喝精釀啤酒配雪莉酒香腸　「鴻鵠軒」小酒館還有眷村糖蒜薯條

▲鴻鵠軒錦州店位於錦州街與建國北路交叉處。

▲鴻鵠軒錦州店深受附近上班族歡迎。

記者陳建竹／台北報導、攝影

鴻鵠軒錦州店結合台灣美食與精釀啤酒，跟想像中吃台菜只能配台啤的印象完全不同，而且一般酒吧的精釀啤酒要250元左右，這裡全部在200元以下，老闆 Paul & Cooper希望讓大家不用花大錢，即可放心享受美食、安心品飲精釀啤酒。這樣有特色的店，「泰國劉德華」在幫大家爭取讀者優惠的同時，也先幫大家品嚐了幾道特色料理。

▲麻辣牛肉湯運用當歸、花椒、紅麴、酒釀等數種食材提味。

麻辣牛三寶280元

Paul融合四川與台灣二地的麻辣湯做法，運用當歸、花椒、紅麴、酒釀等數種食材提味，讓湯的味道更多元，但不是更辣。後味有明顯的花椒味湧上，然後辣味再接著跑出來。麵是跟台南製麵廠訂的，吃起來有口感，即便冷掉了依然有咬勁。牛肉使用的是牛鍵心，脂肪少膠質多，半筋半肉口感佳，又有豐富的牛肉香。

▲雪莉酒香腸是道創意料理。

雪莉酒香腸180元

西班牙人習慣吃臘腸配雪莉酒，台灣也有香腸，但只是單純吃香腸有點普通，所以Cooper來了一個混搭：將高梁香腸切片後炙燒，再灑上雪莉酒。雪莉酒由白葡萄陳年釀製而成，有果香、甘菊香，也會在這裡展現出來。不過請大家放心，吃起來只有微微酒味，不會因此醉酒的。香腸旁邊的糖蒜是眷村美食之一，一般是整顆蒜頭沒有剝片直接浸泡在糖水裡，這裡的做法是將糖蒜打成泥，方便客人夾取與香腸一起食用。

▲糖蒜薯條的沾醬是用小麥啤酒調製的。

糖蒜薯條180元

薯條上面裹了糖蒜，吃起來甜甜的，又有點蒜香，是外面沒有的風味。旁邊白色的沾醬不是美乃滋醬，是用生啤機裡的小麥啤酒，加了糖、醋、美乃滋下去煮，這種醬沒有現成的可以買，都是客人點了薯條後再調製。吃起來沒有美乃滋的濃膩，而是香香甜甜帶著小麥味，很獨特。

▲滷味運用了15種香料滷製。



綜合滷味220元

一般滷味會使用綜合香包，好一點的用俗稱的「十三香」來滷製，但這裡的滷味用了15種香料，增加許多甜味與香味，不會吃到醬酒的死鹹味。據Paul表示，滷汁裡的醬油加得很少，這些滷味上色的原因是來自香料與黑糖。

▲Anchor是美國最早開始做精釀啤酒的酒廠之一。

Anchor啤酒180元／瓶

據Cooper表示，這是美國最早開始做精釀啤酒的酒廠之一，總部在舊金山，所以酒標上會看到海錨做為港口形象的代表，也會看到加州著名的熊出現在酒標上。藍色瓶蓋是拉格啤酒，這支與NBA金州勇士隊做的聯名紀念版，全部以麥子釀造而成，有豐富麥香。紫色瓶蓋是IPA，有濃郁的葡萄柚香味，二次發酵時還加入黑莓果泥窖藏，讓香氣更多元。

▲鴻鵠軒錦州店結合中式麵點與精釀啤酒。

▲Cooper（左）有許多精釀啤酒的知識。

為了歡迎新聞雲的讀者前來消費，從12月26日至明年3月3日，到場用餐並出示已下載至手機的新聞雲App，消費滿400元即送價值180元的糖蒜薯條，或價值160元的指定啤酒。



鴻鵠軒

地址：台北市中山區錦州街320號

電話：02-25038583

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