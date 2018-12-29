只賣台灣咖啡！熱咖啡另附試管冰咖啡一支品飲二種風味

▲坐吧台可看咖啡師沖泡咖啡。（圖／巷子裡的生活提供）

記者陳建竹／台北報導

在1940年代，台灣咖啡的種植面積曾高達上千公頃，後來逐漸沒落被其他產業取代，直到921大地震後，各地開始開發展觀光事業，咖啡才又再度被發掘。如今台灣咖啡館的密度已超越巴黎，其中位於大稻埕的森高砂咖啡只賣台灣產地咖啡，形成自己獨有特色。

▲森高砂原是「黑美人大酒家」的舊址。（圖／記者陳建竹攝）

▲森高砂只有手沖單品。（圖／記者陳建竹攝）

據店家表示，老闆在1980年代讀高中時就會煮咖啡，後來跟朋友合資再獨資做台灣咖啡的生意，過程中經常上山，全程參與農民採收與後製的過程，逐漸幫農民生產出好咖啡，原本賣不掉的產品開始變得供不應求。

▲森高砂目前販售的台灣各地咖啡分佈圖。（圖／記者陳建竹攝）

▲點熱咖啡會附一支試管給大家試冰咖啡的風味。（圖／記者陳建竹攝）

這裡只賣台灣產地咖啡，許多人聽過阿里山咖啡、雲林古坑咖啡，來到這會發現原來台東關山、嘉義梅山、屏東泰武、南投國姓等地，也有許多不同類型的咖啡。森高砂只有手沖單品沒有義式咖啡，但點熱咖啡時，會附一支試管給大家試試冰咖啡的風味，是頗為獨特的服務。

▲森高砂的咖啡來自台東關山、嘉義梅山、屏東泰武、南投國姓等地。（圖／記者陳建竹攝）

喝咖啡時不妨配一塊玉井芒果乾磅蛋糕，店家會將蛋糕稍微加熱，在冷冷的天氣裡喝杯熱咖啡、吃塊熱蛋糕，很是溫暖。

森高砂咖啡（大稻埕店）

地址：台北市延平北路二段1號

電話：02-25558680