志玲姊姊也推薦！「双妹嘜」燉奶奶香豐潤，有冰糖滋味

▲双妹嘜以港式甜品聞名。

記者陳建竹／台北報導、攝影

双妹嘜養生甜品位於晴光商圈，1999年開張，店面很小，店內只有2個位子，騎樓有10個但坐得很擁擠，這樣小的規模可以經營20年歷史，還吸引不少電視節目報導，連第一名模林志玲也推薦，原因在於店內販售的正統港式甜品，主打健康低糖的養生觀念。

▲双妹嘜位於晴光商圈。

店內的招牌「燉奶」是用鮮奶、雞蛋白與冰糖，長時間熬煮而成，一入口即可感受到豐潤的奶香，幼嫩的口感只要用舌尖輕頂，就會落入齒間。燉奶的口味眾多，價格從80元至180元不等。

▲草莓燉奶是季節商品。

現在是草莓盛產的季節，來碗草莓燉奶（150元）是很好的選擇。老闆娘用了12顆草莓，切成24片，一字排開鋪在燉奶上，非常誘人。草莓雖然不是特別甜，但上面淋上薄薄的煉乳，既增加甜度也讓奶香更濃郁。

▲紫米養顏美容。

▲冬天來碗熱甜品暖心暖胃。

西米紅豆紫紫米（85元）吃得到紅豆、西米露跟紫米。紫米有豐富的膳食纖維、礦物質、維生素B群，還是超強抗氧化劑花青素的來源之一，正符合双妹嘜的健康素求。吃起來黏滑，有飽足感，由於糖份低，整碗吃完也不覺得膩。



雙妹嘜

地址：台北市中山區農安街2巷20號之33 。

電話：02-25996282