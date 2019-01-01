一甲子的美味！「老牌山東水餃大王」炸餃子、山東燒雞必點

▲老牌山東水餃大王已有一甲子的歷史。

記者陳建竹／報導、攝影

原本開在林森北路，後來搬到農安街、位於晴光市場附近的「老牌山東水餃大王」已經開業一甲子。這裡的招牌水餃用的是韭黃、薑與胡椒粉調味，平均每天要包3千顆以上，但相比之下，店裡的煎餃更有特色，山東燒雞則是必點招牌菜。

▲用餐時間經常客滿。

老闆來自山東，如今已傳到第3代，之前第2代老闆娘在掌管時，只要有客人進來，必定用爽朗洪亮的聲音喊出「歡迎光臨」四字迎接客人，現在第三代的兒子與媳婦，也同樣用熱情的招呼聲歡迎著每一位客人。因為開店已久，許多日本人、歐美遊客都會聞香而來。

▲豬耳朵（前）與小黃瓜一起吃，口感脆嫩。素雞（後）越嚼越香也越辣。

▲小菜選擇眾多。

或許是山東人爽朗個性使然，這裡的菜肴很多都是切得比較大片，例如小菜裡的豬耳朵即是如此，剛入口時先是香甜的滋味，之後才跑出大蒜的辛香，與小黃瓜一起吃，可增加脆嫩口感。素雞則是切得稍厚，黑胡椒的味道重，越嚼越香但也越辣，令人陷入兩難。要嘛趕快下嚥，要嘛配口啤酒，才是解決之道。

▲高麗菜吃起來有微微的辣味。

▲泡菜牛肉不辣，但是香濃下飯。

▲山東燒雞小份150元。

▲山東燒雞醬，也可拿來沾水餃。

炒高麗菜的菜葉也切得比較大片，有咀嚼的咬勁，高麗菜吃起來香甜，有清爽的辣味。泡菜牛肉不辣，但味道香濃，帶著明顯甜味，很是下飯。這裡的招牌菜山東燒雞用的是雞腿肉，炸過後再蒸，蒸完了還要放冰箱，等雞肉變冷了再手工拔絲。淋上的特調醬汁，讓燒雞吃起來甜甜的，又帶點蒜頭的辛香。

▲市面上少見的「炸」餃子。

這裡的「煎餃」其實是用「炸」的。它跟鍋貼不一樣，鍋貼只有貼著鍋的那一面是酥脆的，炸餃子是整個下油鍋炸，吃起來外皮帶點焦香、韭菜內餡則是多汁美味。喜歡吃辣的人可以沾辣油，不過這裡的辣油很辣，先試一點點，不夠再加，免得一次加太多反而辣到吃不下。



老牌山東水餃大王

地址：台北市中山區農安街31號

電話：02-25852547