2大甜甜圈最新優惠！Mister Donut買5送5、Krispy Kreme送整盒

▲2大甜甜圈品牌祭出最新限時優惠。（圖／Mister Donut提供）

記者蕭筠／台北報導

準備放暑假！2大甜甜圈品牌祭出最新限時優惠，Mister Donut連5天可享「甜甜圈買5送5」，Krispy Kreme則推「買1盒送1盒」超殺好康，小確幸快收。

●Mister Donut

Mister Donut即日起至6月27日限時5天於全門市祭出「甜甜圈買5送5」優惠，期間只要任選10個甜甜圈其中5個直接免費吃，換算下來每個甜甜圈平均只要22元，限送42元甜甜圈，可補差價換購價高商品，各門市數量有限，售完為止，提醒7-11門市Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用此優惠。

▲Krispy Kreme祭出買1盒送1盒優惠。（圖／Krispy Kreme提供）

●Krispy Kreme

Krispy Kreme將於6月26日起至7月24日開賣開心果系列，「濃餡開心果」是選用厚實夾心貝果包裹濃郁開心果卡士達，外層裹上開心果巧克力，最後再以開心果碎粒點綴；「雪點開心果」則是台灣限定口味，經典糖霜甜甜圈淋上開心果巧克力，表層灑滿細緻開心果雪點酪乳粉，每一口都能吃到堅果香交織乳香，2款售價皆為75元。

為歡慶新品上市， 6月25日前加入官方LINE帳號，即可於6月26日獲得好友新品券1張，憑券購買6入禮盒送原味糖霜甜甜圈6入1盒，買12入禮盒送原味糖霜甜甜圈12入1盒，每張優惠券限用1次，購買禮盒須含2顆開心果甜甜圈，口味任選，各門市售完為止。