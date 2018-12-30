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在北投泡湯、賞楓　還可品嚐東北麵點當下午茶

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▲天冷的時候在北投泡湯、吃下午茶是很舒服的享受。

▲▼少帥禪園以前的新高旅社，後來是幽禁張學良的地方。（圖／記者陳建竹攝）

▲少帥禪園以前是新高旅社，後來成為幽禁張學良的地方。

記者陳建竹／台北報導、攝影

北投少帥禪園是北投溫泉區頗富盛名的「新高旅社」舊址，往昔是名流士紳泡湯宴會的場所，1960年代少帥張學良與太太曾幽禁在此，後來移居復興崗70號，1995年再搬到夏威夷定居。往昔故事或許已成追憶，但現在的少帥禪園已是賞楓、泡湯，與品嚐美食的地方。

▲▼小六茶鋪雙人下午茶套餐。（圖／記者陳建竹攝）

▲小六茶鋪雙人下午茶套餐。

▲▼坐在窗邊用餐可欣賞楓紅。（圖／記者陳建竹攝）

▲坐在窗邊用餐可欣賞楓紅。

少帥禪園內的「小六茶鋪」以張學良的外號「小六子」命名，這裡有園區室內最高的視野，坐在窗邊可遠望觀音山、關渡平原與楓紅，有多種冷熱飲與小點心可供品嚐，但以雙人下午茶套餐（1200元+10%）最划算，可吃到8種點心、2份豆漿奶酪、2份冰（熱）紅茶或咖啡。小點心中的東北大白餅有芝麻、紅豆2種口味，東北筋餅口感Q韌，格子蔥餅鹹香有味，醬肉燒餅夾著香甜東坡肉，全部吃完，還頗有飽足感。

▲▼小六茶鋪內的聖誕佈置將持續至1月中旬。（圖／記者陳建竹攝）

▲小六茶鋪內的聖誕佈置將持續至1月中旬。

聖誕節雖然已過，但小六茶鋪內精緻的聖誕裝飾，仍能讓人感受聖誕的歡愉氣息。據店員表示，這些佈置會陳設到2019月1月中旬，到時會為了農曆新年，做不同主題的佈置。

▲▼前往湯屋小徑上的楓紅已變色。（圖／記者陳建竹攝）

▲前往湯屋小徑上的楓紅已變色。

▲▼邊泡湯可邊欣賞關渡平原。（圖／記者陳建竹攝）

▲邊泡湯可邊欣賞關渡平原。

「雙喜湯屋」則是以張學良的乳名來命名。這裡的溫泉屬於白磺泉，泉水顏色略成黃白色，據說對慢性的皮膚病、關節炎、婦女病都有幫助。湯屋分為精緻湯屋（1200元／2小時）與豪華湯屋（1500元／2小時），皆有冷熱雙池，大片玻璃窗就在冷熱雙池邊，可欣賞觀音山。豪華湯屋視野較佳，有貴妃沙發的休憩區較大，適用一家4口以上，若是情侶2人，使用精緻湯屋即可。

▲▼門口左手邊的落羽松正在變色轉紅。（圖／記者陳建竹攝）

▲少帥禪園入口左手邊的落羽松正在變色轉紅。

少帥禪園
地址：台北市幽雅路34號
電話：02-28935336

關鍵字： 台北市旅遊 台北市美食 北投 少帥禪園 張學良 溫泉 觀音山 關渡平原 楓紅

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