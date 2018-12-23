名廚也推薦！頭城傳統美食多　九層炊不沾醬也好吃

▲石花凍又稱海燕窩。

記者陳建竹／宜蘭報導、攝影

頭城鎮是宜蘭縣最早開發的城鎮，素有「開蘭第一城」之稱，雖然開發腳步不如礁溪快，但也因此保留更多純樸風情。在頭城市中心玩，大約花上半天時間走逛即可，離開前不妨吃點頭城美食再走，其中魏家食府還是名廚江振廚推薦的宜蘭美食餐廳之一。

▲魏家食府有各式古早味小吃。

魏家食府

魏家食府的前身是「中園一品客棧」，第一代負責人是頭城早年總舖師界四大天王之首的「總舖輝」魏順吉，有50年的總舖師經驗。近2年轉型改名魏家食府，主打「宜蘭古早味小吃」，菜單上的西魯肉、糟餅、糕渣都是國宴小吃。名廚江振誠返台定居宜蘭後，也曾到訪魏家食府用餐，是他推薦的美食餐廳之一。

▲糕渣是宜蘭傳統美食。

其中糕渣是深具宜蘭代表性的小吃，相傳是早期宜蘭人物資缺乏，所以將煮過雞肉的高湯發展出糕渣這道小吃。肉漿由豬肉、蝦仁剁碎成漿狀後與玉米粉、太白粉混合，再加入雞湯熬成濃湯，冷卻成肉凍後再沾附太白粉炸，吃起來外酥內燙，豬肉的油脂香味濃郁，沾點胡椒鹽味道更佳。

魏家食府

地址：宜蘭縣頭城鎮纘祥路38號

電話：03-9771785

▲阿壽伯販賣各式古早味食品。

阿壽伯古早味手工食品

阿壽伯賣的古早味食品包括有鹼粿、米苔目、紅龜粿、菜頭粿等等，民國68年開業以來，一直維持「健康、養生」的理念，不添加防腐劑、硼砂等等化學添加劑，美食家劉克襄也常常是坐上賓。

▲九層炊是傳統小吃。

多數人介紹的都是阿壽伯的米苔目，他們的米苔目以綠豆沙取代對健康有害的硼砂，因此出名。但宜蘭人小時候常吃的九層炊，這裡也做得很好。九層炊一層是黑糖的香味，微甜不會膩口；另一層是油葱的鹹香，慢慢咀嚼會嚐到在來米與油葱交融的味道。一片只賣10元，不需要沾醬就很好吃，跟百貨公司賣的、必須淋大量醬汁的口味，完全兩樣。

阿壽伯古早味手工食品

地址：宜蘭縣頭城鎮西四巷1號（頭城市場巷口）

電話：03-9774788

▲Hito石花凍位於頭城老街上。

Hito石花凍

石花凍又稱海燕窩，有豐富的膠質、碳水化合、蛋白質、藻紅素、維生素與礦物質，營養成份高。早期石花凍都是做成一碗一碗賣，但Hito石花凍是用吸的，因為某次老闆陳慧娟的婆婆熬煮石花凍時抓錯比例，讓石花凍變成軟綿的模樣，老闆腦筋一轉，便調整比例，開始做成「吸的」石花凍。

▲火龍果石花凍（右）顏色鮮艷。

此外陳慧娟還自己熬煮果醬，加入石花凍裡，讓傳統小吃有更活潑的樣貌。Hito石花凍目前的口味有原味、火龍果、鳳梨、芒果、土芭樂5種，想要拍照上傳IG的一定要選顏色鮮紅的火龍果，好吃又吸睛。

Hito石花凍

地址：宜蘭縣頭城鎮和平街65號

電話：0935-956770