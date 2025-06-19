從早上7點吃到下午2點半　高雄承億酒店新推早午餐吃到飽

▲承億酒店「貳陸日全食」Buffet餐廳推出全新Brunch Buffet計劃。 （圖／承億酒店提供）

記者黃士原／台北報導

早餐可以吃到下午的五星飯店再增一家。位於承億酒店26樓、坐擁第一排亞灣區極致美景的「貳陸日全食」餐廳，即日起啟動全新Brunch Buffet計劃，早餐截止供應時間從原本的上午10點30分延長至下午2點30分，讓旅人睡到自然醒也能享用美食。

「貳陸日全食」的餐檯上提供各式料理，熱食區可現點現沖牛肉湯與台式擔仔麵，還有濃郁美味的匈牙利番茄燉豬肉與經典培根奶油筆尖麵，暖胃又暖心；蒸籠區每日供應新鮮現做的道地港點，香氣撲鼻；而麵包區則選用承億酒店烘焙坊自製的歐式與日式小麵包。

▲貳陸日全食早餐可從早上7點吃到下午2點30分。（圖／承億酒店提供）

承億酒店表示，為了讓每一位旅人，不只住得舒服，更能自在地慢慢生活，貳陸日全食推出全新Brunch Buffet計劃，原本早餐供應時間從早上7點到10點30分，截止時間大幅延長至下午2點30分，讓旅人無需早起趕時間，可以慵懶地享用一頓豐盛早午餐，高雄在地人多了一項用餐選擇。

慶祝Brunch Buffet全新登場，8月31日前，凡設籍高雄、就讀高雄學校或在高雄工作者，出示身分證、學生證或名片，即可享雙人同行專屬優惠價，平日每組999元、假日1299元，7月底前再加碼免收10%服務費。

▲台北W飯店Weekend Brunch主餐「龍蝦與肋眼牛排雙饗」。（圖／台北W飯店提供）

另外，台北W飯店（W Taipei）因應即將到來的暑假，「Seasons by olivier e.」6月22日起至8月31日推出周六、周日限定的「Weekend Brunch」，中午12點至下午3點供應，主打法式牛肉酥盒、龍蝦與肋眼牛排雙饗、奢華帝王蟹海鮮冷盤、香酥油封鴨腿、招牌玉米半雞，只要點用任一主餐，即可無限享用半自助式美食吧，從經典熱食開胃菜、冷肉起司盤、時令蔬果沙拉到甜點都有，每人餐價最低1780元起。

▲JR東日本大飯店台北再推優惠，平日午餐2人同行1人半價。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

JR東日本大飯店台北的自助餐廳「鉑麗安全日餐廳」日前推出第二波夏日優惠，7月16日前，平日午餐（周一至周五）2人同行1人半價，平日晚餐（周一至周四）4人同行1人免費。另外還有10人以上的團體優惠，平日午餐／晚餐每位特價1200元（含服務費），現省428元，假日（周五晚餐、周末全天）每位1500元（含服務費），現省348元。