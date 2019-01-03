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賤人矯情、極度假掰！樂華夜市KUSO搞笑雞蛋糕超夯

點評：賤人矯情安內母湯啦><
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▲永和樂華夜市賤人雞蛋糕。（影／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse。）

▲▼永和賤人雞蛋糕。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲永和樂華夜市「賤人雞蛋糕」（圖片由蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

特殊造型的雞蛋糕在最近掀起一股打卡風潮，店家也都絞盡腦汁做出吸睛的樣式，繼之前內湖很紅的「不想上班」，現在永和的樂華夜市也開了一家文字雞蛋糕，才開幕不到一個月已經超受歡迎，部落客蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse就在社團《旅遊超爽的》分享這一家排隊才吃得到的打卡名店！

▲▼永和賤人雞蛋糕。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲賤人雞蛋糕現點現烤，生意相當好。

賤人雞蛋糕位在永和的樂華夜市中，平常從晚上五點開始營業，但幾乎每天不到五點就已經開始出現排隊的人潮，蹦啾＊謝蘿莉表示，即使還下著雨，不到五點就到攤位旁邊，還是只領到六號的號碼牌，生意真的相當好。

賤人雞蛋糕的等候方式也相當方便，是領取號碼牌的方式，不用一直站在攤位前等，老闆也會貼心地告知大概的等待時間，可以領取號碼牌之後到附近逛逛，時間差不多了再回來拿，就可以吃到熱騰騰的雞蛋糕，但蹦啾＊謝蘿莉說，老闆表示有些客人想要吃到剛出爐的酥脆感，也會選擇在現場等候。

▲▼永和賤人雞蛋糕。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲剛烤出來的雞蛋糕用電風扇吹涼，口感更加酥脆。

這家雞蛋糕的話題性，就是因為雞蛋糕都是一句一句的流行話題，例如「賤人矯情」、「極度假掰」、「安內母湯」以及「辣妹駕到」，一串的價錢是50元，在IG或是FB打卡的話，還可以現折10元。有趣的造型讓許多人慕名而來，即使沒有折價活動，還是要來排隊拿著想說的話拍照打卡上傳。

▲▼永和賤人雞蛋糕。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲有許多電視名言和流行用語被做成雞蛋糕，好吃又好玩。

雞蛋糕的製作時間大約是五分鐘，因為只有一人作業的關係需要耐心等候，剛烤出來的雞蛋糕放在架子上用電風扇吹涼，吃起來口感更加酥脆，蹦啾＊謝蘿莉表示，賤人的雞蛋糕不會太甜，就算小朋友來吃，也不會有太重的負擔。

賤人雞蛋糕

電話：0973-026034
地址：新北市永和區永平路158號
營業時間：17：00 – 凌晨12：00(or賣完為止)

關鍵字： 賤人雞蛋糕 樂華夜市 造型雞蛋糕 樂華美食 永和美食 打卡名店 文字雞蛋糕 蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse

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