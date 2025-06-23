今年必去！嘉義4處浪漫童話景點　希臘莊園、迪士尼城堡一次滿足

▲嘉義人氣景點「佐登妮絲城堡」。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

嘉義近年變成浪漫童話王國，今年就有4處必去好拍又好逛的童話景點，從古典巴洛克風格建築到宛如迪士尼城堡再現，還有童趣又可愛的馬賽克拼貼牆，讓親子旅客能玩得過癮。

親子旅遊首推彷彿走進童話世界的「佐登妮絲城堡」，這座融合古典巴洛克風格的建築，不僅擁有穹頂長廊、宮廷噴泉與花園造景，讓人拍照拍到捨不得離開。

▲希臘風格的蓋婭莊園。（圖／業者提供）

而以希臘美學生技觀光莊園為主題的「蓋婭莊園」，能在希臘風格餐廳享用道地歐式料理，還可以預約擴香石香氛DIY，深受好評的「小王子玫瑰微型展」也將延展至6月30日，讓人彷彿一秒來到歐洲。

▲歐樂沃築夢城堡將在今年開幕。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

還沒開幕就成為網路討論話題，有「台版迪士尼城堡」美稱的嘉義「歐樂沃築夢城堡 Otherworld」，近日正式公開官網與園內亮點、票價，預計在今年就會開幕，讓網友超期待。

「歐樂沃築夢城堡」座落在嘉義大林的大埔美智慧園區，粉色外觀宛如童話世界中的公主居住的堡壘，又被網友封為「台版迪士尼城堡」。透過官網地圖可看到，除了主要的城堡建築外，園內還有旋轉木馬、咖啡廳、湖泊、市集等區域，讓旅客能拍得過癮。

▲歐樂沃築夢城堡地圖。（圖／翻攝自園區官網）

園區未來計畫將設有觀光工廠、互動體驗、歐風街景、DIY活動，以及ORT餐廳、代表咖啡廳的O Cafe，還有烘焙區，從體驗、玩樂、拍照打卡到購物一次滿足。

▲新港海賊庄休閒農場。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

此外，另一個最受網友期待的嘉義景點「海賊庄休閒農場」，目前已經領到許可證，最快6月底試營運。海賊庄休閒農場被網友譽為是「鄉村版童話城堡」，農場建築以500萬片馬賽克拼貼而成，耗時2年多，動員20多位藝術家共同創作，從遠處欣賞十分壯觀，搭配向日葵花海，宛如風景明信片般美景。

▲新港海賊庄休閒農場。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

農場從今年初起開始徵才，透過職缺可了解，未來農場內將有DIY食農體驗與餐飲設施，而創辦人謝東哲近日也於個人臉書透露，農場終於領到許可證，最快可能6月底試營運，然後於7月暑假正式開幕。