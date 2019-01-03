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台中清水「蹲著吃肉圓」　簡單配料有濃濃人情味

點評：站著吃不新奇了～下次試試蹲著吃～
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▲▼台中清水白頭蔡肉圓。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲位在台中清水白頭蔡肉圓，又稱蹲著吃肉圓。（圖／阿新愛玩樂提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

西門町的立食阿宗麵線聞名國內外，店內並沒有桌椅，經過就看到滿滿的人潮站在店外，人人皆手拿一碗麵線。而阿新愛玩樂在台中的清水吃到一家也是用很不一樣的方式品嘗肉圓，更成為了店家的特色！

▲▼台中清水白頭蔡肉圓。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲▼還不到吃飯時間，店裡已經有許多在用餐的顧客，且肉圓店經營至今已接手至第二代。

▲▼台中清水白頭蔡肉圓。（圖／阿新愛玩樂提供）

阿新表示，之前有朋友會特地到清水吃肉圓，讓他對這家肉圓非常有興趣，一問之下才知道叫做「白頭蔡肉圓」。這家白頭蔡肉圓還有另外一個稱呼較廣為人知，「清水蹲著吃肉圓」或是「板凳肉圓」，顧名思義，內用皆是蹲著吃的！已是第二代接班的肉圓店，即使店面不大，也已經累積不少老顧客，更有慕名而來的新朋友。而名號為蹲著吃是因為過去店家沒有放置椅子，前往的客人就只能蹲著用餐，現在則有增加小椅子讓內用的人可以使用。

▲▼台中清水白頭蔡肉圓。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲▼以番薯粉做成的肉圓經過油炸後，外皮晶瑩剔透且相當有嚼勁。

▲▼台中清水白頭蔡肉圓。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲▼台中清水白頭蔡肉圓。（圖／阿新愛玩樂提供）

▲▼內餡為簡單的肉塊、筍丁搭上醬油、蒜苗的配置，同樣吸引許多顧客到訪。

▲▼台中清水白頭蔡肉圓。（圖／阿新愛玩樂提供）

一顆顆用番薯粉製成的肉圓放入金黃油鍋中油炸，起鍋後，放兩顆在碗裡，不同於一般肉圓，簡單的倒入醬油及蒜苗就完成。晶瑩剔透的外皮相當有嚼勁，Ｑ彈的口感搭配醬料更添風味，內餡的部分則放入了紮實的瘦肉塊及筍丁，雖然沒有額外調味，但叉著蒜苗、餡料及外皮，蘸上醬料，阿新提到，這一份蹲著吃的簡單肉圓，不一定是你吃過最好吃的肉圓，但老闆與客人打成一片的情誼，這一頓吃到了滿滿的人情味！

白頭蔡肉圓

地址：台中市清水區中山路187號
電話：04 2623 2592
營業時間：13：30－售完

關鍵字： 阿新愛玩樂 白頭蔡肉圓 蹲著吃肉圓 肉圓美食 台中美食

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