金品茶語小籠包品牌日買一送一！7種口味可以選擇

▲6色小籠包頗吸睛。（圖／金品茶語提供，以下皆同）

記者陳建竹／台北報導

有40年專業製茶經驗的金品茶語，2019喜迎金豬年到來，推出含有金箔的新品「金箔黃金烏龍茶飲」，以及色彩繽紛、有多種口味的「六彩小籠包」。為慶祝新品上市，每週三的品牌日，金品茶語還推出小籠包全系列買一送一的活動！

▲金箔黃金烏龍茶（左）與黃金流星烏龍（右）。

吃金文化源於日本，在食物或飲料添加金箔，可去除厄運、帶來財富。金品茶語的「金箔黃金烏龍茶」以黃金烏龍茶為基底，加上食用的99.99%純金箔，讓茶湯蜜黃亮麗。金箔可改善喉韻，也可催化茶的香氣，金箔中的負離子還有抗氧化功能，可使茶的品質穩定。「黃金流星烏龍茶」的茶杯底有1公分高的珠光金沙糖霜，飲用前先以吸管輕輕攪動，將會看見像黃金流星般閃耀的黃金烏龍茶湯，讓人有錢財滿滿的喜慶感。

▲顏色繽紛的小籠包。

「六彩小籠包」由鑽研小籠包近30年，也是第一屆小籠包冠軍的主廚張瑞慶研發而成。除了經典「白」色小籠包外，為迎合年輕族群，還有色彩吸睛的川「紅」麻辣、韓「橘」泡菜、日「黃」咖哩、中式「綠」茶香和台式「粉」櫻花蝦等等多種新味覺選擇。另外還有「黑」色X.O.醬小籠包，口味選擇眾多。

▲X.O.醬小籠包 。

為慶祝新品上市，金品茶語推出優惠活動，從2019／1／16至2／27每週三品牌日，小籠包全系列買一送一（一天限量100組），非品牌日時間，第二件8折（以價高者計算）。

金品茶語

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