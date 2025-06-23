ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

千元入住曼谷四星級飯店！24小時供應酒吧　就在BTS捷運隔壁

Viviyu小世界

Viviyu小世界 viviyu

集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就走~

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者蘇相云

曼谷住宿推薦這間「Lumen Bangkok Udomsuk Station」四星精品飯店！交通超方便就在BTS站旁有電梯，即使帶著大行李箱也不用擔心，隔壁就是One Udomsuk商圈與當地人逛的早市與黃昏市場，當然還有旅客最愛的7-11與Big C mini，地理位置超好，一晚住宿只要一千多元就能享受住宿加早餐，頂樓還有無邊泳池和健身房可以讓旅人們渡假放鬆，讓我連住了三晚，真的很推薦！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

介紹
「Lumen Bangkok Udomsuk Station」和「Cross Vibe Bangkok Sukhumvit」是同一個集團的飯店，之前也曾住過清邁的「Cross Vibe Chiang Mai Decem Nimman Hotel」，同樣都是屬於小資族不需要花大錢就能入住的飯店，住了兩間的經驗都很棒，這次最新力作也是很超值！

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

交通資訊
從素萬那普國際機場（BKK）開車僅需半小時就能抵達，自由行的朋友也可以從BKK機場搭機場快線到Phayathai轉BTS Udomsuk站3號出口，大約1小時就能抵達，建議可以購買使用泰國交通，先到飯店寄放行李後就可以開始輕鬆玩曼谷了，如果有開車的朋友，飯店內也有停車場可以停放。

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲Lumen門口有著悠閒的渡假風情，大面透明玻璃可以見到裡面明亮的設施，讓我迫不及待想要快點進入。

大廳
來到這裡有24小時供應的酒吧，最棒的是有全天供應餐飲，可以配合想睡到幾點再吃早餐，飯店內的服務人員也很貼心，如果有需要都可以隨時請他們幫忙協助。

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

迎賓冰棒
曼谷的天氣每天都是很高溫，正在辦理check-in手續時，工作人員送上一支迎賓冰棒，使用熱帶水果所製成，這口感超好很香濃，頓時讓我消暑。

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲來到公共設施空間裡，我最喜歡的就是泰國九世皇這幅年輕時的畫像很現代風格，有撞球桌和射飛盤可以讓客人使用，如果想小酌打球都沒問題。

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲座位區則是我在處理公務時的好地方，座位區可以悠閒吃早餐，邊使用筆電寫文章，後來工作人員打掃房間時我也是到一樓用筆電。

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲二樓也有明亮的會議空間，如果有商務人士需要開會或是聚餐，我想這裡也很適合不想被打擾的朋友們。

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

雙人房
一起來看看我住了三天的303房，進入電梯就需要刷卡，有門禁管制也比較安全些，房客才能上樓，包括九樓的遊樂設施，入住的是豪華加大雙人床房，因為是新落成的飯店，所以一切都很新，但不會有難聞的油漆味，整體的空間也相當明亮。

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲房間內的掛畫也很有品味，最讓我激賞的就是這座位區，很適合旅人們放行李的好地方，購物回房間後也可以將戰利品先放置在這區，太方便好用了！

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲每天會補茶包和飲用水，因為我習慣會買氣泡水，所以水會放在冰箱裡涼涼的喝，茶包和咖啡包也都有備。

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲物品也是一應俱全，有小冰箱真的很好用，像我習慣在泰國會買優格和氣泡水喝，都會需要放入冰箱之中保冰；另外飯店也有衣物送洗的服務，有需要也可以利用。

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲備有薄浴袍，洗完澡穿也很舒服，有衣架也很方便，泰國的氣溫很高，所以我每天都會流汗，洗完澡後衣服差不多隔天也乾了，反正連住三天沒乾就繼續放著曬乾就好了。

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲真的要好好稱讚一下這張大床，可以1～2人入住，我這次是一個人睡都還可以在上面翻滾，備有四顆枕頭，補充滿滿滿的睡眠，一躺上就想睡覺，每天睡到鬧鐘叫醒我，真的很舒服。

