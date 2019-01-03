2000日圓吃遍東京小江戶甜點！川越必嚐5種特色小吃

點評：小編住東京那麼久都還沒去過這～

文、圖／MATCHA

從池袋只要半小時即可到達的埼玉縣川越，經過時代薰陶，留下不少歷史建物，可說是距離東京最近的「小江戶」。近年來川越的特色甜點、美食也漸為人所知，就跟著本篇文章一起來川越，用2000日圓嚐遍在地美食，一起加入網路美食打卡的行列吧！離東京都心不遠，從池袋出發只要半小時即可抵達的川越，過去曾隨著川越城而繁榮，擁有不少神社、寺院等建物。正因為離東京有些距離，川越躲過戰火、地震的摧殘，留下多棟歷史建物，將江戶風情完整保留，贏得「小江戶」美稱。然而川越不只歷史建物吸引人，近年來甜點、美食也漸為人所知。在酒蔵一番街，菓子屋橫丁，以及大正浪漫夢通上能品嚐到特色小吃，這篇將介紹如何用2000日圓體驗川越美食甜點！

藏造一番街美食





在時之鐘附近的藏造一番街，擁有多間江戶時代的建物，和時之鐘一同打造出江戶風情濃厚的「小江戶」。

時之鐘：木樓裡的鐘座，已有400年的歷史。這裡的鐘聲，被選為「現存的日本音風景100選」，至今，一天4次（早上六點、中午十二點、下午三點及晚上六點），仍在川越市中鳴響。

1.冰的醬油丸子更美味 菓匠 芋乃蔵 川越本店





這間專門製作地瓜甜點的菓子店，以明治時代的歷史建物為主，細心改裝後仍留有當時的氛圍。

一樓販售多種地瓜點心，其中人氣最高、多次受電視採訪的就屬這串醬油丸子 (ポテ蔵みたらし団子)。和一般的醬油丸子不同，芋乃蔵的醬油丸子是冰的，附在丸子上的醬油冰過入口即化，和丸子QQ的口感很合之外，也不會滴得滿身，拿在手上吃也能吃得優雅。且醬油冰過後也比較不鹹，反而突顯了醬油自身的甘甜。地瓜內餡提供自然甜味，還帶著淡淡地瓜香氣。鹹甜滋味、Ｑ彈口感，都恰到好處。





二樓是點餐內用的座位，從二樓的座位望出去，還能看到鐘塔。點了醬油丸子套餐，套餐內不只是有醬油丸子，還有其他芋乃蔵商品，其中最特別的是川越鰻魚煎餅 (川越ぱりうなぎ)，使用鰻魚粉製成的煎餅，還加入山椒，簡直就像在吃鰻魚飯，相當特別。（醬油丸子套餐：500日圓 有附飲品）



菓匠 芋乃蔵 川越本店

地址：埼玉県川越市幸町7-7（川越站搭乘公車於「一番街」公車站下車，徒步1分鐘）

營業時間：10:00～17:30

電話：049-298-8750



2.越吃越刷嘴的地瓜薯片 小江戸おさつ庵





走在小江戶的街上，很常見到路人手拿一杯盛開的地瓜薯片，這其實是來自時之鐘附近的「小江戶おさつ庵」。

店家使用國產的地瓜，切成長條薄片後油炸，插在杯中，是近年來網路打卡的熱門商品。店家原本是販賣地瓜丸子、冰淇淋等產品，但一直希望能賣個讓人印象深刻的產品，苦思許久終於想到長條地瓜薯片，一推出果真掀起網路話題。地瓜片炸得酥脆，幾乎感覺不到油膩，灑點鹽，是最基本的口味。另外還推出十種沾醬，如鹽味奶油與巧克力奶油等，購買時可選一種。店家貼心地提供大袋子裝盛，一時之間吃不完也不用擔心。（地瓜薯片：500日圓）

