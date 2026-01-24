台中超稀有親子友善深夜餐酒館！椒鹽魷魚火焰秀、588生啤暢飲

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者柯珮萱

誰說餐酒館不能帶小孩？台中南屯新開幕的「林小酒館」，打破了餐酒館的刻板印象，以質感裝潢結合親子友善空間，迅速成為社群寵兒，除了必點招牌三顆蛋打拋豬飯，還有燉飯、薄餅披薩等異國料理；更有老闆親手烹調手路菜及暖胃的阿嬤麻油雞，營業至凌晨兩點，讓台中的夜晚多了一個既浪漫又溫暖的去處，生啤無限暢飲一人只要588元。

林小酒館位置

位在台中南屯區大墩十四街上，鄰近熱鬧的勤美商圈，是鬧中取靜的絕佳選擇，店面外觀顯得低調且充滿神秘感，墨綠色的牆面在深夜的街道上散發著沉穩的氣息，金色的「林 BISTRO」字樣在頂部暖黃燈光的投射下，更顯質感與尊貴，除了低調神秘的大門，側邊柱子上的設計也別具巧思，最引人注目的莫過於掛在石牆上的宣紙燈箱。

▲白色的紙質透出柔和暖光，上頭以蒼勁有力的書法字體寫著「人間酒肆」四個大字，展現出獨有的東方韻味與質感。

林小酒館環境

推開大門進入室內，林小酒館的內裝延續了外觀的精緻質感，一樓的座位空間規劃得宜，主要劃分為兩大區域，一邊是充滿儀式感的高腳座椅吧台區，適合獨自前來小酌或想近距離感受調酒氛圍的客人，另一邊則是四人座的舒適沙發座位區，提供給好友聚會或家庭用餐更寬敞、放鬆的伸展空間。

Happy Hour



▲另外林小酒館於每周二、三都有舉辦Happy Hour活動，時間為晚上六點至晚上十點，生啤無限暢飲一人只要588元。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

店內氛圍

營造非常到位，牆面上掛著醒目的鏡面裝飾，上頭寫著 「DRUNK IS FIREWORKS, SOBER IS LIFE」，幽默地點出餐酒館的靈魂，環境融入了大量的工業風元素與藝術軟裝，像是齒輪裝飾、質感燈飾以及近年超夯的KAWS公仔，在暖黃色調的燈光烘托下，營造出一種既時尚又慵懶的微醺空間。

沿著樓梯上到二樓

風格與一樓的工業時尚感截然不同，展現出一種迷幻且慵懶的獨特氛圍，二樓空間同樣寬敞，座位區以特殊的殘壁牆面作為隔屏，營造出半開放式的包廂感，讓用餐過程更具隱私性。

最令人驚艷的是天花板裝飾著大量輕盈的雲朵紗網，並綴以細碎的閃爍燈火，彷彿將整片星空搬進了室內，牆面則利用投影光效投射出流動的水波紋路，隨著燈光變換，讓人彷彿置身於夢幻的深海或極光之中。

林小酒館菜單

香辣打拋豬飯 380元

這道餐點堪稱是全台首創的三顆蛋打拋豬飯，一上桌就被那三顆半熟蛋給吸引住了，是說看起來還有點像三眼怪，這裡的打拋豬走的是正宗道地風味，不僅香氣撲鼻，辛辣感也非常過癮，建議先將半熟的蛋黃戳破，讓金黃的蛋液緩緩流出，滑順口感完美中和了打拋豬的香辣風味，讓人忍不住一口接一口。

月見蛋香滷肉飯 90元

滷肉切得大塊且肥瘦勻稱，滷至油亮入味，每一口都能吃到膠質的黏嘴感與古早味的鹹香，中間打上了一顆飽滿鮮豔的月見蛋，劃破讓蛋液包裹著香Q米飯與滷肉，口感瞬間變得滑順綿密，重點是這碗極具水準的滷肉飯竟然只要銅板價，在餐酒館裡顯得CP值極高。

鴨胸薄餅蒜香pizza 280元

這融合了在地食材與異國料理手法，嚴選來自宜蘭在地小農的優質鴨肉，搭配爽脆蒜苗，薄脆的餅皮鋪上滿滿起司後烤至金黃酥脆，每一口都能吃到鴨胸的油脂香氣與蒜苗的辛香點綴，鹹甜適中的風味非常涮嘴。

