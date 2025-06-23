年假還沒請？今年就給自己一趟說走就走的放空郵輪假期！

文／七逗旅遊網 圖／MSC地中海郵輪

當生活節奏越來越快、工作壓力越來越大，許多上班族最大的心聲就是：「假我已經有了，但行程我真的不想再安排了！」如果你也有這種想躺平卻還想好好休假的心情，那麼，今年的年假旅遊，不妨考慮把自己交給全球郵輪品牌MSC地中海郵輪旗下的MSC榮耀號，讓你什麼都不必操心，只要上船，就能開啟一場身心放鬆、零負擔的夢幻假期。

亞洲旗艦，設計感與舒適感兼備的「海上城堡」

MSC榮耀號被譽為亞洲旗艦郵輪，內外設計時尚典雅，走進船艙的瞬間就能感受到義式品味與氣派風格。全船處處都是絕美打卡點 : 施華洛世奇水晶旋梯、全玻璃景觀電梯、設計感十足的交誼廳與泳池甲板，不論是愛拍照的你，還是想找個角落靜靜發呆的你，這裡都能找到專屬的療癒空間。

還有豐富的公共設施與娛樂體驗，像是劇院看秀、日光浴池、戶外跑道、按摩SPA、酒吧小酌等，白天悠閒、晚上熱鬧，不管你是獨旅還是結伴而行，都能各取所需，完全沉浸在「不用動腦」的度假節奏裡。

13間餐廳 × 20間酒吧，吃喝無限、放空無罪

厭倦了找餐廳、訂位、排隊、評價踩雷？上MSC榮耀號，全都不用煩惱。船上擁有多達13間美食餐廳，從經典義大利菜、美式牛排、日本壽司、墨西哥料理到地中海風味通通包辦，連吃幾天都不重複。想邊放空邊喝杯調酒？20間特色酒吧與飲料吧絕對能滿足你對度假的所有想像。

如果真的想「什麼都不做」，那就躺在甲板椅上聽海風、泡在溫水池裡望星空，或者預約一場專業按摩SPA，讓疲憊身心完全卸載。這就是郵輪假期的極致魅力。

購物 × 海島雙享受，一次滿足放鬆與血拚的渴望

喜歡購物的朋友千萬別錯過這趟旅程的最大亮點 : 船上免稅商店街與沖繩在地血拚體驗雙重滿足！ 無論是香水、保養品、包包、巧克力還是日系生活小物，全都能輕鬆入手，買得過癮、也不怕行李超重，因為榮耀號會把你的戰利品輕鬆載回港口。這樣無後顧之憂的購物假期，誰說只能飛東京、大阪才能享受？

海上跨年限定：12/31出發航次，與海平線一起倒數迎新年！

想要來點不一樣的跨年方式？MSC榮耀號12月31日限定航次，邀你一起在浩瀚星空與無敵海景中倒數迎接2026年！不需要人擠人、不用找餐廳訂位，船上的倒數派對、現場音樂、美食酒水一次搞定，讓你在最奢華的海上環境中，寫下屬於自己的夢幻跨年回憶。

讓年假更值得，限時優惠把握機會

即日起至2025年6月30日前預訂冬季航程，還可享早鳥優惠每房最高折$10,000元！今年，不妨把年假留給自己，搭上MSC榮耀號，讓自己好好放空，好好休息，重新出發。

MSC榮耀號銷售旅行社 (按筆畫排序)：五福、可樂、行家、百威、東南、信安、喜鴻、雄獅、尊榮、鳳凰

MSC地中海郵輪官方合作旅行社網站 : https://pse.is/7pafe5

MSC地中海郵輪官方Facebook : https://www.facebook.com/MSC.Cruises.Taiwan