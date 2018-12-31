巷弄美食也吃得到宮崎和牛　還有熬煮6小時的筋牛丼必嚐

▲久似丼有許多日式丼飯，提供外送服務。

▲久似丼的日式丼飯，料多味美。

記者陳建竹／新北市報導、攝影

新店的朋友好口福，隱身在新和街住宅區的久似丼，居然有賣連續三次拿下日本全國和牛能力共進會「日本總理大賞」的日本宮崎A5和牛。一碗日本宮崎A5和牛丼只賣250元，不用花到上千元即可享受和牛，讓「泰國劉德華」特地跑來做讀者優惠合作報導。

▲哈利（左）15歲就在餐飲業工作。

老闆哈利15歲就在餐飲業工作，大學唸的是餐飲學校，一直對料理很有興趣。在認識的日本師父帶他到日本觀摩餐飲業後，回來便開了久似丼。開在新店巷弄間的住宅區，是希望壓低房租成本給客人更好的食材，也是這個原因，他才能提供和牛給愛吃牛肉的消費者。

▲滿滿的和牛只賣250元。

▲宮崎和牛額外加了威士忌調味。

宮崎A5和牛丼250元

日本全國和牛能力共進會，每五年舉行一次評比，宮崎縣黑毛和牛連續3次拿下「日本總理大賞」，等於稱霸日本15年。料理時，哈利將紅椒、黃椒、青椒、磨菇用香蒜拌炒，黑毛和牛另外用洋葱、蒜頭與特殊醬汁拌炒，分開處理，保留肉與蔬菜各自己香氣。和牛還額外加了White Walker威士忌調味，酒精在料理時已揮發，但保留了White Walker的清新果香。

▲蔥玉筋牛丼的牛筋要花6小時熬煮。

蔥玉筋牛丼150元

這是店內招牌，用了菲力、板腱、沙朗等等部位帶筋的肉燉煮6小時而成。通常只會用一個部位，但哈利選用多種部位，吃起來會有或軟、或Q的口感，但基本上皆是柔軟的。據哈利表示，他的筋牛丼小至5歲小朋友、大至70歲的老人家，或是牙口不好的人，都可以輕鬆品嚐。如果需要再軟一些，哈利也可以再幫客人加熱多煮一會兒。

▲牛舌的香氣濃郁，軟中帶點彈牙口感。

厚切燉煮牛舌丼180元

這裡使用的是澳洲和牛牛舌尖。一般燒肉店吃到的牛舌用的是牛舌根，冷凍後做薄切，吃起來有彈性。但牛舌尖切薄後再烤，吃起像橡皮筋，因此必須用燉煮的方式才會軟。哈利加了多種蔬菜、水果還有紅酒燉煮，吃起來軟中帶點彈牙口感，牛舌的香氣濃郁。

▲玉子燒厚實多汁。

玉子燒40元

玉子燒也是哈利自己做的，不是買現成貨。哈利的玉子燒沒有放糖，而是用味醂調味，味醂本身就有糖，再加上鰹魚高湯，讓玉子燒吃起來厚實多汁。

為了歡迎新聞雲的讀者前來用餐，從12月31日至明年3月10日，來店選用150元以上的丼飯，並出示已下載至手機的新聞雲APP，即可在玉子燒、白蘿蔔泡菜、白菜泡菜、溫泉蛋4種小菜中，任選2樣。



久似丼

地址：新北市新店區新和街94號

電話：02-29409687



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