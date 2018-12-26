ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

捨不得吃！史努比爆米花、妖怪手錶海苔，還有造型貼紙可拿

ETtoday餓勢力

▲▼史努比新年爆米花有3款桶子。（圖／翻攝米樂爆米花官方粉絲頁）

▲史努比新年爆米花有3款桶子。（圖／翻攝米樂爆米花官方粉絲頁）

旅遊中心／綜合報導

卡通授權的商機，一年高達上百億，廠商得煩惱怎麼壓對寶才能造成話題、產生效益，但最大贏家還是消費者，滿足了收集欲望。《ETtoday》新聞雲整理了3家卡通授權食品，可愛的造型實在令人捨不得吃！

▲▼米樂爆米花取得佩佩豬授權。（圖／翻攝自米樂爆米花官方網站）

▲米樂爆米花取得佩佩豬授權。（圖／翻攝自米樂爆米花官方網站）

米樂爆米花
公司位於新竹的米樂爆米花，原本只有自己原創設計的爆米花桶，近幾年開始做品牌授權的合作，包括Hello Kitty、三麗鷗卡通明星、幾米等等，吸引更多消費者注意。今年過年與史努比、佩佩豬合作，推出的過年桶造型喜氣又可愛，令人愛不釋手，一桶150元。

▲▼卡娜赫拉的小動物爆米花造型桶。（圖／翻攝自AMANDIER官方網站）

▲卡娜赫拉的小動物爆米花造型桶。（圖／翻攝自AMANDIER官方網站）

▲▼蛋黃哥焦糖爆米花。（圖／翻攝自AMANDIER官方粉絲頁）

▲蛋黃哥焦糖爆米花。（圖／翻攝自AMANDIER官方粉絲頁）

AMANDIER
AMANDIER的產品以授權甜點禮品、客製化馬卡龍為主，目前取得國際授權經銷的卡通人物包括有蛋黃哥、卡娜赫拉、櫻桃小丸子等等。除了自己生產製造產品銷售外，也是許多企業的供應商。卡娜赫拉的小動物爆米花造型桶499元，蛋黃哥爆米花250元。

▲▼聯華食品與妖怪手錶合作。（圖／翻攝自聯華食品e購網）

▲聯華食品與妖怪手錶合作。（圖／翻攝自聯華食品e購網）

▲▼有12種妖怪手錶人物貼紙可收集。（圖／翻攝自聯華食品e購網）

▲有12種妖怪手錶人物貼紙可收集。（圖／翻攝自聯華食品e購網）

聯華食品
台灣老字號的聯華食品也有授權商品，與妖怪手錶合作的六束裝海苔市價69元。這次出的是小包裝海苔，共有三種妖怪手錶人物造型，每一包裡面有6種不同造型的小包裝，而且每一袋都隨機附贈2枚妖怪手錶雷射貼紙，共12種人物貼紙可收集。

關鍵字： 美食情報 爆米花 史努比 蛋黃哥 佩佩豬 卡娜赫拉 妖怪手錶

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

大方老公為慶祝結婚20周年！　請「大肌肌」帥弟脫衣熱舞撩妻

推薦閱讀

米奇鐵粉看過來！「米奇90週年爆米花桶」台灣推出限定版

五彩手工湯圓超吸睛！冬至吃燒湯圓花生牛奶冰另類過節

跟著史努比環遊世界！還可在官方授權樂園變裝、拿明信片

穿旗袍逛古蹟！12月來澳門還可過聖誕節與光影節

一次丟60隻帝王蟹！新峰海底城還有超大墨西哥龍蝦可以釣

伊藤潤二在高雄！恐怖體驗「絕命逃走中」2018跨年降臨駁二

公益路第一間和牛吃到飽　澳洲M9+和牛油花綿密肉汁多

哆啦A夢迷看過來！一芳推出超萌聯名商品　暖手午睡枕超可愛

頭城老街古蹟多　盧纘祥故居前的「池塘」以前是「碼頭」！

台中「菁選」活龍蝦比市價便宜35%！還有又甜又脆的香蕉蝦

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

六福村身份證有4、0門票現省479

新竹首家すき家落腳在火車站附近

台北華山小日子商號　文青風選物店

世界最高滑梯！花蓮新天堂樂園開幕

情侶必訪陽明山人氣景觀餐廳賞夜景

老店上海隆記菜飯年底熄燈

2019「國內外旅遊新制度」懶人包

假日輕鬆走　來趟彰化文化之旅吧！

年末機票促銷2千2飛北海道

新北板橋隱藏超稀有「牛舌定食」

熱門行程

最新新聞更多

深澳鐵道自行車免費試乘懶人包

捨不得吃！史努比爆米花桶太可愛

世界最高滑梯！花蓮新天堂樂園開幕

假日輕鬆走　來趟彰化文化之旅吧！

越南團153人來台152人失蹤　公會..

乾杯集團新品牌和牛47下月開幕

葡萄牙聖誕電車好歡樂！

日本一蘭拉麵2019年起推無豚拉麵

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366