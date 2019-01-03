台南城隍街隱藏版美食　吃得到古巴風味漢堡與超邪惡肉醬薯條



▲Little Cuba小古巴漢堡的老人壁畫很吸晴。



記者黃士原／台南報導、攝影

漢堡控一定不能錯過的一家店！位於台南市城隍街裡的「Little Cuba小古巴漢堡」老闆Elio是台灣少幾個古巴人之一，老闆娘May則是親切的台灣女孩，這裡雖然沒有賣古巴三明治，但在這裡可以吃到古巴風味的漢堡與小點，闆娘推薦的是mojo手撕豬、古巴家常肉醬漢堡，以及超邪惡的肉醬薯條(脆薯遇上肉醬)。





▲老闆兒子的壁畫。





▲座位區。





▲古巴街頭常看到的電線桿、電線也搬到室內。



2015年的春天，May到古巴自助旅行，在民宿裡遇到了Elio，第一次見面就碰出了火花，第二次見面就決定攜手共度一生，經過了近一年半的東奔西跑辦好跨國婚姻，其中小古巴在2016年2月出生，Elio也終於在2016年花了三天三夜(經過免簽證國家)才來到台灣。May很喜歡三明治和漢堡，因此他們先從宅配冷凍古巴漢堡肉做起，頗受好評後在2017年開起第一家漢堡店，後來中間休息一陣子，2018年的7月又重新在城隍街跟大家見面。





▲Little Cuba LOGO的牆上，則是掛滿了May與老闆Elio及兒子的照片。

新店面充滿古巴街頭味，餐廳裡頭有面牆上畫著超大的古巴老爺爺正在吃漢堡壁畫，May說這是台灣另一位古巴人(本身是畫家)來幫忙畫的。另外，古巴街頭常看到的電線桿、電線也搬到室內。至於有著有Little Cuba LOGO的牆上，則是掛滿了May與老闆Elio及兒子的照片。





▲醬料都是自行調配。





▲May自己試作出滿意的麵包後，再把配方給麵包廠來生產供應。



May對於料理很有熱情，所以這裡餐點與配料、甚至醬料能自己做就自己做，希望做好每一顆漢堡。同時對於口感也很堅持，像是一般市售的漢堡麥麵包太過於鬆軟，May自己試作出滿意的麵包後，再把配方給麵包廠來生產供應。

在Little Cuba裡第一次拿到菜單一定會會出現選擇性困難，因為菜單很長一張、超過60個欄位，不過仔細看是13款漢堡去搭配附餐與飲料的A、B、C套餐，基本上漢堡有古巴煙燻起司豬(雞)堡、原味鄉村起司牛肉堡(單層與雙層)、古巴經典Mojo手撕豬堡、古巴常家肉醬堡、特製煙燻鷹嘴豆鮮蔬起司堡、酸甜鳳梨勁辣BBQ起司蔬食堡、酸甜鳳梨勁辣BBQ培根堡(牛豬雞)、茄香酒醋起司煙燻牛肉堡及豪華煙燻牛肉起司培根薯來堡等。



漢堡單點價格從95元至120元，價格並不貴。





▲古巴經典Mojo手撕豬堡。





▲酸甜鳳梨勁辣BBQ起司蔬食堡。





▲古巴煙燻起司豬堡。



如果要吃非常有古巴風味的漢堡，May推薦古巴經典Mojo手撕豬堡，漢堡肉餡是把豬肉用酸柳橙、蒜頭、奧勒岡葉及拉丁數種香料醃漬再慢火燉煮，做出的來豬肉濕潤不柴，客人點餐後再把豬肉放在煎檯上加熱，再用鐵鏟將豬肉切碎，就像是手撕口感一樣。

另外，古巴人的家常肉醬也被May放入菜單(古巴常家肉醬堡、脆薯遇上肉醬)，May說，雖然是家常肉醬，但古巴人也不是天天吃，畢竟肉類在古巴也不便宜。May說古巴家常肉醬跟台灣的肉臊有點像，不過古巴肉醬沒有用到醬油，倒是用了美洲孜然、檸檬與番茄。而起司與家常肉醬淋在薯條上的組合，很多薯條控是無法抵抗的。





▲脆薯遇上肉醬。





▲炸肉餅。





▲山藥球。

除了漢堡，Little Cuba的炸肉餅與山藥球也很特別，May說炸肉餅是把豬絞肉與牛奶、培根與起司條混合之後再油炸，口感軟綿。而山藥球則是把山藥泥與芋頭泥混合後再加入蛋液，炸好後再灑上糖粉，口感很特別。





▲主要菜單，漢堡單點價格從95元至120元。



地址：台南市中西區城隍街48號

電話：0939-930-522