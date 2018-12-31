親山、近水、賞落羽松　北投貴子坑還有免費露營場

▲貴子坑水土保持教學園區的情人湖。

記者陳建竹／台北報導、攝影

週末假日到新北投散步、泡湯，是許多人的休閒活動之一。但是如果已經去膩了北投溫泉博物館、地熱谷、台北市立圖書館北投分館、凱達格蘭文化館等地，不妨往北投區的西北邊去，位於秀山路的貴子坑水土保持教學園區，這裡是散步、親山、賞落羽松的好地方。

▲貴子坑水土保持教學園區入口。

園區屬於大屯山下的貴子坑山區，是出產陶瓷黏土的重地，自清朝時期就有窯業的發展。1897年日本人松本龜太郎來台設立「北投陶器所」，並從京都請來許多技師，製造日式花瓶、茶杯、酒杯等陶製品，風光一時。日治時期的中和街，就是運送瓷土的台車道，運到新北投站後再送到其他地方。到了民國60年代，由於開採過量，每逢大雨經常造成土石流，台北市政府才開始禁止開採，並進行水土保持工作，1980年代成立「貴子坑水土保持教學園區」。

▲繞著情人湖散步閒適自得。

▲民眾帶搖控船來情人湖玩。

▲貴子坑可欣賞多種鳥類。

或許是新北投溫泉區有捷運可達、有溫泉可泡，以至於同屬北投區的這裡，遊客相對稀少，而且園區保持得相當乾淨與素樸。入口處有座情人湖，小巧雅緻，在青青綠樹的庇蔭下繞著湖走一圈，閒適自得。由於水土保持良好，園區還可見到許多野生鳥類，包括五色鳥、白頭翁、大卷尾、臺灣藍鵲、繡眼畫眉等等。

▲貴子坑露營場可上網免費申請。

▲露營區的公共設施齊全。

近幾年全台瘋露營，貴子坑也有露營場，而且是免費使用，只要在使用前30日至前1週止，上網預約登記辦理即可，如果團體人數達15人以上，還可於2週前以網路申請水土保持志工做免費解說服務。營區最多可同時讓300人紮營，還有12個露營車位。

▲瞭望台後方有3、4棵落羽松。

園區一隅有座瞭望台，原本以為可以眺望關渡平原，然而實際登台後，什麼都看不到，視線皆被樹擋住。但瞭望台後方有3、4棵約莫3層樓高的落羽松，正在變色，拍照起來還頗詩情畫意。



貴子坑水土保持教學園區

地址：台北市秀山路161號

電話：02-28932324

露營申請網址：https://www.geo.gov.taipei/mp10504a/