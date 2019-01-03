高雄新崛江浪漫唯美「空中酒吧」 俯瞰85大樓最靚夜景

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：我有一個夢：要帶另一半一起去空中看夜景

文、圖／滿分的旅遊札記

高雄也有浪漫賞夜好去處～～Pier No. 1。Pier No. 1高空酒吧靠近熱鬧的新崛江商圈，屋頂酒吧視野遼闊，能俯瞰高雄熱鬧城市之美，夜間的高雄市區星光璀璨，還看得到85大樓呢！Pier No. 1屋頂高空酒吧燈光美，氣氛佳。很適合情侶朋友來這裡小酌談天吃美食，玩樂後還能到旁邊的新崛江購物血拚。

高雄好玩景點多，夜晚也很熱鬧呢！還記得滿分在高雄念書時，非常愛逛街，高雄新崛江就是當時滿分很常來的購物天堂，去年知道商圈附近INDIGO酒店有個空中酒吧。可惜去年來訪，整間空間酒吧大客滿，2018滿分再訪，總算有機會能來享受一下了。

INDIGO酒店就在高雄捷運中央公園站出口旁，搭捷運中央公園站，2號或3號出口都能抵達。開車來訪的朋友，酒店對面就是收費停車場，也就是說INDIGO酒店也是個交通便利的住宿，附近除了新崛江商圈，離愛河和六河夜市都不遠，感覺住在INDIGO酒店，玩高雄也很方便。可惜滿分當初沒想這麼多，只想來酒吧賞景，回家整理資訊，發現這間住宿地理環境也不錯，就一起分享給朋友們。

高雄INDIGO酒店內外讓人感到華麗與氣派。

高雄INDIGO酒店的服務人員相當親切有禮，雖說滿分不是酒店的住客，依舊笑臉迎人，並指引滿PIER NO.1空中酒吧的方向。搭電梯按RF層PIER NO.1就對了。

PIER NO.1高空酒吧入口設計的好美，印象中，滿分上次被凍在這裡，沒能進去，這次特別避開節慶人潮，總算能順利入館。PS：有發現嗎？！站在入口就能看到85大樓囉～

哇～好美的空中酒吧呀！！感覺PIER NO.1被城市高樓所包圍著，PIER NO.1空中酒吧空間相當寬敞，整體的空間佈景，燈光美氣氛佳。除了舒適的沙發區，也有窗台坐位區，先抵達的旅人，當然可以選擇想要的位置。

PIER NO.1高空酒吧裡還有超大型的投影布幕，打上質感的飯店名稱，也好適合當背景美拍。聽服務人員說，投影布幕僅有在世足賽才會播放，關於這點滿分覺得有點小可惜。要是能推出不同的節目演出，相必會更加分。

滿分當天也選了一個舒適的沙發坐位，服務人員親切帶位，並送上菜單介紹，餐廳燈光微亮，桌上都會附上造型油燈呢～

PIER NO.1 用餐資訊

週一 ～週四 每人低消$350＋10%

週五 ～週日 每人低消$450＋10%

若為酒店住客，可免低消入館唷

PS：雨天不開放

PIER NO.1。MENU

PIER NO.1提供各式燒烤、炸物和排餐等…酒的單品項較為多樣化，另外也有無酒精系列，當日餐廳燈光較暗，上圖為官網菜單，現場的菜單和酒單會比較豐富。

等餐時間滿分便在空中酒吧隨意遊逛，PIER NO.1雖說僅僅是屋頂露天空間，但坐在空中酒吧依舊可以欣賞市區的美景。更棒的是，還能看到高雄大地標-85大樓。印象中，滿分念書時也曾上去過85大樓，從85大樓上賞景，更是美不勝收。有機會再訪，滿分還是會想再上去。

美景當前，滿分就希望時間能暫停，夜晚的高雄市區真的好熱鬧。從高空賞夜，能完全放空很是自在，城市裡燈光好明亮，當日天氣好。在頂樓觀景，還能看到點點星芒呢！

特調水果茶

由於凱文要開車，咱們就沒點酒品，來一杯店家推薦的特調水果茶，果汁香濃郁好涼，也相當沁涼。

起司醬薯條$280

起司醬薯條現點現炸，金黃口感酥脆，直接吃好可口。也可搭配附上的起司醬品嚐，薯條沾起司吃起來更香。不過，建議一定要趁熱享用唷！

泰式酸辣雞柳 $300

這道泰式酸辣雞柳滿分超級推，雞肉酥脆去骨，小巧一顆入口剛剛好。重點是，雞肉塊淋上特調醬汁，帶酸帶甜，多層次口感更美味。滿分好喜歡，一塊接著一塊入品嚐，明明一份超大一盤，咱們倆人還是全嗑光。

高雄浪漫賞夜好去處-Pier No. 1空中酒吧，當天滿分在ier No. 1空中酒吧玩的很開心。上午跑了一整天的景點，當下最放鬆啦，滿分喜歡空中酒吧的用餐空間，品嚐美食看夜景，還能望見85大樓，燈光柔美再搭配悅耳的旋律，更是氣氛十足。Pier No. 1的炸物小點也還不錯吃，雖說整體餐點價格高了點，但重點是氛圍。來高雄走遊，晚上也能來空中酒吧找樂子唷！

Pier No. 1空中酒吧

Hotel Indigo 高雄中央公園英迪格酒店

地址：高雄市新興區中山一路4號

營業時間：週日 ~ 週四 6:00 ~ 00:00、週五 ~ 週六 6:00 ~ 01:00

電話：07 272 1888