小江戸おさつ庵

地址：埼玉県川越市幸町15-21（川越站搭乘公車於「一番街」公車站下車，徒步3分鐘）

電話： 049-226-3297

營業時間：11:00～17:00



菓子屋橫丁美食





最初是一位名叫鈴木藤左衛門的人，在這裡製作江戶人喜愛的糖果。關東大地震後，川越取代受災嚴重的東京店家，扮演起供應菓子的角色，這區域開始蓬勃發展成菓子屋橫丁。

3.兩種口味一次滿足的冰淇淋 菓匠右門 川越けんぴ工房





菓匠右門是川越當地製作點心的店家，位於菓子屋橫丁的分店是現炸地瓜條和地瓜冰淇淋的專賣店，現炸香脆的地瓜條則只有這家分店有販售。





除了現炸地瓜條外，有著完美螺旋形狀的淡紫色冰淇淋超級上相。店家選用高級的北海道鮮奶、天然紫地瓜和地瓜泥。冰淇淋奶香濃厚，地瓜的自然甜味顯得高雅。這間分店的冰淇淋會加上一根現炸地瓜條，就能一次吃到兩種商品呢！（綜合冰淇淋：300日圓）



菓匠右門 川越けんぴ工房

地址：埼玉県川越市元町2-9-3（川越站搭乘公車，於「札の辻」公車站下車，徒步數分鐘）

電話：049-223-2323

營業時間：10:00～17:00（年尾年初休息）

4.95公分超吸睛的麩菓子 松陸製菓





松陸製菓是菓子屋橫丁裡歷史最為悠久的店家，始於1796年，傳承自鈴木藤左衛門的工夫，守護著江戶傳統味道。店內陳列各色的細工飴，展現出職人手藝。

除了小巧可愛的糖果外，最為知名的就是在川越人手一條的「麩菓子 （ふ菓子）」。松陸製作的麩菓子可長達95公分，是日本第一長的麩菓子。不只長度取勝，口味也深獲好評。因為店家堅持手工製作，外層裹上精心熬製的沖繩黑糖，卻不會過甜，外酥內鬆，嘴裡滿溢著濃濃的黑糖香氣，不虧是200年歷史老店的工夫。 （麩菓子：500日圓）

松陸製菓

地址：埼玉県川越市元町2-11-6（川越站搭公車於「札の辻」公車站下車，徒步2分鐘）

電話：049-222-1577

營業時間：9:00-19:00（每週一公休）

大正浪漫夢街道美食







距離本川越站不遠的大正浪漫夢街道擁有不少大正昭和時期的復古店鋪，經過整理，街道平坦寬闊，逛起來相當悠閒舒適。

5 吃的無負擔的地瓜塔 川越堂 大正浪漫夢通り店





位於大正浪漫夢街道的「川越堂」，外觀是懷舊的西式建築，招牌的字體也充滿復古風味。

店家堅持每天現做新鮮好吃的塔類甜點，強調天然原料，無添加，塔皮也不使用人工奶油。融入川越特色的地瓜塔，能嚐到地瓜淡雅香氣、綿密口感，底層還藏了點紅豆泥，但完全不甜膩。店家提供冰過食用剛剛好的甜度，不愛甜食的人也能一口氣吃完呢！（川越塔地瓜口味：230日圓）

店內設有幾個座位，逛累了的話，不妨在店內食用，順便歇歇腳吧！

川越タルト 大正浪漫夢通り店

地址：埼玉県川越市連雀町12-8（本川越站徒歩18分鐘）

電話：049-222-2280

營業時間：11:00～17:00 賣完為止



經過時代薰陶的川越，留下許多老建築，構築成懷舊的時光隧道。然而，不只建築洋溢著復古風情吸引人，古早味的麩菓子、創新的地瓜點心也是打卡常客，一定要親自來一趟川越，才能體驗這跨越時空、新舊交互蹦出的火花！

【川越人氣美食小吃花費總計】

醬油丸子套餐：500日圓＋地瓜薯片：500日圓＋綜合冰淇淋：300日圓＋麩菓子：500日圓＋川越塔：230日圓共2030日幣（含稅）