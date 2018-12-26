捨不得吃！史努比爆米花、妖怪手錶海苔，還有造型貼紙可拿

▲史努比新年爆米花有3款桶子。（圖／翻攝米樂爆米花官方粉絲頁）

旅遊中心／綜合報導

卡通授權的商機，一年高達上百億，廠商得煩惱怎麼壓對寶才能造成話題、產生效益，但最大贏家還是消費者，滿足了收集欲望。《ETtoday》新聞雲整理了3家卡通授權食品，可愛的造型實在令人捨不得吃！

▲米樂爆米花取得佩佩豬授權。（圖／翻攝自米樂爆米花官方網站）

米樂爆米花

公司位於新竹的米樂爆米花，原本只有自己原創設計的爆米花桶，近幾年開始做品牌授權的合作，包括Hello Kitty、三麗鷗卡通明星、幾米等等，吸引更多消費者注意。今年過年與史努比、佩佩豬合作，推出的過年桶造型喜氣又可愛，令人愛不釋手，一桶150元。

▲卡娜赫拉的小動物爆米花造型桶。（圖／翻攝自AMANDIER官方網站）

▲蛋黃哥焦糖爆米花。（圖／翻攝自AMANDIER官方粉絲頁）



AMANDIER

AMANDIER的產品以授權甜點禮品、客製化馬卡龍為主，目前取得國際授權經銷的卡通人物包括有蛋黃哥、卡娜赫拉、櫻桃小丸子等等。除了自己生產製造產品銷售外，也是許多企業的供應商。卡娜赫拉的小動物爆米花造型桶499元，蛋黃哥爆米花250元。

▲聯華食品與妖怪手錶合作。（圖／翻攝自聯華食品e購網）

▲有12種妖怪手錶人物貼紙可收集。（圖／翻攝自聯華食品e購網）

聯華食品

台灣老字號的聯華食品也有授權商品，與妖怪手錶合作的六束裝海苔市價69元。這次出的是小包裝海苔，共有三種妖怪手錶人物造型，每一包裡面有6種不同造型的小包裝，而且每一袋都隨機附贈2枚妖怪手錶雷射貼紙，共12種人物貼紙可收集。