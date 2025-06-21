夏至手搖飲優惠懶人包　珍珠奶茶、奶蓋綠茶全買1送1

▲手搖飲夏至優惠懶人包。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

今（21）日為夏至，《ETtoday新聞雲》整理手搖飲最新限定優惠，不僅有珍珠奶茶、芒果冰沙、奶蓋綠茶全買1送1，還有4款奶茶開放免費升級酷涼版。

▲再睡5分鐘棉被午茉綠限時買1送1。（圖／再睡5分鐘提供）

●CoCo

CoCo今日祭出限時1天「大杯鮮芋雪冰特價65元」、「芒果冰沙特價45元」，凡於線上都可訂、門市皆享優惠，各門市數量有限、售完為止，提醒部分門市不適用。

即日起至7月1日前加碼推「大杯珍珠奶茶」、「大杯粉角檸檬冬瓜」同品項買1送1，以及「大杯百香雙響炮特價50元」共3大好康，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠。

●翰林茶館

翰林茶館即日起至6月30日祭出「鐵觀音系列第2杯半價」，品項包括「碳燒鐵觀音」、「鐵觀音奶茶」、「鮮奶鐵觀音」，可享大杯同品項第2杯5折，提醒台南民族店不適用此優惠。

●再睡5分鐘

再睡5分鐘即日起至7月1日祭出「2大飲品買1送1」，包括「大杯棉被午茉綠」、「中杯芒果沙沙」可享同品項買1送1，冰量、糖度須相同，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠。

●可不可熟成紅茶

可不可熟成紅茶推出「酷涼奶茶系列」，使用由薄荷油萃取的食品級天然薄荷醇加入奶茶當中，帶來清新涼感，且不影響原茶風味，入口是剛好的沁涼滋味，一共有4款奶茶開放免費升級成酷涼版，包括「熟成酷涼奶茶」、「春芽酷涼奶茶」、「胭脂酷涼奶茶」及「白玉酷涼奶茶」，售價45元起。

●五桐號

五桐號即日起至7月1日祭出「2大飲品買1送1」，包括「農榨青檸冬瓜」、「茶花烏龍奶茶」可享同品項買1送1，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠，各門市數量有限、售完為止。