世界唯二「青磺泉」在北投！盤點北部12處免費足湯　金銀雙湯必泡

▲硫磺谷溫泉泡腳池。（圖／北市府產發局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

低溫襲台，免費足湯成為了民眾放鬆身心首選。北投一帶就有三大免費泡腳池，甚至有世界唯二的青磺泉泡腳池，北海岸的金山、萬里也設置5間公共浴室，開放給民眾使用。而桃園市復興區、新竹五峰鄉，同步設置無料足湯，在親山近水、活絡筋骨後不妨來此浸泡雙腿，度過溫潤寫意的時光。

▲復興公園溫泉泡腳池。（圖／北市府產發局提供）

北市-北投4大免費泡腳池

位於台北北投的復興公園、泉源公園和硫磺谷公園，堪稱北投三大免費泡腳池，尤以復興公園最受旅客青睞，自地熱谷引出的青磺泉，是世界唯二青磺泉免費泡腳池，從新北投捷運站步行約5分鐘即可到達，最多可同時容納100人。

▲泉源公園溫泉泡腳池。（圖／北市府產發局提供）

硫磺谷位於陽明山國家公園硫磺谷地熱景觀區內，以白磺泉聞名，泉溫在40至60度之間，三個泡腳池可供民眾泡腳，周邊還有龍鳳谷、磺溪溫泉步道等景點。泉源公園的泡腳池去年10月重新開放試營運，溫泉也源自地熱谷，屬酸性硫酸氯化物泉，也能享有「青磺泉」的滋潤。

▲▼陽明山前山公園男女公共浴室。（圖／北市公園處提供）



另外，陽明山上的人氣免費泡湯景點「前山公園公共浴室」也於去年整修回歸，內部設施已全面升級，並改善溫泉供應系統，穩定水質與水溫，男女公共浴室同步對外開放。

▲磺港溫泉公園擁有全台獨有的金、銀雙湯，還設有戶外泡腳池。（圖／金山區公所提供）



新北-金山5間公共浴室

北海岸的金山、萬里地區，更聚集碳酸氫鈉泉、白磺、黃金湯、美人湯及海底溫泉6種不同泉質，堪稱台灣溫泉博物館。金山區域便有5間免費公共浴室，分別為：金包里、豐漁、磺港、社寮與南屏公共浴室，免費開放給民眾使用。

其中，磺港溫泉公園則擁有全台獨有的金、銀雙湯及戶外泡腳池，可滿足不同需求。而大鵬足湯公園位於金山老街附近，是另一個免費的溫泉泡腳池，半戶外空間，附近有涼亭、廁所以及自行車步道，逛老街之餘，適合來此放鬆一番。

▲金山中山溫泉公園。（圖／新北市政府提供）



此外，金山老街附近的中山溫泉公園也擁有兩座日式風格的足湯池，泉質屬氯化物碳酸氫鹽泉，泡起來溫潤舒適，沉浸在天然溫泉的美妙。

桃園-泰雅故事公園戶外泡腳池

桃園復興區的羅浮一帶，除了需買票的羅浮溫泉之外，在鄰近的泰雅故事公園外，就有戶外泡腳池，該溫泉以碳酸氫鈉泉為主，造訪羅浮時可以留點時間在這體驗，親身感受羅浮山區的文化、自然魅力。

▲「宇內溪溫泉戲水區」去年4月底試營運。（圖／桃園市觀光發展基金會提供）



桃園-宇內溪溫泉戲水區

同樣位於桃園復興區的小烏來風景區，不只夏天能在宇內溪戲水區遊玩，到了冬天還能泡「美人湯」溫泉。凡憑小烏來風景區門票，即可免費進入宇內溪溫泉戲水區泡湯，採總量管制，最多容納35人同時入池，在漫步天空步道、天空繩橋後，享受溫泉的柔情洗禮。

▲▼清泉部落張學良故居；清泉一號吊橋。（圖／記者彭懷玉攝）



新竹-清泉溫泉（將軍湯）

新竹五峰鄉的清泉溫泉，位於張學良故居園區內，又被稱作將軍湯泡腳池，泉質為無色無臭的中性碳酸氫鈉泉，四周被翠綠青山環繞，十分愜意。泡完足湯，還能到張學良故居、三毛夢屋、清泉一號吊橋走走，深度感受五峰鄉深厚的文化底蘊。