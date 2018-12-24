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Bartender開拉麵店！「初 拉麵＆煎餃」學生加麵不加價

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▲初 拉麵&煎餃位於南昌路。

▲▼初拉麵&煎餃的價格平實、份量豐富。（圖／記者陳建竹攝）

▲初 拉麵&煎餃的價格平實、份量豐富。

記者陳建竹／台北報導、攝影

愛吃拉麵的讀者有福了，「泰國劉德華」在南昌路認識了開拉麵店的老闆Thomas，立即為讀者爭取福利做App合作報導。Thomas的「初 拉麵&煎餃」賣的是福島縣喜多方風味拉麵，店面設計充滿日式風情，學生來這吃麵加麵不加價，但是給我們的讀者優惠比加麵還吸引人哦！

▲▼Thomas（左）賣的是福島縣喜多方風味拉麵。（圖／記者陳建竹攝）

▲Thomas（左）賣的是福島縣喜多方風味拉麵。

Thomas以前在信義區的夜店當Bartender，結婚生小孩後開始找白天的工作，希望坐息跟家人一樣。後來在長安東路美濃屋跟朋友的乾媽學習如何煮拉麵，磨了2年多才出師，又花了半年時間找店面、找食材，也到東京去觀摩品嚐日本拉麵，最後才在南昌路開業。

▲▼鹽味拉麵有3片叉燒。（圖／記者陳建竹攝）

▲鹽味拉麵有3片叉燒。

鹽味拉麵180元
湯底用豬骨、小魚干、高麗菜、紅蘿蔔、洋葱等等食材熬煮而成，據Thomas表示，熬煮時要在旁邊顧著，不能讓它變混濁，否則整鍋報銷。湯喝起來有淡淡的鹹味還有隱微的香菇味，很特別。叉燒是將豬五花肉捲起來後先清水煮過，再用醬油煮一次，切片前會炙燒，讓醬油的風味包在肉裡面。麵條使用喜多方的中卷麵，有彈牙咬勁，即使麵涼了再吃，也不會軟榻。

▲▼醬油野菜拉麵的蔬菜很多。（圖／記者陳建竹攝）

▲醬油野菜拉麵的蔬菜很多。

醬油野菜拉麵200元
醬油野菜拉麵的作法是先炒蔬菜，然後加入醬油湯底，大約30秒讓蔬菜吸收醬油湯底的滋味後，再加入麵條一起煮，這樣煮過的湯有蔬菜的甜味，也感受得到食材炒過的焦香味。Thomas表示，麵的份量本來就不少，加上大量的蔬菜，是成長中的學生與胃口大的客人，最愛點的口味。

▲▼蔬菜皆是現點現炒。（圖／記者陳建竹攝）

▲蔬菜皆是現點現炒。

▲▼炒麵附泡菜一碟與熱湯一碗。（圖／記者陳建竹攝）

▲炒麵附泡菜一碟與熱湯一碗。

山海燒炒麵250元
炒麵的工序較多，麵條得先煮好用冰水冰鎮，吃起來更有咬勁。麵條在冰鎮時先用胡椒炒叉燒丁，再加入麵條一起炒，這會讓麵條吃起來有胡椒香。蔬菜最後才加，目的是用蔬菜的清甜來平衡胡椒香氣。點炒麵還會附泡菜一碟與熱湯一碗，如果醬油野菜拉麵你還是吃不飽，那一定要試份量更大的山海燒炒麵。

▲▼餃子的湯汁很多。（圖／記者陳建竹攝）

▲餃子的湯汁很多。

餃子6顆90元
這裡的餃子與外面很不一樣，外面的餃子講求的是肉餡飽滿，但Thomas的餃子，菜與肉的比例大約是7：3，所以一口咬下沒有滿滿肉餡的紮實感，反而是「空空」的感覺，但下一秒就會嚐到豬肉凍帶來的豐富湯汁。味道鹹香中又有許多蔬菜的清甜，不用沾醬也好吃。

為了歡迎新聞雲讀者前來用餐，從12月24日至明年2月24日，來店點用鹽味拉麵、醬油野菜拉麵、山海燒炒麵任一種，並出示已下載至手機的新聞雲App，即送煎餃6顆。


初 拉麵&煎餃
地址：台北市中正區南昌路一段59巷17號
電話：02-23951175


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關鍵字： 台北市美食 好康分享活動 初拉麵&煎餃 南昌路 喜多方

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