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲床頭邊有主燈和USB充電座也很好用，想睡覺時完全不用離開床就可以關掉燈了，旁邊的梳妝檯我也會當成外帶餐食享用的好地方，這椅子也蠻好坐的。

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲來看一下整體的空間很大，前方可以放二個大行李箱打平不是問題，如果是朋友一起出遊帶二咖行李箱也放得下，另外也有兩床的房型。

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲在泰國最怕冷氣不冷，但不用擔心，房間裡用的是大金冷氣，只是上一位房客直接開18度也太冷，拍完照趕緊調到23度比較正常。

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲浴室空間相當明亮，每天都會更新毛巾，洗澡時都會有乾淨柔軟的浴巾可以使用，該有的備品都有準備；像是洗手乳、牙刷都有，如果需要刮鬍刀就需要自備了，真的沒帶隔壁也有便利商店不用擔心。

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲乾濕分離的淋浴間，熱水也蠻熱的，水量也很足夠，我有時候在曼谷會一天洗兩次澡，洗完後真的舒服許多。

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲沐浴乳和洗髮精都是大瓶隨你用，味道都很清香，洗完蠻清爽的。

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲每天在這房間醒來都覺得好夢幻，床也很舒服，我很喜歡這裡的環境很乾淨衛生，每天會整理房間很舒服。

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

無邊際泳池公共設施
來到泰國記得要帶泳衣，大部份等級不錯的飯店都會有游泳池可以使用，剛落成的泳池也特別乾淨，有噴射水流，搭配著無邊際泳池，光是泡在水裡都覺得好棒！想要做日光浴的朋友也可以自備防曬乳，見到有許多歐美人士都喜歡到泰國渡假時順便將皮膚曬黑，可以來泳池玩耍享受渡假風情。

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲夕陽時分可以見到繁華的曼谷街景，還可以見到忙碌的BTS列車不斷經過。

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

頂樓酒吧區
泳池區也有餐廳區，來到這裡當然不容錯過，也是和友人們待在曼谷的最後一晚，索性就開喝，晚餐時間還有女DJ炒熱帶動現場氣氛，邊用餐邊欣賞音樂也很棒。

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

菜單

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲讓大家可以參考一下價位，其實以飯店餐廳來說真的不貴，不想出門也可以直接到頂樓用餐是不是很棒。

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲其中我最喜歡的是豬肋排和炸薯條，吃些輕食小點搭配調酒，吃飽喝足回房間是不是剛剛好。

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲夜晚時也可以在月球燈前面拍出不同的剪影照片，氛圍感很棒！

健身房
雖然健身房不大，但該有的基本設施像是跑步機、踏步機都有，想要運動一下完全沒問題，只是我每天在曼谷都是15,000步起跳，完全用不到健身房就有達標運動量了。

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

早餐
每天醒來後都會有早餐可以享用，每天早上10：30前都會以Buffet的型式供餐，如果睡比較晚的朋友想吃早餐，也可以享受全天候供餐的服務，當然這部份就需要另外付費，我每天都會簡單在這裡吃早餐，除了當天午餐是訂大餐之外。

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲用餐空間也很舒適，可以任選喜歡的座位區，我個人喜歡窗邊比較明亮，每天都可以換喜歡的座位也不錯。

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲熟食類每天略有變化，像我很喜歡吃炒米粉，也可以跟廚師直接點蛋類料理，像是太陽蛋或是炒蛋都有。

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲後方的撞球檯變身為生菜沙拉吧，在這裡可以自由取用想吃的餐點，也有咖啡和果汁可以享用。

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲房客用餐還會送上果汁，如果是夜晚酒吧還可以另外點有酒精版本，就像是小型調酒的感覺很棒。

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲簡單享用早餐補充了滿滿的活力，我每天必吃的就是水果優格和新鮮水果，補充了精力就可以外出旅遊了！

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲房客可預約晚點吃早餐，記得在入住時跟櫃檯預約隔天晚一點吃早餐，可以選擇A～F共六種套餐，是不是很貼心，尤其睡的晚的朋友不用再擔心會錯過早餐了。

