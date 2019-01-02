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新春禮盒紛紛出爐！cama café搭配美珍香推出跨界禮盒

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▲▼今年新春cama café與美珍香一起推出新春禮盒。（圖／cama café提供）

▲今年新春cama café與美珍香一起推出新春禮盒。（圖／cama café提供）

旅遊中心／綜合報導

雖然剛從2018年跨進2019年，但是再過一個月左右，就是農曆新年，各種年節伴手禮紛紛出爐，不管是到親朋好友家拜年或是拜訪客戶，都需要帶個禮盒才不失禮。《ETtoday新聞雲》整理三家伴手禮給大家參考，趕緊提前準備吧！

▲▼濾掛x豬肉乾禮盒520元。（圖／cama café提供）

▲濾掛x豬肉乾禮盒520元。（圖／cama café提供）

在全台擁有超過百間獨立烘豆門市的cama café，今年與新加坡老字號品牌美珍香，聯名推出濾掛x豬肉乾禮盒（520元），跳脫咖啡一定要搭配甜點的刻板印象。cama café選用榮獲義大利IIAC國際認證金牌、美國Coffee Review評鑑91分高分的經典義式咖啡豆，新鮮現烘現磨，再以獨家鎖香技術完整保留香氣。美珍香豬肉乾則採用國產新鮮豬後腿肉，不添加任何防腐劑、味精和人工色素。只要撕開濾掛注入熱水，便能輕鬆享受香醇咖啡，搭配香甜肉乾。

▲▼HELLO KITTY蝴蝶酥經典款禮盒450元。（圖／雅蒙蒂文創提供）

▲HELLO KITTY蝴蝶酥經典款禮盒450元。（圖／雅蒙蒂文創提供）

▲▼蜂蜜蛋糕250元。（圖／雅蒙蒂文創提供）

▲蜂蜜蛋糕250元。（圖／雅蒙蒂文創提供）

雅蒙蒂文創烘焙禮品，是授權甜點伴手禮的專賣公司，2019年金豬年的春節檔期，推出 HELLO KITTY蝴蝶酥經典款禮盒（450元）與蜂蜜蛋糕（250元），搶攻年節送禮市場。蝴蝶酥內層反覆摺疊而成的愛心造型，外層撒滿糖粒，酥酥脆脆富有奶油香氣，可愛復古鐵盒包裝附贈Hello Kitty專屬手提紙袋，送禮體面得宜。 蜂蜜蛋糕承襲日本正統慢火烘焙工法，蛋糕綿密，甜而不膩。

▲▼購買新春禮盒原價270元。（圖／路易莎提供）

▲購買新春禮盒原價270元。（圖／路易莎提供）

路易莎咖啡新年禮盒推出買一送一的濾掛咖啡組（以同品項為主），有白金尋豆師系列、莊園典藏綜合二種（皆是300元／盒10入）。即日起至2月15日，只要買1組即可用 85折優惠，以230元／盒惠購買新春禮盒（原價270元）。新春禮盒裡內含咖啡束仁軟牛軋（葷）與可可焦糖杏仁果（素）。軟牛軌採用莊園咖啡雪花糖夾在層層餅乾間，咖啡豆和杏仁果加入其中，適度增添脆硬口感。可可焦糖杏仁果使用可可聯盟秘魯62%巧克力，香濃可口。

關鍵字： 美食情報 雅蒙蒂文創 cama café 美珍香 路易莎 新春禮盒 伴手禮

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