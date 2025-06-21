嘉義最新「台版迪士尼城堡」將開幕　票價、亮點搶先看

▲歐樂沃築夢城堡將在今年開幕。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

記者蔡玟君／綜合報導

還沒開幕就成為網路討論話題，有「台版迪士尼城堡」美稱的嘉義「歐樂沃築夢城堡 Otherworld」，近日正式公開官網與園內亮點、票價，預計在今年就會開幕，讓網友超期待。

「歐樂沃築夢城堡」座落在嘉義大林的大埔美智慧園區，粉色外觀宛如童話世界中的公主居住的堡壘，又被網友封為「台版迪士尼城堡」。透過官網地圖可看到，除了主要的城堡建築外，園內還有旋轉木馬、咖啡廳、湖泊、市集等區域，讓旅客能拍得過癮。

▲歐樂沃築夢城堡地圖。（圖／翻攝自園區官網）

園區未來計畫將設有觀光工廠、互動體驗、歐風街景、DIY活動，以及ORT餐廳、代表咖啡廳的O Cafe，還有烘焙區，從體驗、玩樂、拍照打卡到購物一次滿足。

門票方面，歐樂沃築夢城堡向每人收費250元，包括歐樂沃精緻茶點一份、魔法木馬體驗一次；持有身心障礙手冊者、嘉義縣／市之居民、65歲以上之年長者，憑身分證享200元優待票，亦提供歐樂沃精緻茶點一份、魔法木馬體驗一次，90公分以下孩童免費。

▲新港海賊庄休閒農場。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

此外，另一個最受網友期待的嘉義景點「海賊庄休閒農場」，創辦人謝東哲在個人臉書透露，目前已經領到許可證，最快6月底試營運。

嘉義目前討論度最高的即將開幕景點，就是「海賊庄休閒農場」和「歐樂沃築夢城堡」。其中海賊庄休閒農場被網友譽為是「鄉村版童話城堡」，農場建築以500萬片馬賽克拼貼而成，耗時2年多，動員20多位藝術家共同創作，從遠處欣賞十分壯觀，搭配向日葵花海，宛如風景明信片般美景。

▲新港海賊庄休閒農場。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

農場從今年初起開始徵才，透過職缺可了解，未來農場內將有DIY食農體驗與餐飲設施，而創辦人謝東哲近日也於個人臉書透露，農場終於領到許可證，最快可能6月底試營運，然後於7月暑假正式開幕。