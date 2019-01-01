首爾汗蒸幕附兒童遊戲區、戶外泡腳池　晚上六點進場更便宜

▲造型像蒙古包的木炭熱療室。（圖／加小菲愛碎碎念提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導 圖／加小菲愛碎碎念提供

汗蒸幕是韓國的重要文化，可在汗蒸房裡排汗、增加新陳代謝，消除疲勞。許多汗蒸幕24小時開放，洗澡、放鬆、蒸臉、睡覺、按摩等等，全部在這裡完成。但不是每個汗蒸幕都適合親子同行，部落客加小菲愛碎碎念在《旅遊超爽的！》跟大家分享了她在Aqua Field高陽店的體驗，很適合帶小孩前往同樂。

▲AquaField高陽店位於Starfield高陽購物中心四樓。

Aqua Field高陽店位於Starfield高陽購物中心的四樓，因為整個購物中心很大，四樓中間有一部分是不互通的，所以來之前要先看好地圖，不然會繞一大圈。據加小菲表示，如果是白天一早就想來，可以直接在網路上預定門票會便宜不少，如果是晚上六點以後入場更便宜，可省4000韓幣。

▲結完帳會獲得置物櫃號碼的單子。

取了號碼牌之後等待叫號再到櫃台購票，結完帳會獲得兩張置物櫃號碼的單子以及鑰匙手環，從入場往後算六小時，就是可以待在裡面的時間。加小菲表示，進閘門後若是有帶大件行李，可以寄放在櫃台，工作人員會給一張取物牌，出來再領取，對國外遊客來說很方便。

▲小朋友的電動玩具區。

Aqua Field高陽店的佔地非常廣大，穿過長廊後是小朋友的電動玩具區和付費按摩椅，這裡的電動玩具都是韓國最夯的卡通，像是小巴士Tayo、Super Wing、Pororo等等。很多小朋友還會被免費的兒童遊戲室吸引進去，雖然是免費的，但設施不錯，有軟積木區、投影互動區等等。

▲像大型披薩烤窯的汗蒸房。

▲木炭熱療室的溫度較高，不適合帶小孩。

走到汗蒸房區會看到造型像蒙古包的木炭熱療室，很像大型披薩烤窯，跟其他分佈在角落的汗蒸房很不一樣。這裡面的溫度相當高，走進去往上看會發現是圓形拱頂的設計，內部屋頂到牆壁的部分都設置了木炭，裡面有小枕頭可以讓你躺在這邊休息。不過據加小菲表示，由於裡面溫度高，小朋友比較不適合。

▲雲端熱療室會不定時釋放水蒸氣。

如果想帶小孩一起使用的話，加小菲建議可以到扁柏木熱療室、多媒體藝術熱療室、雲端熱療室，這三個既夢幻又好玩的汗蒸房。雲端熱療室會不定時釋放水蒸氣，有一面牆上噴出的水蒸氣會給人置身雲端的感覺，十分夢幻，房間內還散發著淡淡的草本香味。

▲扁柏木熱療室有淡淡的木頭香氣。

扁柏木熱療室一走進去就能聞到淡淡的木頭香氣，耳邊還會傳來鳥叫聲，大概是為了模擬在大自然的環境中。這裡的光線算明亮，屬於溫度較低的汗蒸幕。扁柏樹散發出的植物芬多精與在室內放映的森林影像，讓大家彷彿置身森林裡。

▲多媒體藝術熱療室可觀賞360度全景影像。

可以觀賞360度全景影像的多媒體藝術熱療室，是加小菲母子的最愛。屋頂設置360度全景影像牆，一走進去就是驚喜，有時看到極光、有時看到海底世界，有許多景色會不停變換，裡面的溫度是25度，涼涼的很舒服。

▲戶外泡腳區。

在汗蒸房的外圍有規畫很多開放式休憩區， 但這裡不只有硬梆梆的地板可以躺，還有超舒服的懶人沙發。此外還有戶外景觀泡腳區，跑腳池維持的很乾淨，雖然算是半戶外但不會有什麼小蟲樹葉之類的飄在上面。



Aqua Field高陽店

地址：京畿道高陽市德陽區高陽大路1955（Aquqfield高陽 4 樓）

交通方式：地鐵3號線三松站3號出口，步行約8分鐘即可抵達