詹記麻辣火鍋敦南店改採網路訂位　網：跟五月天票一樣難搶



▲詹記麻辣火鍋敦南店。（圖／男子的日常生活提供）



記者黃士原／台北報導

詹記麻辣火鍋店南京店去(2018)年6月因為租約到期「暫時歇業」，後來搬到和平東路三段60號同時新店改稱為敦南店，開放電話訂位後就讓店裡的電話一直滿線中，而從今(2019)年1月3日將全面改為網路訂位，不過1月3日開放當天太多人同時湧進，訂位網頁馬上被灌爆，很多人都到官方臉書上抱怨網頁當掉進不去。

詹記麻辣火鍋店南京店1月3日起全面採網路訂位，不再接受電話訂位、現場訂位，雖然餐廳針對訂位系統已經測試了三天，但1月3日中午12點一開放訂位因為太多人同時湧進，訂位網頁當掉、一直進不去，要不就是可以登入、但完全無法訂位，有網友說根本像搶五月天票一樣。經過搶修之後，4日訂位網頁恢復正常，不過開放到2月底的訂位時間全被訂滿。





詹記麻辣火鍋敦南店線上訂位系統的訂位規則是當月份1日起即開放到次月份月底之訂位，如遇網路訂位額滿，或訂不到想要的時段，詹記仍有保留空桌可以現場候位，等候時間視當日現場情況。為了讓客人都有訂位用餐的機會，詹記限定每1組電話可訂位次數為1次，若期間需增加訂位，請提供別組電話訂位。

訂位網頁可從詹記麻辣火鍋-敦南店粉絲專頁中「搶先預約」進入網路訂位系統，或者是搜尋「Yahoo! 訂餐廳」，找到詹記頁面就可訂位。

詹記麻辣火鍋敦南店

地址：台北市大安區和平東路三段60號1樓

