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哆啦A夢公仔現身台東6大景點　還能玩扭蛋機、搭主題彩繪公車

▲▼哆啦A夢現身台東。（圖／台東縣政府提供）

▲哆啦A夢公仔現身台東市區。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

2025台灣國際熱氣球嘉年華將於7月5日登場，今年除了哆啦A夢熱氣球初登場，台東市區同步推出多個超可愛主題打卡點，還有哆啦A夢巨型扭蛋機、大雄的家和哆啦A夢彩繪專車，7月5、26日和8月16日三天在鹿野高台還有限定「哆啦A夢粉絲見面會」，粉絲可別錯過。

台東縣政府表示，為擴大熱氣球嘉年華活動熱鬧氛圍體驗，將分別在台東市區的台東縣政府廣場、台東火車站、鐵花新聚落、台東故事館、北町日式建築宿舍群與台東轉運站等6處設置打卡點，每個打卡點都有不同的驚喜，只要完成指定任務，還可獲得轉動巨無霸扭蛋的機會，數量有限，換完為止。

▲▼哆啦A夢現身台東。（圖／台東縣政府提供）

▲▼哆啦A夢現身台東6處景點地標。

▲▼哆啦A夢現身台東。（圖／台東縣政府提供）

另外，最具話題的哆啦A夢彩繪公車也即將穿梭在台東街頭，不僅車身繪製可愛的經典圖案，如果搭乘特定的「哆啦A夢專車」還能發現車內也有許多驚喜，坐在車內可以被滿滿的可愛和幸福包圍，絕對是最療癒的體驗。

▲▼2025台灣國際熱氣球嘉年華。（圖／台東縣政府提供）

▲▼2025台灣國際熱氣球嘉年華今年有哆啦A夢主題無人機秀。

▲▼2025台灣國際熱氣球嘉年華。（圖／台東縣政府提供）

此外，今年的台東不僅市區可以看到哆啦A夢，在鹿野高台主場地更是特別打造了「熱氣球FUN樂園」，設置多項限定互動與體驗區，讓大小朋友都能盡情遊玩，還有7月5、26日和8月16日三天限定的「哆啦A夢粉絲見面會」，只要在「哆啦A夢期間限定快閃店」單筆消費滿額，就能獲得和哆啦A夢、大雄、靜香、胖虎、小夫全員合影的資格。

2025台灣國際熱氣球活動自7月5日至8月21日為止，除每週二的公休日以外，每天都有熱氣球展演及熱氣球繫留體驗，上午場05:30~07:00、下午場17:00~18:30，下午場也提供「Walk-in熱氣球體驗」，邀旅客親身走進熱氣球內部，從全新角度探索熱氣球的結構，加深對熱氣球的認識。

活動期間共有8場每週四限定的「熱氣球光雕音樂會」，其中鹿野高台限定的熱氣球、無人機與煙火秀，可以看到700台無人機呈現哆啦A夢與經典角色。

「2025台灣國際熱氣球嘉年華」熱氣球開幕及光雕音樂會場次：

(1) 7/05 (六) 05：30 鹿野鄉 鹿野高台(開幕萬球齊飛)
(2) 7/06 (日) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)
(3) 7/10 (四) 04：00 太麻里鄉 太麻里曙光園區(曙光)
(4) 7/17 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)
(5) 7/24 (四) 19：00 池上鄉 大坡池(▲)
(6) 7/31 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★)
(7) 8/07 (四) 19：00 臺東市 國際地標(★+▲)
(8) 8/14 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)
(9) 8/21 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)

備註：★為無人機展演場次 / ▲為煙火場次

關鍵字： 台東旅遊 台灣國際熱氣球嘉年華

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