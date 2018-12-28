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吃巧克力長大的和牛！「樂晴鍋物」還有500公克以上活龍蝦

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▲樂晴鍋物位於熱鬧的雙城街夜市附近。

▲▼樂晴鍋物的和牛是吃巧克力長大的。（圖／記者陳建竹攝）

▲樂晴鍋物的和牛是吃巧克力長大的。

記者陳建竹／台北報導、攝影

位於中山區雙城街的「樂晴鍋物」外觀看起來不像火鍋店，走進去雖然馬上會看到卡式座坐上像電磁爐的隱藏式爐具，但整家店的裝潢頗為時尚，很難與火鍋聯想在一起。幫「泰國劉德華」做介紹的球球表示，因為老闆的父親是知名室內設計師，因此幫店內營造出不同於一般火鍋店的風格。

▲▼用餐環境寬敞。（圖／記者陳建竹攝）

▲用餐環境乾淨寬敞。

據球球表示，老闆喜歡美食、喜歡美酒，家裡又是做室內設計，因此結合這三個元素開了樂晴。除了給客人時尚、寬敞的用餐環境，由於老闆吃到味精會心悸、口渴，因此食材以健康為出發點更是老闆經營的重心。

▲▼湯底由多種蔬果熬煮而成。（圖／記者陳建竹攝）

▲湯底由多種蔬果熬煮而成。

以店內最受歡迎的二種湯頭牛奶鍋與蕃茄鍋為例。基本湯底是用高麗菜、玉米、紅白蘿蔔、洋葱、蘋果等蔬果熬煮而成。在這個基礎上，牛奶鍋額外加了近1000c.c的牛奶，還有四片起司，奶香濃郁。蕃茄鍋則是加上許多西式香料，包括迷迭香、洋葉香菜、月桂葉等等。

▲▼菜盤的蔬菜種類豐富。（圖／記者陳建竹攝）

▲菜盤的蔬菜種類豐富。

菜盤的蔬菜也配合「天天五蔬果」概念，有各種顏色，包括紅色蕃茄、綠色絲瓜、黃色南瓜、白色高麗菜、咖啡色香菇等等，很有健康概念。愛吃的「泰國劉德華」發現，洋葱多數人用的是白洋葱，這裡使用的卻是紫色洋葱。

▲▼澳洲巧克力和牛鮮嫩多汁。（圖／記者陳建竹攝）

▲澳洲巧克力和牛鮮嫩多汁。

至於主菜，球球推薦二種。一是600天穀飼和牛翼板（套餐1280元），這是吃巧克力豆長大的和牛。一般澳洲是草飼牛，但這個澳洲和牛是穀飼，而且每天餵養2公斤巧克力，從培育到飼養皆用自然的方式，不加生長激素或抗生素，俗稱「巧克力和牛」。相較於其他澳洲草飼牛，牛肉風味更佳，適合搭配牛奶鍋。

▲▼樂晴的活龍蝦每隻重500公克以上。（圖／記者陳建竹攝）

▲樂晴的活龍蝦每隻重500公克以上。

樂晴的龍蝦也是招牌菜（頂級海龍王套餐2380元），據球球表示，活龍蝦跟冷凍龍蝦最大差異在於口感，冷凍龍蝦吃起來乾癟也沒什麼肉，但活龍蝦Q彈多汁。還有一個很好的分別方法是，活龍蝦比較容易將蝦肉與蝦殻分離。樂晴的龍蝦重量皆在500公克以上，相較於其他店家用的300公克龍蝦，可以吃到更多肉。那龍蝦怎麼煮才好吃？球球表示，只要蝦肉變成不透明狀即可。

▲▼比利時啤酒。（圖／記者陳建竹攝）

▲比利時啤酒。

如果想邊吃火鍋邊喝點小酒，球球推薦三款比利時啤酒。藍綠色瓶蓋的是小麥白啤酒，麥香味濃，喝起來順口又不帶苦味。黃色瓶蓋的是萊姆啤酒，也屬於白啤酒，但是添加了萊姆香氣。綠色瓶身的是蜜桃啤酒，適合女生，蜜桃香氣較重，酒精濃度也較低，只有3.7趴。搭配火鍋的話三款皆是120元。

▲▼球球（左）表示，店內食材以健康為出發點。（圖／記者陳建竹攝）

▲球球（左）表示，店內食材以健康為出發點。

為了歡迎新聞雲的讀者前來用餐，從12月28日至明年3月3日，任點一種套餐，不限價錢（不含商業午餐與素食鍋），即送牛五花一盤或丹麥梅花豬，價值150元。


樂晴鍋物
地址：台北市中山區雙城街23-3號
電話：02-25960598


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