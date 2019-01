高雄新崛江浪漫唯美「空中酒吧」 俯瞰85大樓最靚夜景

點評:我有一個夢:要帶另一半一起去空中看夜景

文、圖/滿分的旅遊札記

高雄也有浪漫賞夜好去處~~Pier No. 1。Pier No. 1高空酒吧靠近熱鬧的新崛江商圈,屋頂酒吧視野遼闊,能俯瞰高雄熱鬧城市之美,夜間的高雄市區星光璀璨,還看得到85大樓呢!Pier No. 1屋頂高空酒吧燈光美,氣氛佳。很適合情侶朋友來這裡小酌談天吃美食,玩樂後還能到旁邊的新崛江購物血拚。

高雄好玩景點多,夜晚也很熱鬧呢!還記得滿分在高雄念書時,非常愛逛街,高雄新崛江就是當時滿分很常來的購物天堂,去年知道商圈附近INDIGO酒店有個空中酒吧。可惜去年來訪,整間空間酒吧大客滿,2018滿分再訪,總算有機會能來享受一下了。

INDIGO酒店就在高雄捷運中央公園站出口旁,搭捷運中央公園站,2號或3號出口都能抵達。開車來訪的朋友,酒店對面就是收費停車場,也就是說INDIGO酒店也是個交通便利的住宿,附近除了新崛江商圈,離愛河和六河夜市都不遠,感覺住在INDIGO酒店,玩高雄也很方便。可惜滿分當初沒想這麼多,只想來酒吧賞景,回家整理資訊,發現這間住宿地理環境也不錯,就一起分享給朋友們。

高雄INDIGO酒店內外讓人感到華麗與氣派。

高雄INDIGO酒店的服務人員相當親切有禮,雖說滿分不是酒店的住客,依舊笑臉迎人,並指引滿PIER NO.1空中酒吧的方向。搭電梯按RF層PIER NO.1就對了。

PIER NO.1高空酒吧入口設計的好美,印象中,滿分上次被凍在這裡,沒能進去,這次特別避開節慶人潮,總算能順利入館。PS:有發現嗎?!站在入口就能看到85大樓囉~

哇~好美的空中酒吧呀!!感覺PIER NO.1被城市高樓所包圍著,PIER NO.1空中酒吧空間相當寬敞,整體的空間佈景,燈光美氣氛佳。除了舒適的沙發區,也有窗台坐位區,先抵達的旅人,當然可以選擇想要的位置。

PIER NO.1高空酒吧裡還有超大型的投影布幕,打上質感的飯店名稱,也好適合當背景美拍。聽服務人員說,投影布幕僅有在世足賽才會播放,關於這點滿分覺得有點小可惜。要是能推出不同的節目演出,相必會更加分。

滿分當天也選了一個舒適的沙發坐位,服務人員親切帶位,並送上菜單介紹,餐廳燈光微亮,桌上都會附上造型油燈呢~

PIER NO.1 用餐資訊

週一 ~週四 每人低消$350+10%

週五 ~週日 每人低消$450+10%

若為酒店住客,可免低消入館唷

PS:雨天不開放

PIER NO.1。MENU

PIER NO.1提供各式燒烤、炸物和排餐等…酒的單品項較為多樣化,另外也有無酒精系列,當日餐廳燈光較暗,上圖為官網菜單,現場的菜單和酒單會比較豐富。

等餐時間滿分便在空中酒吧隨意遊逛,PIER NO.1雖說僅僅是屋頂露天空間,但坐在空中酒吧依舊可以欣賞市區的美景。更棒的是,還能看到高雄大地標-85大樓。印象中,滿分念書時也曾上去過85大樓,從85大樓上賞景,更是美不勝收。有機會再訪,滿分還是會想再上去。

美景當前,滿分就希望時間能暫停,夜晚的高雄市區真的好熱鬧。從高空賞夜,能完全放空很是自在,城市裡燈光好明亮,當日天氣好。在頂樓觀景,還能看到點點星芒呢!

特調水果茶

由於凱文要開車,咱們就沒點酒品,來一杯店家推薦的特調水果茶,果汁香濃郁好涼,也相當沁涼。

起司醬薯條$280

起司醬薯條現點現炸,金黃口感酥脆,直接吃好可口。也可搭配附上的起司醬品嚐,薯條沾起司吃起來更香。不過,建議一定要趁熱享用唷!

泰式酸辣雞柳 $300

這道泰式酸辣雞柳滿分超級推,雞肉酥脆去骨,小巧一顆入口剛剛好。重點是,雞肉塊淋上特調醬汁,帶酸帶甜,多層次口感更美味。滿分好喜歡,一塊接著一塊入品嚐,明明一份超大一盤,咱們倆人還是全嗑光。

高雄浪漫賞夜好去處-Pier No. 1空中酒吧,當天滿分在ier No. 1空中酒吧玩的很開心。上午跑了一整天的景點,當下最放鬆啦,滿分喜歡空中酒吧的用餐空間,品嚐美食看夜景,還能望見85大樓,燈光柔美再搭配悅耳的旋律,更是氣氛十足。Pier No. 1的炸物小點也還不錯吃,雖說整體餐點價格高了點,但重點是氛圍。來高雄走遊,晚上也能來空中酒吧找樂子唷!

Pier No. 1空中酒吧

Hotel Indigo 高雄中央公園英迪格酒店

地址:高雄市新興區中山一路4號

營業時間:週日 ~ 週四 6:00 ~ 00:00、週五 ~ 週六 6:00 ~ 01:00

電話:07 272 1888