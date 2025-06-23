撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者蘇相云

曼谷住宿推薦這間「Lumen Bangkok Udomsuk Station」四星精品飯店！交通超方便就在BTS站旁有電梯，即使帶著大行李箱也不用擔心，隔壁就是One Udomsuk商圈與當地人逛的早市與黃昏市場，當然還有旅客最愛的7-11與Big C mini，地理位置超好，一晚住宿只要一千多元就能享受住宿加早餐，頂樓還有無邊泳池和健身房可以讓旅人們渡假放鬆，讓我連住了三晚，真的很推薦！

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介紹

「Lumen Bangkok Udomsuk Station」和「Cross Vibe Bangkok Sukhumvit」是同一個集團的飯店，之前也曾住過清邁的「Cross Vibe Chiang Mai Decem Nimman Hotel」，同樣都是屬於小資族不需要花大錢就能入住的飯店，住了兩間的經驗都很棒，這次最新力作也是很超值！

交通資訊

從素萬那普國際機場（BKK）開車僅需半小時就能抵達，自由行的朋友也可以從BKK機場搭機場快線到Phayathai轉BTS Udomsuk站3號出口，大約1小時就能抵達，建議可以購買使用泰國交通，先到飯店寄放行李後就可以開始輕鬆玩曼谷了，如果有開車的朋友，飯店內也有停車場可以停放。

▲Lumen門口有著悠閒的渡假風情，大面透明玻璃可以見到裡面明亮的設施，讓我迫不及待想要快點進入。

大廳

來到這裡有24小時供應的酒吧，最棒的是有全天供應餐飲，可以配合想睡到幾點再吃早餐，飯店內的服務人員也很貼心，如果有需要都可以隨時請他們幫忙協助。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

迎賓冰棒

曼谷的天氣每天都是很高溫，正在辦理check-in手續時，工作人員送上一支迎賓冰棒，使用熱帶水果所製成，這口感超好很香濃，頓時讓我消暑。

▲來到公共設施空間裡，我最喜歡的就是泰國九世皇這幅年輕時的畫像很現代風格，有撞球桌和射飛盤可以讓客人使用，如果想小酌打球都沒問題。

▲座位區則是我在處理公務時的好地方，座位區可以悠閒吃早餐，邊使用筆電寫文章，後來工作人員打掃房間時我也是到一樓用筆電。

▲二樓也有明亮的會議空間，如果有商務人士需要開會或是聚餐，我想這裡也很適合不想被打擾的朋友們。

雙人房

一起來看看我住了三天的303房，進入電梯就需要刷卡，有門禁管制也比較安全些，房客才能上樓，包括九樓的遊樂設施，入住的是豪華加大雙人床房，因為是新落成的飯店，所以一切都很新，但不會有難聞的油漆味，整體的空間也相當明亮。

▲房間內的掛畫也很有品味，最讓我激賞的就是這座位區，很適合旅人們放行李的好地方，購物回房間後也可以將戰利品先放置在這區，太方便好用了！

▲每天會補茶包和飲用水，因為我習慣會買氣泡水，所以水會放在冰箱裡涼涼的喝，茶包和咖啡包也都有備。

▲物品也是一應俱全，有小冰箱真的很好用，像我習慣在泰國會買優格和氣泡水喝，都會需要放入冰箱之中保冰；另外飯店也有衣物送洗的服務，有需要也可以利用。

▲備有薄浴袍，洗完澡穿也很舒服，有衣架也很方便，泰國的氣溫很高，所以我每天都會流汗，洗完澡後衣服差不多隔天也乾了，反正連住三天沒乾就繼續放著曬乾就好了。

▲真的要好好稱讚一下這張大床，可以1～2人入住，我這次是一個人睡都還可以在上面翻滾，備有四顆枕頭，補充滿滿滿的睡眠，一躺上就想睡覺，每天睡到鬧鐘叫醒我，真的很舒服。

▲床頭邊有主燈和USB充電座也很好用，想睡覺時完全不用離開床就可以關掉燈了，旁邊的梳妝檯我也會當成外帶餐食享用的好地方，這椅子也蠻好坐的。

▲來看一下整體的空間很大，前方可以放二個大行李箱打平不是問題，如果是朋友一起出遊帶二咖行李箱也放得下，另外也有兩床的房型。

▲在泰國最怕冷氣不冷，但不用擔心，房間裡用的是大金冷氣，只是上一位房客直接開18度也太冷，拍完照趕緊調到23度比較正常。

▲浴室空間相當明亮，每天都會更新毛巾，洗澡時都會有乾淨柔軟的浴巾可以使用，該有的備品都有準備；像是洗手乳、牙刷都有，如果需要刮鬍刀就需要自備了，真的沒帶隔壁也有便利商店不用擔心。