油漬蔥鹽金針菇 180元

除了扎實的主食，林小酒館在蔬食創意料理上也下足了功夫。這道油漬蔥鹽金針菇特別與新社小農契作合作，將新鮮金針菇拌上蛋液下去香煎，淋上香氣濃郁的自製蔥鹽，蔥香與金針菇的鮮甜在口中交織，清爽而不油膩。

白醬干貝海鮮蛤蠣燉飯 380元

這道燉飯的核心靈魂在於使用了蛤蠣高湯進行熬煮，將滿滿鮮味精華完全鎖進米粒裡，再混入濃郁滑順的白醬，配料上更是不馬虎，加入了切碎的櫛瓜增加爽脆與清新感，讓濃厚奶香中多了一絲鮮甜。燉飯頂端擺上一顆碩大飽滿的干貝，表皮煎至微微焦黃，肉質嫩口，一旁搭配新鮮蛤蠣，每一口都充滿濃濃海味。

泰式酸辣椒麻雞 280元

店家將外皮炸至金黃酥脆，內裡雞肉則保持鮮嫩又多汁，上方佐上特製泰式酸辣醬料，醬汁融合了檸檬的清香與辣椒的辛度，酸爽又開胃，非常適合搭配店內的精釀啤酒一起享用。

季節野菜的炒香 220元

時蔬的部分會根據時令挑選最新鮮的蔬菜，這次吃到的是由娃娃菜、精靈菇與大量蝦米炒製而成，主廚利用蝦米的鮮香爆鍋，將娃娃菜原有的清甜味充分帶出，搭配口感軟嫩的精靈菇，讓整道蔬食散發著層次豐富的海味香氣。

椒鹽魷魚 280元

這道椒鹽魷魚真的讓糖糖驚艷到！ 剛上桌時，外觀看起來只是一道平凡無奇的紙包料理，沒想到後頭竟然藏著精彩的視覺表演，店家會現場點燃紙包，隨著熊熊火焰燒開紙張，香氣也隨之噴發，最後呈現在眼前的才是熱騰騰的椒鹽魷魚。

▲魷魚切成好入口的圈狀，外皮炸得酥脆並裹上均勻的椒鹽，鹹香入味且口感Q彈有嚼勁，這種充滿戲劇性的登場方式，不僅好拍又吸睛，更是聚餐時炒熱氣氛的必點神菜。

紐奧良香料醃雞翅 300元

雞翅外皮烤至色澤紅亮、微微焦脆，肉質則保持鮮嫩多汁，主廚使用多種香料進行長時間醃製，讓辛香風味深入肉質，最後撒上滿滿的紅椒粉點綴，入口帶著迷人的美式煙燻香氣，每一口都讓人吮指回味。

花心阿嬤的麻油雞湯 380元

寒冷的冬夜，最需要就是這碗暖心又暖胃的麻油雞湯了。這道冬天限定麻油雞湯，承襲林家祖傳的做法，料好又實在，選用鮮嫩雞腿肉，搭配米血、玉米、高麗菜、金針菇等多樣豐富配料。

滿滿一鍋都是誠意，湯頭採全酒熬煮，麻油香氣濃郁、酒香溫潤不嗆，入口後暖意瞬間蔓延全身。這不只是一碗湯，是一份來自老闆對媽媽的冬日思念，天冷一定要來碗花心阿嬤的麻油雞湯。

在地小農精釀啤酒

既然來到餐酒館，美酒自然是靈魂所在，林小酒館特別引進了一系列與在地小農合作的精釀啤酒，瓶身上的酒標設計充滿藝術感與個性，讓人印象深刻。最貼心的是，店家還會依照您點選的餐點風味來推薦適合的酒品，在這裡，不僅能喝到獨特的在地風味，更能感受到專業的選酒品味，讓微醺的夜晚更加圓滿。

▲提供深受酒友喜愛的現壓生啤酒，現壓生啤特有的新鮮口感與純淨麥香，最適合做為餐前的開胃飲品，或是搭配剛出爐的炸物點心一同享用。

整體心得

從一進門那種神秘低調的墨綠色門面，到走進室內驚艷的雲朵星空二樓，每一處空間都看得出老闆的品味與用心。餐點部分，更是打破了餐酒館餐點通常較為精緻少量的刻板印象，無論是視覺震撼的三顆蛋打拋豬飯，還是充滿驚喜火焰秀的椒鹽魷魚，都能讓人感受到對料理的誠意，最值得稱讚的是，這裡雖然擁有高質感的餐酒館裝潢，卻同時也是親子與寵物友善餐廳。

林小酒館

電話：04－23221689

地址：台中市南屯區大墩十四街117號

營業時間：18：00－02：00（周一公休）

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團、部落格

