圓山飯店3家餐廳推夏季快閃優惠　吃Buffet享4人同行1人免費

▲圓山飯店3家餐廳推夏季快閃優惠，松鶴餐廳4人同行1人免費。（圖／圓山大飯店提供）

記者黃士原／台北報導

隨著夏季旅遊與聚餐熱潮來臨，為回饋廣大饕客支持，圓山大飯店3家餐廳6月推出快閃優惠，松鶴餐廳3人同行1人半價，4人同行1人免費，牛排館消費滿3500元，可用999元加購波士頓龍蝦1隻（原價2200元），並提供爐烤、香煎、水煮3種料理方式。

圓山大飯店館內松鶴餐廳即日起至7月10日推出「結伴同行‧快閃優惠」，3人同行1人半價，4人同行1人免費，平日午晚餐與下午茶都適用，最低每人75折，就能無限享用紅酒燉牛尾、英式炸魚、南洋風味焗烤蝦、烤鴨胸、旭蟹與藍蟹等，還有無花果蛋糕、芒果青司康、荔枝玫瑰慕斯、紅心芭樂蛋糕、桑椹乳酪慕斯等甜點。

▲金龍餐廳單筆消費滿4000元，即贈「金龍涼茶」1壺，還能以1280元加購波士頓龍蝦1隻。（圖／圓山大飯店提供）

金龍、圓苑餐廳與牛排館則祭出尊榮優惠升級活動，6月30日前，平日周一至周五午晚餐時段，金龍餐廳單筆消費滿4000元，即贈「金龍涼茶」1壺，還能以1280元加購波士頓龍蝦1隻（原價2550元至2720元）；圓苑餐廳消費滿3600元，可用600元加購酸辣生津的「原鄉酸菜魚」1份（原價980元）；牛排館消費滿3500元，可用999元加購波士頓龍蝦1隻（原價2200元），並提供爐烤、香煎、水煮3種料理方式。

▲承億酒店「貳陸日全食」Buffet餐廳推出全新Brunch Buffet計劃。 （圖／承億酒店提供）

另外，位於承億酒店26樓、坐擁第一排亞灣區極致美景的「貳陸日全食」餐廳，即日起啟動全新Brunch Buffet計劃，原本早餐供應時間從早上7點到10點30分，截止時間延長至下午2點30分，讓旅人無需早起趕時間，可以慵懶地享用一頓豐盛早午餐，高雄在地人多了一項用餐選擇。

▲貳陸日全食早餐可從早上7點吃到下午2點30分。（圖／承億酒店提供）

「貳陸日全食」的餐檯上提供各式料理，熱食區可現點現沖牛肉湯與台式擔仔麵，還有濃郁美味的匈牙利番茄燉豬肉與經典培根奶油筆尖麵，暖胃又暖心；蒸籠區每日供應新鮮現做的道地港點，香氣撲鼻；而麵包區則有承億酒店烘焙坊自製的歐式與日式小麵包。