源自珍珠奶茶創始店　「嚮茶」翡翠綠茶有龍眼蜜香氣

▲嚮茶全球已超過600家分店。

▲嚮茶的飲品選項眾多。

記者陳建竹／報導、攝影

開在中壢大潤發中北店的嚮茶，是來自台南的翰林茶飲集團副品牌，是專業的手搖飲料店。年輕人可能不曉得，但以「泰國劉德華」的年紀，他知道台灣的珍珠奶茶就是翰林發明的，這樣有歷史的品牌茶飲，讓「泰國劉德華」專程到中壢採訪。

▲翡翠綠茶是店內招牌。

吳老闆表示，嚮茶全球已超過600家分店，用的茶很好，特別是翡翠綠茶，這是公司董事長涂宗和在高海拔產地找到茶胚品種後，與當地農民合作種植，再用獨家的薰香烘焙方式製成，是不發酵的綠茶。聞起來有龍眼蜜與甘蔗香的氣息，口感細緻，是嚮茶的招牌。

▲吳老闆（中）與妻子（左）一同經營嚮茶。

這裡的飲料都會建議客人在2小時內喝完，不管冷熱都一樣，因為在時間內喝完的風味最佳，不然等冰塊慢慢溶化，或是珍珠泡在茶裡的時間過久，都會影響口感。「泰國劉德華」因此邊喝邊採訪，以免錯失茶飲的最佳風味。

▲翡翠檸檬香甜解渴。

翡翠檸檬69元

這杯使用翡翠綠茶做茶湯底，搭配屏東無籽檸檬，每日新鮮榨取檸檬汁。「泰國劉德華」喝的這杯是正常甜度，沒有減糖，但喝起來的感覺並不會過於甜膩。吳老闆表示，這是因為店內用的是蔗糖，比起其他店家用的果糖、白糖要更健康，也因為是使用蔗糖，即便是正常甜度，喝起來也不會死甜。

▲熊貓紅茶拿鐵使用黑白二色珍珠。

熊貓紅茶拿鐵70元

使用瑞穗鮮乳與斯里蘭卡紅茶，名為「熊貓」是因為使用了黑珍珠與白珍珠二種。吳老闆表示，黑白珍珠皆是每天現煮，黑珍珠煮加悶要花1個小時的時間，白珍珠是煮7至10分鐘，2種珍珠都僅守4小時內沒賣完就丟掉的原則，以確保客人吃進肚子裡的珍珠都是最新鮮的。

▲黑糖紅茶拿鐵使用斯里蘭卡紅茶。

黑糖紅茶拿鐵90元

也是使用瑞穗鮮乳與斯里蘭卡紅茶，還有手工熬煮的黑糖，吳老闆還加了一點點蔗糖調味，讓整杯飲料的甜度更順口。斯里蘭卡是世界四大紅茶產區之一，香味醇厚，即便搭配了鮮奶與黑糖，味道也沒被蓋過去，仍然感受得到茶香。

▲翡翠檸檬香甜解渴。

百香綠茶55元

用苿香綠茶做茶湯底，加上新鮮的百香果粒調配而成，頗為解渴。這杯算是果汁類，因為已有百香果的甜，所以沒有額外加糖，否則很容易喝膩，除非客人有要求才加。

▲嚮茶中北店位於大潤發商場內。

為了歡迎新聞雲的讀者前來喝茶，自1月4日至3月3日，來店消費（不含外送）並出示手機上已下載的新聞雲App，全品項第二杯半價，可任意搭配（電腦會以最低的茶湯做半價計算），加料的額外計費。



嚮茶中壢大潤發中北店

地址：桃園市中壢區中北路2段468號

電話：03-4366155

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