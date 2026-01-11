首座「泰迪熊海上樂園」在台南　登軍艦看熊熊駕駛艙、艦長甲板

▲定情碼頭德陽艦園區推出全台首座海上泰迪熊樂園。（圖／台南市政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台南景點「定情碼頭德陽艦園區」即日起推出全新年度特展「熊熊艦到你・2026泰迪熊海上派對」，打造成一座海上泰迪熊樂園，還能近距離了解軍艦樣貌。

德陽艦原為美軍基靈級驅逐艦，1977年10月1日由美國移交我國海軍，在台服役長達28年，服役期間經歷19任艦長，曾為國執行海峽偵巡、外島運補護航、護漁及各項演訓等多重任務，2005年4月正式除役。2009年1月由高雄的左營軍港移泊安平港進行修復工程，現已成為全國首座除役軍艦再利用為博物館。

▲▼熊熊艦到你・2026泰迪熊海上派對展覽即日起展出至年底。

德陽艦園區近年持續以創新策展方式，讓軍事文化與大眾生活產生更多連結，打造多種特色展覽。本次特展以「熊熊艦到你」為主題，以療癒萌趣的泰迪熊元素，打造全新沉浸式互動體驗空間，邀請全齡層遊客登艦參與「最可愛的海上任務」。

▲展覽中有許多打卡裝置。（圖／翻攝自安平定情碼頭-德陽艦園區臉書專頁）

例如原有艙間改造成「熊熊駕駛艙」、「艦長派對甲板」、「航海探險走廊」等互動式展區，並於德陽艦前草坪設置大型泰迪熊造景與互動裝置，打造最療癒的拍照熱點。

本次活動德陽艦園區也特別結合台南大員皇冠假日酒店、禧榕軒大飯店、台糖長榮酒店、台南雅樂軒酒店等飯店業者，共同推出「熊熊海上假期住宿專案」，打造「白天登艦、夜宿台南」的完整旅遊體驗。