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M One聯名Perfe'dough！爆餡「優格冰淇淋多拿滋」限時3個月賣

▲▼M One Cafe攜手台南甜點品牌「Perfe’dough」推出全新聯名爆餡「優格冰淇淋多拿滋」。（圖／M One Cafe提供）

▲M One Cafe攜手台南甜點品牌「Perfe'dough」推出全新聯名甜點「優格冰淇淋多拿滋」。（圖／M One Cafe提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台北早午餐名店「M One Cafe」宣布攜手台南甜點品牌「Perfe'dough」推出全新聯名爆餡「優格冰淇淋多拿滋」，把升級的招牌甜點「優格冰淇淋」擠進多拿滋當中，搭配手工熬煮鳳梨漬丁、果乾，每一口都能吃到酥脆、冰涼的消暑口感，7月1日起限時3個月販售。

▲▼M One Cafe攜手台南甜點品牌「Perfe’dough」推出全新聯名爆餡「優格冰淇淋多拿滋」。（圖／M One Cafe提供）

▲優格冰淇淋多拿滋吃得到手工熬煮的鳳梨漬丁及果乾。

M One Cafe聯手Perfe'dough打造夏季限定「優格冰淇淋多拿滋」，把招牌甜點「優格冰淇淋」全新升級，全程不加一滴水並以100%小農鮮乳製成，濃郁奶香結合優格風味，消暑又清爽，再擠進Perfe'dough人氣招牌「手工多拿滋」當中，搭配主廚手工熬煮鳳梨漬丁及果乾，爆漿口感甜而不膩，每份售價220元。

「優格冰淇淋多拿滋」開放外帶及內用，7月1日起至9月30日於M One Cafe大安門市、新光A11門市限量販售，售完為止。

▲▼beard papa’s升級版泡芙1門市限定吃。（圖／翻攝beard papa’s官網）

▲▼beard papa's升級版泡芙只在1門市吃得到。（圖／翻攝beard papa's官網）

▲▼beard papa’s升級版泡芙1門市限定吃。（圖／翻攝beard papa’s官網）

日系泡芙專賣店「beard papa's」最新2款泡芙則推出隱藏版升級口味，「夏日果漾花語」在日式泡芙中擠滿濃郁楊枝甘露卡士達，上層先是放上綿密手工芒果布丁，最後以鮮奶油擠出花瓣造型點綴；「森夏果茶小島」則是百香果綠茶泡芙擠上茉莉綠茶鮮奶油、綠茶粉，搭配椰果、百香波波球增添口感，2款售價皆為100元，於雙連概念店限定販售至6月30日。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 M One Cafe beard papa’s

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