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免費續飯續咖哩配餐超豐盛！文青店面內用只容得下5位

點評：我會想衝一波！配餐看起來也很吸引人～
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▲深深飯糰制作所。（圖／大食女 in Wonderland提供）

▲信義深深飯糰制作所。

記者張舒芸／綜合報導　圖／大食女 in Wonderland

招牌是用白布印上毛筆「深深」兩個字，這家外表看不出是賣咖哩飯的文青店面，走進小巧店內座位只能容納5人，但是生意卻超好，許多人都會外帶回去，部落客大食女 in Wonderland在《旅遊超爽的！》分享這家神秘的小店，據說在信義安和站悄悄開了新分店！

▲深深飯糰制作所。（圖／大食女 in Wonderland提供）

▲店門口頗具質感。

原本只有開在善導寺，之所以取名為深深，據說是因為位在「深深的地下一樓」，直白又簡單可愛的店名就此誕生，很容易忽略直接經過，而且還要先預約才吃得到，之所以會這麼有名氣是因為店內主打內用咖哩的飯可以無限續飯和醬，店內的飯糰也是師傅現點現烤現包，吃過的都念念不忘。

▲深深飯糰制作所。（圖／大食女 in Wonderland提供）

▲菜單。

▲深深飯糰制作所。（圖／大食女 in Wonderland提供）

▲可以免費續飯續咖哩。

▲深深飯糰制作所。（圖／大食女 in Wonderland提供）

▲濃郁帶點甘甜的咖哩。

新店面開在信義安和站，這次不是預約制，一樣的簡約風格，五個座位分別是兩張坐椅和三個立食區，如果不想等候都可以選擇外帶，但是就不能續飯和續醬。這間店有三種肉類咖哩飯280元(雞、豬、牛)，每天會供應其中兩種，一種是辣的，另一種是不辣的，且一份咖哩會有套餐組合，包括清蒸蔬菜、柔嫩茶碗蒸、海蝦味增湯。

▲深深飯糰制作所。（圖／大食女 in Wonderland提供）

▲蒸蛋上有香菇和蟹肉。

▲深深飯糰制作所。（圖／大食女 in Wonderland提供）

▲滑順的蒸蛋讓人忍不住一口接一口。

▲深深飯糰制作所。（圖／大食女 in Wonderland提供）

▲味噌湯裡有鮮甜的蝦子。

部落客大食女 in Wonderland形容咖哩飯濃郁、帶點甘甜，牛肉也燉煮得很入味、軟嫩，加上免費續碗cp值超高，套餐附得餐點也不遜色，像是茶碗蒸軟嫩滑口，上面還有蟹肉、香菇做搭配，是一碗不簡單得茶碗蒸，且頗具水準。另外，味噌湯一打開也是驚人，竟然有兩隻新鮮大蝦子，真材實料喝一碗，為這冷冷冬天帶來一股暖意。

▲深深飯糰制作所。（圖／大食女 in Wonderland提供）

▲這邊的飯糰也是招牌有機會一定要試試，也可以選擇外帶。

▲深深飯糰制作所。（圖／大食女 in Wonderland提供）

深深 飯糰制作所
地址：台北市信義路四段199巷23號（安和路一段78巷口）
營業時間：週一至週五12:00-14:00／18:00-20:00
電話：0933-924-607

關鍵字： 台北市美食 大食女 in Wonderland 咖哩飯 深深 飯糰 信義美食 蒸蛋 味噌湯

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