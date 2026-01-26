ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
彰化田尾必訪夢幻落羽松林！絕美溫室餐廳　門票200可抵消費

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼田尾菁芳園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

如果說田尾是一座被花草溫柔包圍的小鎮，那麼「菁芳園」就是這片花鄉裡最靜謐的一隅。溫室、落羽松、垂掛植物與玻璃屋交織出光影，讓人一踏進園區，腳步不自覺慢了下來。這裡不只是著名的彰化田尾餐廳，更像是一座能讓人短暫遠離城市節奏的綠色花園，尤其是每年到了落羽松的季節都變成熱門的田尾景點。

門票

▲▼田尾菁芳園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲目前菁芳園的門票是八歲以上的旅人200元，可以全額折抵消費。

▲▼田尾菁芳園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

停車資訊
田尾菁芳園是很有名的彰化景點，到了落羽松季節，不管是平日、假日，這裡總是會湧入大量的朝聖人潮，為了一睹那夢幻的落羽松森林。這裡的園區很大，但停車位不算多，如果沒有位置的話，最前方有一個付費停車場，一次50元。

▲▼田尾菁芳園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

環境資訊
一走進菁芳園，最先迎接旅人的，是滿滿的垂掛蕨類與觀葉植物，天花板上層層垂落的綠意，讓整個空間像是一座會呼吸的森林。陽光從溫室屋頂灑落，穿過葉片，在地面投下斑駁光影，隨著時間移動，每一刻的畫面都不盡相同。

▲▼田尾菁芳園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼田尾菁芳園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

園區角落藏著令人會心一笑的小心思
有一處小熊打卡點，很多小朋友都會來這裡拍照。這樣的設計不會突兀，反而讓人感受到菁芳園在細節上的用心，也很適合親子旅遊或拍攝溫馨風格的照片。

沿著園區步道漫步，會發現落羽松林與水池景觀，靜靜地分布在園區之中。秋冬時節，落羽松轉色，倒映在水面上，讓整個園區多了一層柔和的詩意。即使不是落羽松季，這裡依然綠意盎然，很適合慢慢走、慢慢看，感受田尾花鄉獨有的悠閒節奏。

▲▼田尾菁芳園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼田尾菁芳園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

園區裡不只有寬敞的步道，還藏著幾座靜靜佇立的小橋，隨著腳步前行，視線也被引領到不同的風景之中。橋的另一端，可能是一片被樹影包圍的空地，也可能是一座低調卻耐人尋味的涼亭，讓人忍不住放慢速度，多停留幾分鐘。

▲▼田尾菁芳園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼田尾菁芳園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼田尾菁芳園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

藏身於花草之間的裝置藝術品
它們不張揚，卻在不經意間出現在視線角落。像是林間的小雕塑、可愛的造景擺設，彷彿在提醒旅人——這裡是個等待被細細發現的花園。

▲▼田尾菁芳園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

菁芳園最迷人的地方，正是這種不刻意安排的驚喜感。每一次轉彎、每一次停下腳步，都可能遇見一個全新的畫面，讓整趟園區漫遊，多了一份探索與想像的樂趣。

▲▼田尾菁芳園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼田尾菁芳園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲玻璃屋被落羽松林包圍，不管從哪個角度都很好拍。

▲▼田尾菁芳園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲菁芳園不只可以賞景，更是一間田尾人氣景觀餐廳。用餐空間像是走進了溫室的植物間，走進裡頭處處可以看到大型的綠色植物。

▲▼田尾菁芳園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼田尾菁芳園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲最吸睛的就是大片落地玻璃，窗就是一整片被落羽松與樹林包圍的庭園景色。

▲▼田尾菁芳園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲坐在室內，卻能感受到四季的變化——秋冬時節，窗外的落羽松轉為金黃與橘紅，搭配陽光，整個畫面宛如一幅會流動的風景畫。

▲▼田尾菁芳園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

餐點介紹
門票可以全額折抵，可以來品嚐他們的午餐或是下午茶，這裡的餐點選擇算是蠻多樣化的。這一次品嚐白菜滷跟黑松露炒飯的套餐，價格偏中高，但是在口味上真的蠻不錯的。

▲▼田尾菁芳園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼田尾菁芳園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼田尾菁芳園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼田尾菁芳園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

田尾菁芳園

地址：彰化縣田尾鄉張厝巷73號之1
電話：0912－243535
營業時間：10：30－17：00

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

