披薩、炸物、濃湯、筆管麵、炒物、甜點、港式點心通通吃到飽，其中披薩區人氣最高，可以看到店員現場製作麵皮並鋪上配料，因此牛室炙燒牛排也有「被牛排耽誤的披薩店」的美譽。