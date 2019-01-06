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只有10個座位！台中橫濱家系拉麵可以客製化

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▲▼山下公園主打橫濱家系拉麵。（圖／記者陳建竹攝）

▲山下公園主打橫濱家系拉麵。

記者陳建竹／台中報導、攝影

山下公園位於台中金典綠園道3樓的第六市場，位置有點隱密，手扶梯上3樓後右轉，在左手邊左前方的角落。雖然在角落，但淺藍色的磁磚桌面、貼著復古馬賽克印花磁磚的吧台、還有綠色的植栽，滿容易吸引目光。「山下公園」以橫濱最知名的公園為店名，因為主打的風格是橫濱家系拉麵。圍著吧台的座位大約有10個，人多的時候需要等40分鐘左右。

▲▼山下公園的座位只有10個。（圖／翻攝自山下公園官方粉絲頁）

▲山下公園的座位只有10個。（圖／翻攝自山下公園官方粉絲頁）

拉麵分成一般和加料的繁盛版，可以客製化做出多種搭配，因為湯頭有清湯、濃湯；醬底有塩味、醬油、辛口；鹹度分正常、日本風味；麵條有軟、硬、正常；麵量分正常120克、大盛180克；豬背油分不加、正常、增多。變化起來，其實也有多種口味，更何況週二週三、週四週五還有限定版拉麵。

▲▼叉燒肉肥瘦各半，有炙燒香氣。（圖／記者陳建竹攝）

▲叉燒肉肥瘦各半，有炙燒香氣。

清湯醬油繁盛拉麵份量不小，有叉燒肉、用舒肥雞料理的雞胸肉、切半的溏沁蛋二顆、3顆鵪鶉蛋，還有波菜與6片海苔。叉燒肉的肥瘦大約是各半，大片又有厚度，有淡淡的炙燒香；舒肥過的雞胸肉則是香軟滑順，外層還有一點黑胡椒提味。雖說是「清湯」其實只是指湯頭比較清澈，香氣卻是濃醇馥郁。

▲▼濃湯系列很巴麵。（圖／記者陳建竹攝）

▲濃湯系列很巴麵。

▲▼煎餃底部的雪花煎得很漂亮。（圖／記者陳建竹攝）

▲煎餃底部的雪花煎得很漂亮。

塩味濃湯山下拉麵的湯帶點「泡沫系」拉麵的風格，很濃稠，會巴在麵上，讓每口麵都能吃到濃湯。胃口大的人不妨選下午茶套餐，可搭配煎餃、水果茶。煎餃底部的雪花麵衣煎得很漂亮，吃起來有淡淡的酸醋味，配點辣豆辮醬吃，滋味更佳。


山下公園
地址：台中市西區健行路1049號金典綠園道3樓

關鍵字： 台中美食 美食情報 山下公園 橫濱家系拉麵 第六市場

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