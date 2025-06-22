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板橋知名「24小時茶館」歇業　結束25年開業時光

▲板橋知名24小時茶館「零時差時尚茶房」歇業。（圖／取自Google地圖）

▲板橋知名24小時茶館「零時差時尚茶房」歇業。（圖／取自Google地圖）

記者黃士原／台北報導

又一家老店熄燈！開業25年的「零時差時尚茶房-板橋店」今日結束營業，讓許多在地人十分驚訝，直呼「也太突然了」、「真可惜，又少了一家聚會的地方」、「這家也要收了啊，又是一間回憶」。

零時差時尚茶房是24小時營業的現代時尚的茶館，原本在北部擁有2家分店，分別是桃園成功店、板橋館前店，而且這裡不但有數十款飲品可選，還有義大利麵、焗飯、鐵板料理、烏龍湯麵、日式壽喜燒及小火鍋等餐點，由於價格親民，是許多在地人聊天打牌的好去處。

不過，位於新北市板橋府中商圈的館前店貼出公告，今日結束營業，讓許多在地人十分驚訝，直呼「月初去還沒公告，也太突然了」、「真可惜，又少了一家聚會的地方」、「這家也要收了啊，又是一間回憶」、「滿滿回憶瞬間湧上心頭」、「跟朋友打屁聊天的好處所，可惜了」、「我的青春回憶」。

▲台南「桃山日本料理」7/27結束營業。（圖／取自桃山日本料理臉書）

繼石頭燒烤永康館後，台南又有一間老牌餐廳熄燈！位於南區健康路二段的「桃山日本料理」日前宣布，將於7月27日熄燈，結束36年的開業時光。消息傳出讓許多人不捨地說「時代的眼淚」、「好悲傷」、「怎麼又一間老店結束營業了」。

位於台南南區健康路二段的桃山日本料理，除了提供散客消費外，還設有宴會廳，是不少當地人聚餐、婚宴的首選。單點菜單從冷盤、壽司、炸物、燒烤、蒸物、丼飯到炒類都有，如果不想動腦，還有定食可選。針對家庭或商務聚餐，這裡也提供各種合菜。

關鍵字： 美食雲 歇業 結束營業 24小時茶館 零時差時尚茶房-

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