附近商店
隔壁就是One Udomsuk商圈與當地人逛的早市與黃昏市場，當然還有旅客最愛的7－11與Big C mini，想要簡單吃或是買飲料都很容易可以找到。

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲旁邊市場裡還有旅人們最愛的按摩店，像我按腳底按摩250泰銖（約台幣228元），我覺得很經濟實惠的價格，按得也很舒服。

▲▼曼谷平價飯店，小資族最愛僅需千元就能入住，臨近BTS站地理位置很好，二訪新增頂樓泳池吧用餐空間。（圖／部落客VIVIYU提供）

心得感想
外出旅遊時住宿費通常是佔比比較大的費用，但這次入住「Lumen Bangkok」不需要花大錢也能享受高品質的住宿，乾乾淨淨的房間，週邊的交通也相當方便，雖然離市區有段距離，但可以省下大部份的住宿費用，再將旅費花在美食和購物上也很不錯。

Lumen Bangkok Udomsuk Station

地址： 15 Sukhumvit 103 Rd, Bang Na Nuea, Bang Na, Bangkok 10260

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格粉絲團

【你可能也想看】

酥香豆皮塞進滿滿泡菜爆汁又多層次！竹山隱藏版庶民小吃
來自熊本60年老牌甜點插旗台中！寧靜森林庭院享受下午茶
飄香超過60年只賣榨菜肉絲麵！龍潭隱密巷弄尋找傳統客家味

關鍵字： Lumen Bangkok Udomsuk Station 泰國旅遊 達人旅遊 旅遊情報 國外特色系列 VIVIYU小世界

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【垃圾車界也有追星族】萌娃拿同款鴨鴨堅持等偶像XD

推薦閱讀

中壢隱藏版65折統一麵包！工廠直送當日新鮮出爐　每天有不同口味

中壢隱藏版65折統一麵包！工廠直送當日新鮮出爐　每天有不同口味

只賣110！台南30年虱目魚肚粥　湯頭清甜口感滑嫩含豐富膠質

只賣110！台南30年虱目魚肚粥　湯頭清甜口感滑嫩含豐富膠質

宜蘭幽靜老宅滿載復古回憶！阿嬤煮的紅茶＋雞蛋糕　還是間咖哩店

宜蘭幽靜老宅滿載復古回憶！阿嬤煮的紅茶＋雞蛋糕　還是間咖哩店

台南「跳舞炒鱔魚」老字號屹立50年！乾炒醬汁濃縮甜辣口感鍋氣十足

台南「跳舞炒鱔魚」老字號屹立50年！乾炒醬汁濃縮甜辣口感鍋氣十足

基隆「旭丘指揮所」6/24免費開放

基隆「旭丘指揮所」6/24免費開放

麻辣鍋吃到飽南霸天芒果季登場

麻辣鍋吃到飽南霸天芒果季登場

五星級「承億酒店新竹」2027年試營運

五星級「承億酒店新竹」2027年試營運

青焰牛排館進駐麗寶福容

青焰牛排館進駐麗寶福容

恆春咾咕石老屋藏忘憂秘境！

恆春咾咕石老屋藏忘憂秘境！

M One聯名Perfe'dough推優格冰淇淋多拿滋

M One聯名Perfe'dough推優格冰淇淋多拿滋

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

米其林新入選5家小吃店整理包

嘉義最新「台版迪士尼城堡」亮點先看

板橋知名「24小時茶館」歇業

5家手搖飲夏至優惠懶人包

今年必去！嘉義4處浪漫童話景點

台中最強10大燒肉店大公開

高雄承億酒店新推早午餐吃到飽

基隆山洞餐廳！四周布滿巨大岩壁超涼

今年就給自己一趟說走就走的放空郵輪假期！

圓山飯店3家餐廳推夏季快閃優惠

熱門行程

最新新聞更多

基隆「旭丘指揮所」6/24免費開放

麻辣鍋吃到飽南霸天芒果季登場

五星級「承億酒店新竹」2027年試營運

青焰牛排館進駐麗寶福容

恆春咾咕石老屋藏忘憂秘境！

M One聯名Perfe'dough推優格冰淇淋多拿滋

千元入住曼谷四星級飯店！

月底省荷包！2大速食店最新披薩優惠

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366