▲乾濕分離的淋浴間，熱水也蠻熱的，水量也很足夠，我有時候在曼谷會一天洗兩次澡，洗完後真的舒服許多。

▲沐浴乳和洗髮精都是大瓶隨你用，味道都很清香，洗完蠻清爽的。

▲每天在這房間醒來都覺得好夢幻，床也很舒服，我很喜歡這裡的環境很乾淨衛生，每天會整理房間很舒服。

無邊際泳池公共設施

來到泰國記得要帶泳衣，大部份等級不錯的飯店都會有游泳池可以使用，剛落成的泳池也特別乾淨，有噴射水流，搭配著無邊際泳池，光是泡在水裡都覺得好棒！想要做日光浴的朋友也可以自備防曬乳，見到有許多歐美人士都喜歡到泰國渡假時順便將皮膚曬黑，可以來泳池玩耍享受渡假風情。

▲夕陽時分可以見到繁華的曼谷街景，還可以見到忙碌的BTS列車不斷經過。

頂樓酒吧區

泳池區也有餐廳區，來到這裡當然不容錯過，也是和友人們待在曼谷的最後一晚，索性就開喝，晚餐時間還有女DJ炒熱帶動現場氣氛，邊用餐邊欣賞音樂也很棒。

菜單

▲讓大家可以參考一下價位，其實以飯店餐廳來說真的不貴，不想出門也可以直接到頂樓用餐是不是很棒。

▲其中我最喜歡的是豬肋排和炸薯條，吃些輕食小點搭配調酒，吃飽喝足回房間是不是剛剛好。

▲夜晚時也可以在月球燈前面拍出不同的剪影照片，氛圍感很棒！

健身房

雖然健身房不大，但該有的基本設施像是跑步機、踏步機都有，想要運動一下完全沒問題，只是我每天在曼谷都是15,000步起跳，完全用不到健身房就有達標運動量了。

早餐

每天醒來後都會有早餐可以享用，每天早上10：30前都會以Buffet的型式供餐，如果睡比較晚的朋友想吃早餐，也可以享受全天候供餐的服務，當然這部份就需要另外付費，我每天都會簡單在這裡吃早餐，除了當天午餐是訂大餐之外。

▲用餐空間也很舒適，可以任選喜歡的座位區，我個人喜歡窗邊比較明亮，每天都可以換喜歡的座位也不錯。

▲熟食類每天略有變化，像我很喜歡吃炒米粉，也可以跟廚師直接點蛋類料理，像是太陽蛋或是炒蛋都有。

▲後方的撞球檯變身為生菜沙拉吧，在這裡可以自由取用想吃的餐點，也有咖啡和果汁可以享用。

▲房客用餐還會送上果汁，如果是夜晚酒吧還可以另外點有酒精版本，就像是小型調酒的感覺很棒。

▲簡單享用早餐補充了滿滿的活力，我每天必吃的就是水果優格和新鮮水果，補充了精力就可以外出旅遊了！

▲房客可預約晚點吃早餐，記得在入住時跟櫃檯預約隔天晚一點吃早餐，可以選擇A～F共六種套餐，是不是很貼心，尤其睡的晚的朋友不用再擔心會錯過早餐了。

附近商店

隔壁就是One Udomsuk商圈與當地人逛的早市與黃昏市場，當然還有旅客最愛的7－11與Big C mini，想要簡單吃或是買飲料都很容易可以找到。

▲旁邊市場裡還有旅人們最愛的按摩店，像我按腳底按摩250泰銖（約台幣228元），我覺得很經濟實惠的價格，按得也很舒服。

心得感想

外出旅遊時住宿費通常是佔比比較大的費用，但這次入住「Lumen Bangkok」不需要花大錢也能享受高品質的住宿，乾乾淨淨的房間，週邊的交通也相當方便，雖然離市區有段距離，但可以省下大部份的住宿費用，再將旅費花在美食和購物上也很不錯。

Lumen Bangkok Udomsuk Station

地址： 15 Sukhumvit 103 Rd, Bang Na Nuea, Bang Na, Bangkok 10260

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